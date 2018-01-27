近期，随着改编自黄易小说的优酷自制剧《寻秦记》的播出，又一波翻拍武侠剧已经立项或在筹备当中，不出意料还是那几个武侠大师的作品。这其中包括金庸的《倚天屠龙记》《神雕侠侣》《笑傲江湖》，古龙的《绝代双骄》《九月鹰飞》《陆小凤传奇》，以及梁羽生的《萍踪侠影录》。更加不出意料的是，网络上因此而掀起了一阵大呼无聊的讨论。的确，时间指针拉到了2018年，这些故事我们都熟悉得不能再熟悉了。

从上世纪中期开始至十年前，前有金古梁温黄等武侠大师在文本上构建刀光剑影的武侠世界，后有邵氏电影和TVB的几轮影视剧不断将武侠在视觉上实现翻新，武侠剧因为人才的集中迸发而出现了大爆发时期。进入内地后，武侠剧又经历了张纪中、王新民等人注入新元素之后的重新翻拍，武侠剧在华语圈引领风骚长达数十年之久，影响之深远横跨四、五代人。

而时光轮转，在内地影视界光速爆发的今天，大女主剧、家庭伦理剧、偶像剧、涉案剧等更多类型剧悉数亮相、轮番称王之时，武侠剧所依靠的文本却还是几十年前的同一波小说，即使再怎么翻新，其中的情节如今的大多数观众也能倒背如流了；在这个求新求变的时代里，武侠剧的出现渐渐显得不合时宜，和当年一样的“仗剑走江湖”情节不再能引发热血，大侠们纷纷夹刀“流落”到了二三线卫视，曾经“一呼百应”的影响力越发式微。

就这样，昔日“统治”了几代人审美的武侠剧，由于几大类型剧的兴起、文本上的匮乏及与时代的格格不入，悄声无息地由舞台正中央走向了边缘地带，成了各大卫视夹缝里求生存的“配菜”。

2018武侠剧：新人要出头，先从武侠剧开始

近两年来，武侠剧不是没有，2017年，一部中规中矩的《射雕英雄传》为已经看了几年阿宝色古偶武侠剧的观众们带来了一阵清风，李一桐版的“俏黄蓉”令人眼前一亮。不过，除此之外，新版《射雕》还是熟悉的配方，并不能代表武侠剧再次热门。

更不用提在2016年，《新萧十一郎》《新边城浪子》《六扇门》《飞刀又见飞刀》播出之后均无多大水花。《飞刀又见飞刀》在湖北卫视、广东卫视播出，采取了“先网后台”的播出方式。《新射雕英雄传》和《新边城浪子》分别登陆东方卫视和北京卫视的周播剧场，无缘黄金档。《六扇门》首轮则只在腾讯视频播出，无缘卫视。

可见，武侠剧的式微直接体现在一线卫视黄金档的争夺上，它在与其他类型剧的比拼中很难占先。不上黄金档则售价低，售价低则不能投入高成本，所以武侠剧普遍采取“轻”制作和启用年轻演员。当然，性价比不一定低，几千万制作的新版《射雕英雄传》的投资回报率就超过了100%。

2018年，蒋家骏导演继去年取得良好口碑的《射雕英雄传》之后，又瞄准了金庸“射雕三部曲”中最具有偶像气质的《倚天屠龙记》。新版《倚天屠龙记》于1月20日开机。与《射雕》一样，《倚天》也选择了新人演员曾舜晞、陈钰琪分别饰演张无忌和赵敏。这也是如今拍摄武侠剧的普遍方式，一水的新人省下了制作费，也降低了投资风险。

不过，距离为大家所熟知的03版《倚天屠龙记》播出已经过去15年，期间张纪中制片的邓超版反响平平，证明这部剧翻拍的难度一点都不小。

无独有偶，去年成功监制了《射雕英雄传》之后，《绝代双骄》《楚留香新传》《陆小凤传奇》等古龙武侠剧都被列在了郭靖宇将拍摄的戏单当中。郭靖宇表示，“希望通过这些戏再捧出一些年轻的演员来”。他对《陆小凤传奇》也已有规划，“这个小说的特点有很强烈的探案剧的色彩，我想把它打造成具有一定玄幻色彩的古装武侠探案剧。”

另一部由腾讯出品的新版《神雕侠侣》也正在酝酿中。金庸小说《神雕侠侣》面世至今逾半个世纪，单是改编的剧集，先后就有不下10个版本。据了解，新版《神雕侠侣》这次目标受众锁定00后，已经获得金庸亲授版权，预计于今年翻拍。剧方也开始面向全球华人年轻演员甄选杨过、小龙女、郭襄、张君宝等主要角色。

有别于以往的版本，此版《神雕侠侣》将以少女郭襄为主视角展开故事，还会给张君宝等原著中的边缘角色加入新的戏份。

而曾拍摄过金古梁温黄五位武侠宗师作品的导演鞠觉亮，此次将拍摄梁羽生的《萍踪侠影录》，由马可、王晓晨、张丹峰主演，已于2017年年底开拍。另外，欢瑞世纪和悦视传媒出品的古龙作品《九月鹰飞》也即将开拍。

武侠剧发展近20年：从类型尝试到难以创新，日渐偃旗息鼓的武侠风

粗略地划分了一下近二十年来内地翻拍武侠剧的几部代表作。可以得见，距离今天较远的反而最得人心，武侠味儿最浓。而近十年内的武侠剧，要么是与其他类型做混搭，要么是干脆化作一缕魂作为其他类型剧中的一种元素植入进去。

例如，在情景喜剧《武林外传》和古装剧《琅琊榜》中，都有许多武侠内核在其中。《武林外传》虽然拆解了前人“神乎其神”的武侠观念，却也表现了许多有关反叛精神和社会责任感的武侠精神；而《琅琊榜》则在服装、画面、人物设定、语言风格等方面颇有“江湖悠远”的武侠意味。

武侠精神，也出现在动画《秦时明月》中的人物身上，主角盖聂曾说，“强大的人来帮助弱小的人，称之为侠”、“梦想即使再遥不可及，也有它实现的可能”。这种武侠最初的简单论调，在如今的许多被称之为“武侠”的影视作品中都极少能看见了。“武侠”在许多剧中化整为零，沦为了武打戏和爱情戏的大背景。

在这些年类型明确定位为武侠剧中，按照影响力划分，第一梯队有：苏有朋版《倚天屠龙记》，鞠觉亮版《逆水寒》，张纪中版《射雕英雄传》《天龙八部》《笑傲江湖》。第二梯队有：《楚留香新传》、《陆小凤传奇》系列、《怪侠一枝梅》、《画江湖之不良人》、《秦时明月》。

除此之外，近十年来，还大肆兴起了武侠的偶像剧式拍法，加入了许多爱情元素，利用色彩鲜明的服化道设计和在宫廷剧中得到的屏幕调色灵感，提炼出所谓的“年轻感”。例如古偶式武侠三部曲：华策出品的《天涯明月刀》《天龙八部》《鹿鼎记》。于正编剧的两部：《笑傲江湖》《神雕侠侣》。此外还有《白发魔女传》《少年四大名捕》《飞刀又见飞刀》。

另外，武侠衍生出的仙侠类（游戏改编居多）也渐渐代替了过去的武侠剧，形成了时下年轻人所热衷的类型。例如《仙剑奇侠传》系列、《古剑奇谭》《花千骨》《诛仙青云志》《蜀山战纪》系列等。相比于武侠的苍凉与厚重，仙侠更多的是轻灵飘逸。没有80后、90后被从小培养起的武侠情结，95后、00后接受的是网络、碎片、游戏、孤独、享受。时代与武侠渐行渐远。

2018年，正在制作的武侠剧中，还有张黎执导的玄幻武侠剧《武动乾坤》，以及制作完毕、等待播出的由戚薇、马可主演的《新龙门客栈》和新人吴优、任言恺主演的《飘香剑雨》。

这些年来，许多武侠迷期待看到真正精品武侠剧的出现，起码武侠意境和武侠精神总得保一个。反观近年的许多“武侠剧”，都是用武侠的外衣包裹着古偶或言情的内核。不过，不光是武侠剧，任何类型剧想要做到一鸣惊人，首先都需要扎根于时代，找到符合时代精神的契机。

中国的武侠片，如果没有邵逸夫的出现，没有狄龙、姜大卫、郑少秋这一票演员，胡金铨、徐克这一群导演，金庸、古龙、梁羽生、黄霑、倪匡这一批作家，也根本出不来。他们，才是那一阵鼎盛的武侠生态的造就者，是武侠剧几十年发展史中的重要人物。

一个人不足以形成一片生态，大师往往是成群出现的，这就是机遇和时代。而武侠剧所等待的就是这些。

最后，献上黄霑作词、郑少秋演唱的《楚留香》歌词，致敬那个年代的武侠剧：

湖海洗我胸襟，河山飘我影踪。

云彩挥去却不去，赢得一身清风。

尘沾不上心间，情牵不到此心中。

来得安去也写意，人生休说苦痛。

聚散匆匆无牵挂，未记风波中英雄勇。

就让浮名轻抛剑外，千山我独行不必相送。

【文/唐小仙儿】





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