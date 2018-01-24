昨天第90届奥斯卡公布了最终提名名单。





其中，二战南方诗史电影《泥土之界》的4项提名（最佳改编剧本、最佳摄影、最佳女配、最佳原创歌曲），让这届奥斯卡具有了划时代意义。



因为，第一部入围奥斯卡的“网大”终于出现了！



对于发行方——流媒体巨头Netflix——和它坚持的网络与院线同步上映的模式来说，这都是一个久违的胜利。





硅谷“小狼狗”一直水逆的电影之路





作为好莱坞“新钱”（New Money）的代表，以《纸牌屋》《王冠》等自制剧碾压电视圈的Netflix，在电影界一直走得很不顺。



倚仗辐射全球的业务网络和庞大的会员体系，Netflix拒绝了拥抱以院线为基石的好莱坞游戏规则。每部Netflix的自制电影，线上线下同步上映是“死规矩”。









网上都能看了，还有谁开车到电影院？全指着“窗口期”（电影上映到电视、网络平台播出的空档期）活命的院线，当然见不得这种挑衅。



于是大型院线便开始联合抵制Netflix的电影，并且还在各种行会、电影节声泪俱下地号召老派电影人，控诉这只硅谷“小狼狗”。



院线的这种抵制，不见得会给Netflix 带来多大的经济损失。想在大银幕上看到Netflix电影的观众，也还能在一些独立电影院中与它们见面。但院线作为行业“奶牛”，它在舆论环境上带来的阻力，却是实实在在的。



今年的戛纳电影节上，Netflix入围主竞赛单元的《玉子》和《迈耶罗维茨的故事》两部电影，就引起了极大的争议。





《玉子》和《迈耶罗维茨的故事》



欧洲地区的国际影院联合会，态度强硬地指责戛纳电影节，不该容忍非院线电影进入主竞赛单元，“应该赞扬电影院与社会、文化和经济的紧密联系”。



本身，看不惯Netflix的“旧钱”（Old money）就很多，影院联合会这么一号召就像火星子碰上炸药库，一呼百应。于是乎，直接导致戛纳电影节修改规则，宣布以后的主竞赛单元将抵制不在法国院线发行的电影。



美国本土，Netflix在电影界的处境也一直不乐观。



2015年，Netflix其实就做出过《无境之兽》这般质量上乘的电影，但最终却因为学院评委中保守势力的压倒性优势，遭遇了奥斯卡0提名的尴尬。





今年，虽然演员工会奖、编剧工会奖比较宽容，给了《泥土之界》提名的机会，但制片人工会依然没给《泥土之界》任何露脸的机会。







到了奥斯卡这里，甚至仅仅为了讨论要不要给“局部上映”（仅在少数高端连锁或者独立影院上映）的Netflix 电影入围资格，就召集了300位学院会员开见面会议。





要知道，在整个奥斯卡历史上，这等规模的筹备会也就只发生过两次。





Netflix可能不需要奥斯卡，但为Netflix拍电影的人很需要



跟Netflix形成鲜明对比的，是同样流媒体出身的亚马逊影业。









从文艺电影入手低调做片，保证一定先走线下向影院示好，亚马逊影业毫无攻击性的入局，让好莱坞大佬们爱上了这条“小奶狗”。





没有旧钱使绊子，资本充裕的亚马逊影业很快在奥斯卡上崭露头角，捧出了《海边的曼彻斯特》和《推销员》这样的亮眼之作。





《推销员》和《海边的曼彻斯特》



这让同台竞技却只拿走一个纪录短片小金人的Netflix相形见绌。







Netflix真的需要小金人吗？ 从商业利益上来说，可能并不迫切。但是从长远的人才吸引上，电影节的奖项还是意义重大的。





尤其是在新人挖掘的主阵地圣丹斯电影节上，想要让独立电影人相信把片子卖给你不是自毁前程，小金人的说服力很大。





于是，2017年Netflix打起了小金人攻坚战，为奥斯卡量身定做了三部“种子”电影。





一部就是拿到4项提名的《泥土之界》。





从题材上说，这部电影立足美国重要历史时期——二战和种族隔离——涉及了包括种族问题、反战、女性地位、黑人受教育等诸多问题，用一位豆友的话说，这都不是主旋律了，是主交响。





电影《泥土之界》





这部电影的导演兼编剧迪·里斯，也是这两年数得着的新锐女性导演。2011年，她凭借关注黑人女孩身份认同的半自传体电影《贱民》展露影坛，之后又凭借音乐传记片《蓝调女王》拿走过导演工会奖和艾美奖。





电影《贱民》





总之，要是放在好莱坞“六大”手里，这部电影一定是妥妥的奥斯卡提名。Netflix的出身是它和奥斯卡调性不和的唯一的缺陷。还好，这个缺陷被超越了。







还有一部是安吉丽娜·朱莉导演的《他们先杀了我父亲：一个柬埔寨女儿的回忆录》。









这部讲述柬埔寨少女在红色高棉统治时期悲惨求生经历的电影，是今年代表柬埔寨征战最佳外语片奖的作品。





本来，民族政治题材、安吉丽娜·朱莉的身份，再加上在金球奖、英国电影学院奖的强劲势头，呼声本来很高。没想到，连9部电影的长入围名单也没入，让人惋惜。





安吉丽娜·朱莉在片场





另外还有一个伍迪·艾伦式的中产喜剧片《迈耶罗维茨的故事》。





《迈耶罗维茨的故事》



导演兼编剧诺亚·鲍姆巴赫以中产文艺题材见长，这部新作跟他的成名作《鱿鱼和鲸》同样关注家庭问题，讲述了一个纽约犹太家庭喜中带痛的生活琐事。





《迈耶罗维茨的故事》中的达斯汀·霍夫曼和艾玛·汤普森





因为在戛纳电影节上起的轩然大波，这部电影在美国各大奖项上表现一般。但这部电影绝对是“贱圣”亚当·桑德勒多年来最好的一部喜剧作品。







最后，还有几句话憋不住，想跟大家说一下。





最近，“矮大紧”高晓松老师又出来给行业指北了，主要是科普好莱坞以及号召中国文娱巨头们去比弗利山庄“抱团”的事儿。文娱大佬的那段，我们就不操闲心了。但关于Netflix、亚马逊的科普，还真是有话要说。









高老师上来就给Netflix、亚马逊扣上个蔑视内容的帽子，然后又用伍迪·艾伦的《六场危事》坐实论断，说平台因为屁股不坐在内容上，就没有studio拍得好。这可真是不厚道。





因为严格来说，在流媒体平台开疆拓土吸纳会员后，内容的独特性、成瘾性，才是构建竞争壁垒，凿下护城河的根本手段。





这也正是Netflix和亚马逊正在做的事——不仅花重金自制，版权内容也在精简、独家化（2016年Netflix的影视作品数量比2014年萎缩了三成）。





伍迪·艾伦的《六场危事》确实很差，但这一方面是跟《咖啡公社》电影版权搭售的货；另一方面还存在作者电影的“作者”元素，实在怨不了平台。





同样一个平台，亚马逊的《了不起的麦瑟尔夫人》就很好啊。





至于流媒体做内容做不过studio，剧集方面已经有Netflix 的《王冠》、Hulu的《使女的故事》证伪了。电影方面，我们就静待这届奥斯卡吧。







【文/铁皮小鼓】





