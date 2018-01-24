明星撞脸是观众一直喜欢讨论的话题。有些艺人，不仅撞了脸，还撞了气质。





接下来，就说说去年活跃在观众视野中的撞脸艺人们。在此只选取四组气质有代表性、话题活跃度比较高的艺人。







周一围和黄海冰：带着忧郁气质的王子型





日前，周一围问鼎第一季《演员的诞生》总冠军，在《声临其境》中俘获少女心，凭借在电视剧《海上牧云记》、电影《建军大业》中的精彩演绎，逐渐走红。



其实，小编在之前就看过周一围的作品。只不过把周一围和另一位演员搞混了，另一位演员就是黄海冰。





左为周一围，右为黄海冰







黄海冰在1990年代因出演武侠剧被观众熟知，他在中国武侠小说三大宗师的作品——金庸武侠剧《新书剑恩仇录》、古龙武侠剧《武林外史》、梁羽生武侠剧《萍踪侠影》——中，都担当男主角。对于90后们来说，除了台湾偶像剧中的“白马王子”，《武林外史》中的白衫男子“沈浪”也成为口口相传的角色。黄海冰绝对是一代人的记忆。









因为对黄海冰记忆深刻，周一围和黄海冰的气质又比较相似，曾在一段时间里，小编都把周一围当成了黄海冰。



在长相上，两人都是180以上的身高、大眼睛厚嘴唇。在气质上，都有着干净的少年气，眉宇间又带有一丝忧郁。昔日的黄海冰成为“古装男子”，今日的周一围也成了少女心收割机，两位都是偶像气质与表演实力兼具的好演员。



不过比较的话，黄海冰看起来更温润，周一围看起来更倔强。



放几张图大家自行感受下（左为周一围，右为黄海冰）











翟天临和杨玏：富有灵气的阳光小生型





周一围在《演员的诞生》上的表演，让小编想起了黄海冰。翟天临和杨玏两人同时出现在《演员的诞生》舞台上，则让小编看花了眼。



两人都是1987年出生，都是学霸型的表演系学生。翟天临为北京电影学院博士，杨玏毕业于美国杜克大学戏剧系，从小在北京人民艺术剧院的氛围中成长。





左为翟天临，右为杨玏







在现实生活和表演中，翟天临和杨玏也都是灵动型的表演风格。在《演员的诞生》中，杨玏在即兴表演的环节灵活应变，风趣幽默。翟天临将《白鹿原》中令人生厌的鹿子霖演出了可爱的味道。



两人在演哭戏时最相似。都是克制型的表演风格。具体表现为闭紧嘴，红眼眶。







上为翟天临，下为杨玏







只不过在以往的作品中，翟天临的作品偏现实主义或宏大叙事类。杨玏的作品青春气息感更浓。



请大家自行感受下（前图为翟天临，后图为杨玏）









尤靖茹和金晨：英气十足的大女孩儿型





去年，尤靖茹凭借《春风十里，不如你》中的女班长赵英男一角迅速走红。戏里戏外，尤靖茹都给人一种大气的感觉。



金晨，因为2015年的网剧《无心法师》中的李月牙一角被观众喜爱。剧中的李月牙，爽快果敢，敢爱敢恨。



两位小花旦，同为90后演员，都曾有过多年学习舞蹈的经历。两人都曾饰演过英气十足的古装角色，在戏里戏外都是爽朗个性，都在2015年-2017年间被大众熟知，相似的外表和气质，让人傻傻分不清楚。







上为尤靖茹，下为金晨







左为尤靖茹，右为金晨







经常被搞错的两人，还曾在微博上互动。









李沁和孙怡：温婉可爱的小女生型





去年，李沁和孙怡两人也着实活跃。李沁是因为作品，孙怡是因为个人生活。李沁因在《白鹿原》中颠覆性的演技而获得观众肯定。孙怡则是因为和董子健的恋情频上热搜。同时活跃在大众视线里，两人相似的长相也让粉丝们不止一次在微博上跑错场。





稍晚出道的孙怡，在最初，还被业内称呼为“小李沁”，可见两人在长相和气质上的相似性了，都是青春靓丽、温婉可爱型。





左为李沁，右为孙怡





不过小编看来，两人的气质还是有明显的差别的。李沁偏温婉，孙怡偏可爱。目前来看，两人走的也是完全不同的发展方向。不论是电影《建军大业》还是电视剧《白鹿原》，李沁在作品上的选择都偏宏大叙事。而孙怡，则偏青春都市风。





左为李沁，右为孙怡







以上就是，2017年活跃在大众视野里撞脸又撞气质的艺人们。当然，明星撞脸的例子有很多，比如明道和阮经天、张默和房祖名、董璇和佟丽娅、夏雨和张一山……



在普遍审美标准的影响下，撞脸不可怕。因为人设包装的需要，撞气质也无可厚非，艺人最怕的是没有自己的特色。





【文/三步之遥】









