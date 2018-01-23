日前，电视剧《悲伤逆流成河》杀青，正式进入后期制作阶段。

这部剧由上海辛迪加影视有限公司出品，由《夏至未至》幕后原班人马打造，马天宇、郑爽领衔主演，讲述了上海弄堂里一起长大的齐铭（马天宇饰）和易遥（郑爽）之间爱情纠葛的故事。

原著的知名度 高人气的主演，让这部剧自开拍消息发布时便一直处于热点之中。虽然由同一个幕后班底操刀，但与《夏至未至》的青春校园风不同，《悲伤逆流成河》中增加了不少现实主义色彩，让这部剧显露出一些与众不同的气质。

为了对这部定义为“现实主义青春剧”的作品有更多了解，我们对话了电视剧《悲伤逆流成河》的制片人王晶。

制片人王晶

保留青春、成长带来的阵痛感，加入勇于直面困难的积极精神

小说《悲伤逆流成河》诞生于2007年， 时隔11年，《悲伤逆流成河》也走上了影视化的道路，从小说到受众更为广泛的大众艺术形式——电视剧。

据了解，剧版《悲伤逆流成河》保留了对当下年轻人在青春中的迷茫和伤感的刻画，但更多的是经历青春中不同情绪后的成长，“不论是校园、家庭、社会、职场，都不会一帆风顺，失意和打击是常有的，但是在这些问题来袭时，我们该怎样努力地去突破和成长，这才是本剧希望探讨的核心”，制片人王晶表示。

同时，剧版《悲伤逆流成河》着重刻画了职场部分，通过对主人公走出“象牙塔”，直面社会现实、职场压力来表现学生到成人世界遭遇的种种不适，不过，心态的转换是不可避免，你得让自己在激烈竞争中慢慢站稳脚跟，这个过程，可谓极致无奈和痛苦，但每个人都要经历这样的阵痛，才能迎来真正成熟。这给剧版《悲伤逆流成河》带来一些现实感和励志属性。

用制片人王晶的话来说，“这部剧涵盖的元素比较多，‘现实’、‘成长’、‘职场’、‘感情’等都有涉及，而这些元素的交织，正好能更全面地涵盖从学生时代到踏入社会之后的青春成长的真实面目。”

同时，剧版《悲伤逆流成河》还探讨了在成长过程中，对家人、爱人、朋友的爱和坚守，这给了主人公积极面对生活中困难的情感基础，可以让人物行为逻辑更为完整。

除了甜宠浪漫、怀旧真实，青春题材也可以有第三条路：加入现实主义色彩

2017年末，三大视频网站分别播出了三部青春题材剧，《致我们单纯的小美好》甜宠小粉红，《你好，旧时光》怀旧风十足，《一起同过窗2》描摹真实校园，三种风格各有拥趸。

不过，刚刚杀青的《悲伤逆流成河》却想对青春题材做更多探索，经过团队的努力，他们找到了甜宠浪漫、怀旧真实以外的路——即在青春题材中加入现实主义色彩。

“这部作品的原著就不同于很多刻画唯美、浪漫清新的作品，而是着重以‘现实感’来引起读者的共鸣。从另一个角度来说，现在的青春题材类剧集也需要这样一部作品，来调和市场上过于甜美虚幻、不切实际的氛围”，制片人王晶说道。

在小说《悲伤逆流成河》中，女主易遥生活在单亲家庭，和母亲的生活颇为拮据，通过这些描写，反映了城市弱势群体的日常生活。同时，易遥“误入歧途”后，对她的经历的描写，也揭示了社会黑暗的一面。这是其他青春类作品所不具有的反思性和深刻性。

剧版《悲伤逆流成河》延续了这种特性，与此同时，在服化道和剧情设置上对现实感做了强调，“另外，我们这部剧对校园内的师生关系、同学关系，职场上的同事关系，家庭中的父母关系都会有现实关照，所叙述的故事从现实生活出发，平淡、真实，却也温暖、幸福、深刻。可以说，这部剧是建立在真实感之上的现实主义青春剧”，制片人王晶总结道。

具体实施方面，从其发布的剧照可看出，这部剧的服化道和拍摄画风比较偏写实风，比如偏冷色的色调、真实贴近生活的服装等。另外，拍摄上减少柔光的使用，采用的是更显锐度的打光方式，从视觉上带给观众真实感。

制片人王晶从剧情设置上介绍道，“《悲伤逆流成河》在保留青春偶像剧元素的同时，聚焦校园生活和职场新人面临的各类问题和挑战，以及原生家庭对人的影响等问题。”

具有怀旧气质和甜宠浪漫风的青春剧都有了自己的高光时刻，引发无数观众共鸣，但随着内容同质化愈演愈烈，趟出一条新道路势在必行，电视剧《悲伤逆流成河》想做这样的创新，也实施了具体方案，勇气可嘉，至于效果，待播出见分晓。

现实主义青春剧与“加强现实题材创作”的指导思想相契合

何为“现实主义青春剧”？在制片人王晶看来，就是不悬浮、讲述当下年轻人的真实故事，同时对社会、职场的一些现象给予关照和反思，“我们希望《悲伤逆流成河》能颠覆大众对青春剧的刻板印象，比如玛丽苏、灰姑娘、白马王子等童话感太强的情节，给观众带来正面的思考和感悟。”

这个思路，贴合了十九大报告中提出的“在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造，加强现实题材创作”的指导思想。同时，与2017年现实主义作品回归主流舞台的大势不谋而合。

“鉴于近两年影视作品中充斥着许多为唯美而唯美的现象，现实主义剧集更贴近大众、贴近现实、增加社会现实关照，用此类艺术创造去记录我们正在生活的时代，是每个创作者的责任。同时，现实主义青春剧也贴合了‘重申与弘扬现实主义是民族和时代发展的需要’这一重要指导思想”，制片人王晶如是说道。

剧版《悲伤逆流成河》自筹备起就做好了自我突破创新的准备，在品质上力求做到精益求精，各个制作环节同步升级，争取在内容上做到青春剧的现实意义的关照，做出不悬浮、扎根于现实感的青春剧。

“2018年将是现实主义领路前行的一年，希望《悲伤逆流成河》也能肩负起弘扬现实主义的责任，填补青春类剧集的空白”，制片人王晶说道。

【文/jin】

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