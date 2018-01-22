最近我追《琅琊榜之风起长林》（简称《风起长林》）感觉纸巾不够用了。

萧平章下线，梁帝下线，马上就要迎来老王爷下线。

之所以让人如此难过，因为这些人物都温暖善良到无可指摘。

《风起长林》的制作延续了《琅琊榜》的高品质。镜头画面还是那个处女座剧组的style，无论是长河落日，行军铁骑，还是朝堂议事，喝茶看书，随便一帧都比例完美。

随手一截⬆️

我最喜欢的是竹林之战，让人瞬间穿越回《卧虎藏龙》，意境完全不输。从布景到道具，从战袍到日常衣服，都素雅古朴有质感。抠细节到衣服的领口袖口，濮阳上师手中的溜溜球，再或者是蔺晨老阁主的抬头纹。《风起长林》整体呈现出来是古色古韵，沉稳大气，庄重内敛。

当然，我们也很容易识别出《风起长林》对《琅琊榜》的直接挪用。长林王府中，萧平章在前景中喝茶看书，萧平旌在后景中满腹心事。构图完全就是梅长苏和飞流，没变。

《风起长林》

《琅琊榜》

衣服、造型、建筑风格和拍摄角度，平章就是胖了的梅长苏。

平旌、林奚的长亭相会，与梅长苏、霓凰郡主版的，没差别。

长亭相会，上为《琅琊榜》，下为《风起长林》

此外，蔺晨感慨的“那个人”，梁帝口中好武的郡主，穆王府的书信，庭生的年幼事，言侯爷的镜头……

随便一个回忆杀都能搞哭我们。

《琅琊榜》的结尾是高公公一句意味深长的“这宫墙之内，风从来就没停过”，《风起长林》演绎的正是“风从未停过”的历史循环。相比《琅琊榜》的复仇故事，《风起长林》拍得更大、更全、更深远，将历史循环之风的起、落、再起，都拍了。

“留一手”式叙事直抵人心

故事上《琅琊榜》偏文臣谋略、儒士色彩，《风起长林》重武将之风、热血丹心。《风起长林》中大梁朝局已安稳，战火出在边境，守护大梁北境的长林王父子都是武将，戏剧冲突围绕朝堂权力制约失衡引发的猜忌展开，战争戏的篇幅也明显增加。

《琅琊榜》中复仇目标清晰，所有的事情都在梅长苏的掌控之中，而且敌明我暗，看起来心理上非常爽。《风起长林》中敌暗我明，反派也捉摸不定，很让人心忧和心惊。

《风起长林》中很多事情和人物都明显反套路。莱阳太夫人案居然是姐妹相杀，我们再一次高估了皇后的智商。

都以为重华郡主是要嫁给平旌，没曾想她是要嫁祸给平旌。看了太多男女之情套路故事的我们，被刺向惠王的断剑惊得目瞪口呆。濮阳上师老谋深算，但他也会损失了琅琊高手段桐舟。后面他还一个转身就被萧元启歇菜。

围绕着萧元启的事情，简直是塑造反派人物复杂性的范本。萧元启的隐忍、嫉妒、复仇心、功业心都铺垫得淋漓尽致，但每当他在长林王府中跟萧平章聊天，受萧庭生教诲，你仿佛觉得这个人物下一秒又不会变坏，你纠结他的纠结，你体会到他一念之间的摇摆不定。

京城瘟疫事件堪称“出格”得激动人心。从这一段的剧情格局上，我们能看出《风起长林》绝不是简单的“忧虑文臣要搞死忠心武将”。

叙事上的留一手和反派人物的高光时刻，是《风起长林》很吸引人的地方。

丰满、复杂、多元的人物群像

《风起长林》一开始是满屏反派。随着叙事的深入，你会发现所谓的反派角色不简单也不扁平。大同府沉船案，刻画反派宋浮。萧平章带着疑问与宋浮对峙，到后面他却在宋浮有理有据的质问和拳拳的爱国之心面前哑口无言。

前面提到的京城瘟疫，我们会被一贯反派荀白水圈粉。举国面临覆灭的威胁，荀白水匆匆前往长林王府和萧平章商议封城事宜，他的胆识和信念，他和萧平章的敌我转变，让人动容。你我有恩怨，但是在国家危难时，我们能目标一致共进退。这种心怀天下刻画得相当精彩。

彻头彻尾的反派只有一个濮阳缨，但这个人物也有惊艳之处。卡粉男孩濮阳“丧尸”，可以说是全金陵城最精致的猪猪男孩。他鬼魅似妖，语调低沉，玩弄他人于鼓掌之间并伺机复仇。但一切也是源于原生家庭的伤害，而且濮阳缨不伤害行医之人，因医家救了他的性命。某种意义上说，《风起长林》的濮阳缨跟《琅琊榜》的梅长苏形成善恶镜像，同样为复仇而来，同样多年布局和潜伏，却截然相反。一个不相信人间情义，一个以人间情义为尺度，一个为了执念，一个为了正义。

说一下正面的主要人物。黄晓明饰演的长林王府世子萧平章，这次分寸拿捏极好。身为将军，奋勇杀敌，中正勇毅。身为长林王府世子，遵从礼法，处处小心，时时留意。身为大哥，是专心军务的父王与自在逍遥的弟弟的依靠。身为丈夫，怕老婆又体贴，伉俪情深。

种种身份，最有戏的是身为罪人之子又被领养的萧平章。在给弟弟平旌讲述身份的那场戏，本该是波澜壮阔的情绪起伏，他却一边倒饬茶水一边平淡随意地讲述出来，非常稳又非常扎心。萧平章的塑造契合了《风起长林》整部剧波澜不惊下的暗流涌动。

刘昊然饰演的长林王府二公子萧平旌，是成长性最丰满的一个人物。他前期有多放飞自我，后期承担家国责任时就有多让人感到沧桑。萧平旌像少年飞流、林殊、景琰的综合体。前期的造型、装扮、蠢萌的少年心性像飞流，自始至终的倔强和硬气像景琰，而他整个人生的转变也不过就是林殊变成梅长苏的痛苦过程。

多说一嘴，平旌夜晚醉酒练剑的戏，万千少女看了想必会尖叫。《风起长林》的女性角色也很有新意。佟丽娅饰演的蒙浅雪，温婉和坚韧兼具，生死离别时她与萧平章的夫妻情深让人心疼。此外，作为蒙挚的侄孙女，她还承袭了蒙大统领的单纯和慢半拍。张慧雯饰演的济风堂CEO林奚，眼冷心热，有理想有决断，不疾不徐，不骄不躁，气质恬淡。后面剧情太苍凉了，拜托清冷医女与少年将军日常多撒点糖。

撒糖

《风起长林》难得的是每个配角都立住了，包括很多观众都想掐死的皇后、代表观众心声的荀飞盏（日常就是劝说老王爷反击、当面diss叔父荀白水、吐槽皇后），甚至角色小到几个夜凌子们，云娘、太子侍女、萧元启家的管家老黄，都性格分明。

历史兴衰深层次诠释大格局

同样是家国情怀、琅琊风骨的主题，《琅琊榜》设局，复仇，有天眼，很爽；《风起长林》破局，走向不明，很无常，很苍凉。《琅琊榜》结尾建立的长林军，《风起长林》却讲述了长林军的覆灭。《琅琊榜》中宣扬的忠义风骨，《风起长林》将忠义风骨延续，铺陈，最大化，然后埋进历史轮回的尘埃中。

这种历史兴衰的苍凉感，在叙事上多有体现。《琅琊榜》中皇帝还不是明君，《风起长林》中如萧庭生所说“历经两代名君”，新登基的小皇帝虽不成熟也不太听太后的，有自己的判断。荀白水、宋浮等文臣也不是以往历史剧中的小人之心，都是忠君爱国之人。

平旌抗旨一段把权力制衡与天下安定的讨论，放到更深的层次上。武将的权力来自于皇权，但能不能越过皇权去维护天下人的利益？这也归于整部剧探讨的核心：超越了体系制衡能力之外的正义要不要被削弱？

长林老王爷答曰：为君者更应该恪守为君者之道，君若不像君，那臣自然也不像臣，君就会被天下罢黜。这是平旌抗旨一段阐述的矛盾根源上的关键，也是主创给出的答案。

《风起长林》骨子里比《琅琊榜》更严肃。《琅琊榜》还是正义与邪恶的对抗，《风起长林》是正义与正义对抗。后者的主题是片尾曲《清平愿》里的一句歌词：叹天道何时不幽茫。

承载理想主义寄托，或为影视剧未来走向？

从长林王府，到一群主要人物，《风起长林》寄托了很多理想主义。《风起长林》中刻画了权谋中非常罕见的君臣如手足、代代不断的兄弟情深、父慈子孝、家庭和睦、夫妻情深、爱情美好。必须要提的是，梁帝去世时喊的那声“哥哥”，冲击力太强大了。

梁帝与长林王，长林王与林深、路原，萧平章与萧平旌，荀飞盏与长林两位兄弟，蒙浅雪与萧平章，林奚与萧平旌，包括淡淡落笔的荀飞盏与蒙浅雪，都是理想化的人和人之间的关系。

这些理想化的情感，是我在以前很多古装剧、历史剧中没有看到过的，这也是我觉得《风起长林》历史苍凉与残酷中的人性温暖。

这种理想主义，也是对当下现实的一种慰藉和匡正。善恶只在一念之间，只因心中有正义。

毫不夸张地说，《琅琊榜》系列已经是目前国产剧中艺术和思想都上乘的IP，传递出的家国情怀感人至深。《风起长林》延续了正午阳光一贯的精品路线，也体现了爱奇艺选剧对品质的追求。

两年前《琅琊榜》在口碑效应传播的过程中逐渐被观众视为一个标杆，从而整体提高了观众从制作到内容对古装剧优劣的判断水平。观众变了，《风起长林》也更从容了，不再需要cp人物与观众联谊了。

【文/洛神】



