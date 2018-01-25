最近在追《琅琊榜之风起长林》（下简称《风起长林》），追着追着就被刘昊然圈粉了。





​某种程度上，昊然迪迪颠覆了大部分人对小鲜肉的刻板印象，他不只年轻有颜还有演技（据说他自己听到小鲜肉的惯称都心中瑟瑟发抖）。单从他出演作品的豆瓣评分来看，可以说是其他鲜肉无法匹敌的。

刘昊然不像黄轩那样，2017年突然一年霸屏，而是从《北京爱情故事》（2014.2）、《唐人街探案》（2015.12）、《最好的我们》（2016.4）、《建军大业》（2017.7）、《风起长林》（2017.12.18）、《妖猫传》（2017.12.22）稳步上升。





《北京爱情故事》

2014年初陈思诚自编自导的电影《北京爱情故事》（下简称《北爱》），是刘昊然的出道作品。大提琴女孩和虎牙中学生“恋人未满”的爱情故事，契合刘昊然自身实际的学生形象、校园题材。

有同名爆款电视剧的加持，4亿票房收官的《北爱》之后，刘昊然和欧阳娜娜双双获得了较高人气。捆绑撒糖自然也很正常，那段时间刘昊然的微博日常就是吃饭、睡觉、欧阳娜娜。





《唐人街探案》

2015年贺岁档，在陈思诚导演的第二部电影《唐人街探案》中，天才少年秦风与屌丝唐仁的神探组合，是国产犯罪喜剧片的一次人设创新，互相取长补短的木讷少年和底层中年大叔制造了惊喜的笑料。尽管演技青涩，但8.18亿票房的《唐人街探案》让刘昊然的人气有了进一步提升。

在《北爱》到《唐人街探案》之间，刘昊然参加了湖南卫视的综艺节目《真正男子汉》。跟王宝强、郭晓东、张丰毅、袁弘等大咖相比，他的资历是最低的。《真正男子汉》让人发现了刘昊然更多的可塑性。他阳光开朗，了解枪械，看见坦克眼睛发光，不卑不亢能吃苦，打破了鲜肉们偏阴柔的气质。





《真正男子汉》

让刘昊然的知名度达到一个高峰的，是网剧《最好的我们》的爆红。

刘昊然饰演的余淮，是自带傲娇属性的学霸，酷爱物理，是篮球球王，也是吐槽大神，不是霸道冷面的人设。他真的就是普通女孩子学生时代会喜欢的少年，干净而清澈，博得了很多网友的认可。《最好的我们》的火爆，除了打破“疼痛青春”叙事桎梏，也证明了青春剧还是要由正青春的演员演绎。





《最好的我们》

2017年，在《建军大业》中刘昊然饰演粟裕，热血激昂，完全融入背景板。他对参演《建军大业》意义的判断是，可以吸引更多年轻的观众走进电影院，有机会了解那段历史。《建军大业》之后，便是电视剧《风起长林》中长林王府二公子萧平旌、电影《妖猫传》中的白龙。





《风起长林》中，暗中观察大哥





《妖猫传》

梳理刘昊然的荧屏、银幕形象，不难发现他基本上都是少年形象。

如何评价刘昊然，有一句接受度最广的话：他有属于十八岁少年的一切美好。

不管是校园剧中的学生，还是《唐人街探案》中的结巴神探，还是年轻将军、长林二公子、白鹤和妖猫，刘昊然从皮相到骨相都充满少年感。





《唐人街探案》

从外在上说，刘昊然的外形不算完美，却很有特点。小虎牙、单眼皮让他少了距离感，多了邻家感。他与同期的小生相比，没什么奶油气和脂粉气。刘昊然的银幕形象与自身实际年龄契合，这种同构的少年感，从另一方面说是一种精神气，本质是青春、活力、无畏。这是大家都会喜欢、珍视和怀念的。





从内在上说，看过他综艺和访谈节目的人，都能发现刘昊然双商极高、反应很快。看他的瓣嘴采访，什么梗都可以接的上；在综艺里，他总是能掌握各种游戏的秘诀；现实中，他在拍《唐人街探案》的时候同时准备高考，考中戏文化专业双料第一。





《真正男子汉》

从自我选择上说，刘昊然比同期的小鲜肉更沉稳。他脚步不快，不赚快钱，沉得住气。中戏的老师说他几乎不翘课，录制综艺节目因为有马哲课调到晚上录制。他在新书《见风》中说，拍完《最好的我们》有很多校园题材剧都找他，但他很想跳脱出这个标签，尝试不同角色，于是都拒绝了。

刘昊然成功的背后，离不开陈思诚、佟丽娅的助推，以及金主万达影视的支持。

陈思诚从《北爱》开始的导演之路算是一种逆袭（因长相不出众而参演的电视剧没有更多的代表性）。万达助推了陈思诚由演员到导演的逆袭，伯乐陈思诚发掘和助推了刘昊然。

刘昊然的经纪公司上海骋亚文化传媒有限公司，是陈思诚个人工作室的化身，也是陈思诚跟万达合作的果实。陈思诚跟万达签约的两条，其一是有院线保证，其二是万达投资他的个人工作室，以备他有资金做项目开发和运营。









《唐人街探案》的基本信息

《真正男子汉》时期，湖南卫视早已投资尚未上映的《唐人街探案》，是继万达、骋亚之后的第三投资方。所以选择刘昊然上节目，助推原因自不待言。陈思诚致力于把《唐人街探案》做成系列，未来刘昊然也还是有更长线的机会。

不过，演员是个很残酷的职业。当下，孔笙导演选择了刘昊然，萧平旌将军成长性丰满，不过依然还是个充满少年感、心性正直的形象，刘昊然还是需要突破自己本色的形象。









《风起长林》

再往长远来看，未来20岁到30岁期间的发展阶段，他如何应对演偶像剧的命运，也是个问题。不管怎样，至少在目前，他的成绩和20岁的年纪，也能羡煞同行了吧。

【文/洛神】



