一朝天子一诗仙，霸气全开书长卷，冲天黑骑三千里，孤苑白首为谁怜。宗师侠客冠天下，义胆忠肝在心间，英雄豪杰数不尽，与尔生者庆余年。

昨日，电视剧《庆余年》在京举办新闻发布会，会上曝光了张若昀、李沁、陈道明、吴刚、辛芷蕾、于荣光等20多位演员组成的强大阵容，并宣布即将开机。

电视剧《庆余年》由腾讯影业与新丽电视联合承制，改编自网络文学白金作家猫腻的同名小说，由王倦任编剧，孙皓执导，欧阳常林任艺术顾问，陈英杰任总制片人。

《庆余年》讲述了一个身世神秘的少年，历经家族、江湖、庙堂的种种考验与锤炼，书写出一段不同寻常又酣畅淋漓的人生传奇。故事既根植于传统文化，又超脱于传统历史小说，不仅有天马行空的想象、气势磅礴的情节，亦不乏细腻的情感，充满理想主义的光辉，是一部东方古典气韵和现代意识兼具的作品。

陈道明、吴刚首次出演大IP剧 老戏骨们将擦出怎样的火花？

此前，片方已经宣布男主人公范闲由青年演员张若昀饰演，此次新闻发布会现场揭晓了《庆余年》中其他重要角色。

陈道明将再度挑战帝王形象，饰演原著中深藏不露的终极阴谋家——庆帝。铁血治国的庆帝，有心机，善隐忍，大事果决，是一个为了权力甘负天下、极具争议性的角色。陈道明在现场表示，新时代新观众，演员也要与时俱进，多多留意观察，否则可能被新演员甩下车。

“达康书记”吴刚此次将化身《庆余年》“监察院院长”陈萍萍，一个备受书粉喜欢的角色。一人之下万人之上的陈萍萍，善谋划而有魄力。他表面狠辣无情，实则犹有温情，尤其是对男主角范闲而言，他“化作青烟点明灯”，不遗余力地培养范闲。

《庆余年》是陈道明和吴刚首次出演大IP剧，两位老戏骨的选择也侧面反映了《庆余年》小说和剧本的水平，也更加让人期待电视剧的呈现。

原著中与陈萍萍齐名的盖世谍枭肖恩由铁血硬汉于荣光饰演，于荣光曾在多部电影中出演反派角色，不论武戏还是文戏都非常抓人眼球。曾在《闯关东前传》、《门第》等电视剧中有精彩演出的于小伟将在剧中饰演腹黑的笑面权臣沈重。

李沁饰演女主林婉儿 辛芷蕾宋轶等组成“红颜团”

除了男性角色，原著中的林婉儿、范若若、海棠朵朵等一众女性形象的塑造也颇为出众，因此《庆余年》中女性角色的演员选择也备受关注。

女主林婉儿由李沁饰演，林婉儿性格活泼灵动，因与男主范闲结缘于一只鸡腿而有“鸡腿姑娘”的绰号。从《白鹿原》中倔强又风情的田小娥，《楚乔传》中由天真到腹黑的元淳公主，再到当下温婉的林婉儿，李沁不断挑战各种不同的荧屏形象。

近期因《演员的诞生》而人气高涨的辛芷蕾将在剧中出演海棠朵朵一角。“出尘田野，圣女村姑”的海棠朵朵隐于乡野，过着养鸡种菜的田园生活。辛芷蕾之前在《绣春刀2》中饰演丁白缨，本身倔强的眼神、直率坦荡的性格，很契合海棠朵朵隐于乡野却武功高强的设定。

在谍战剧《伪装者》中饰演女特工于曼丽的宋轶将出演范若若一角。范若若是充满才华的“京都第一文艺女青年”，她智慧、清冷、孤傲，却只对范闲着迷，堪称范闲的“冰山迷妹”。另外，醉仙居花魁司理理一角由曾在仙侠剧《花千骨》中出演霓漫天的李纯饰演。刘美彤和韩玖诺两位新人演员，将分别饰演北齐皇帝战豆豆和可爱武痴叶灵儿。

《庆余年》中不仅有多位佳人，还有一众英雄。

原著中范闲的授业恩师费介由实力派演员刘桦饰演，范闲的跟班王启年由实力派演员田雨饰演。近年来，田雨凭借电影《夏洛特烦恼》、《羞羞的铁拳》、《妖猫传》等电影获得了较多关注。

原著中的高人气角色——武艺高强且高深莫测的“五竹叔”由93年小生佟梦实饰演。范闲出使北齐后，跟在身边的护卫高达，则由新人演员李燊饰演，他将和田雨饰演的王启年陪在范闲身边，亦庄亦谐，组成一对逗趣CP。

张若昀挑大梁出演范闲，能否制造爆款？

无论忠勇正义的英雄、奸诈诡伏的阴谋家，还是性格各异的女性角色，《庆余年》刻画了个性鲜明、浓郁厚重的人物群像。不过，男主角范闲是其中最有创新性的角色。

范闲容貌俊朗，幽默风趣，外表正太，内心沧桑，他既善良又腹黑，痛恨恃强凌弱。 范闲屡次在暗杀、谍战、朝堂、皇族权力斗争中实现僵局逆转，他充满才情，诗文冠绝京都，《红楼梦》倒背如流，还有超前的现代知识分子式的平等和启蒙意识。

新生代演员张若昀曾在《无心法师》、《法医秦明》、《麻雀》等剧中贡献了精彩表演，他兼具颜值与实力，亦正亦邪的气质也契合范闲的形象。伴随着男主人公范闲的成长历程，几代风云人物的起起落落，庆国几十年起伏跌宕的历史画卷也慢慢呈现出来。

早在9月17日，2017腾讯影业年度发布会上，腾讯影业已正式宣布携手新丽电视等六大合作方开启超级IP《庆余年》的影视改编计划。随着强大演员阵容的逐步揭开，制作班底的建立，我们能看出制作方对整合优质资源、力求剧作品质的投入。

据悉，《庆余年》目前的前期筹备工作已进入尾声，《庆余年》第一季将于1月31日在贵州都匀开机。这部剧将分三季制作，总制作周期在五年左右。另外，小说中备受原著粉期待的“长公主、叶轻眉” 等重要角色的扮演者也将于近期对外公布。

很长一段时间以来，IP剧一贯被认为是脑洞多、卖相好、多启用年轻演员，但在思想内涵、艺术品质方面得到认可的并不多。

2007年5月上架的《庆余年》曾被誉为“最好的网络小说”，相当程度上得到了文学上的认可，因此改编成电视剧也被寄予了厚望。陈道明、吴刚两位老戏骨的加入，新丽传媒这样的传统电视剧公司担纲制作，腾讯影业的加持，这些都有利于把电视剧的传统魅力和网络时代的阅读兴趣，做一个较好的结合。

期待《庆余年》为IP剧的品质正名。

【文/洛神】

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