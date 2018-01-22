从2004年的《中国式离婚》到去年大热话题剧《我的前半生》，在这十多年间，导演沈严镜头里描绘的围城内外和两性关系，敏锐、深刻、细腻、悠长。

沈严导演

沈严并不是一个高产的导演，但佳作频出，《中国式离婚》《我们无处安放的青春》《手机》《辣妈正传》《中国式关系》《我的前半生》，都应归属“三精”（思想精深、艺术精湛、制作精良）之列。

与沈严导演见面之后，很难想象这样一个儒雅、谦逊的人，在影像表达上却是如此犀利、风格鲜明，在长达3个小时的采访中，他始终温和、耐心。

从北京电影学院导演系毕业之后，沈严没有去拍戏，而是南下拍广告。

当时去广州拍广告，沈严并没有觉得沮丧和失落，而是很知足，对于一个刚毕业的大学生而言，既能赚钱还可以接触影像，已然感到很幸福。毕竟1990年代的影视剧市场还没有达到像现在这样的规模，新人执导筒的机会太过渺茫。

世有伯乐然后有千里马。在拍“利郎男装”广告的时候，沈严开始与陈道明熟识。于是才有了2003年《中国式离婚》开拍时，一个从未拍过长篇电视剧的新人导演，在现场坐在监视器前，看陈道明和蒋雯丽两位大腕飙戏的场景。

从拍广告到拍电视剧，是从生产思维到创作思维转换的过程，好在拍了一个多月之后，沈严习惯了高强度的工作节奏，也能看得懂统筹下的通告单了，现场的一切关系逐渐理顺。

值得一提的是，当时沈严心里没底，就叫来了两个小伙伴帮忙，这俩人就是宁浩和何念，三个拍电视剧的新丁一起琢磨，拧成一股绳，想拍一个好作品出来。

十几年过去了，沈严依旧能够记起来当时拍《中国式离婚》的很多情形，其中有一场戏，是陈道明和蒋雯丽饰演的两夫妻的日常逗趣，蒋雯丽要去参加同学聚会，可能会碰见昔日情人，陈道明坐在转椅上非常得意地跟儿子说，当年那个人追你妈，可是被你爸给打败了。陈道明对于人物心理的精准把握和生动呈现，让沈严记忆犹新。

《中国式离婚》对中国普通家庭的日常生活状态刻画得入木三分，有时几乎是白描的手法，蒋雯丽演的“林小枫”，多疑、敏感、歇斯底里，陈道明演的“宋建平”憋屈、忿忿、如履薄冰。

这也是沈严喜欢王海鸰创作的剧本的原因：生动真实的人物刻画，并且非常难得的是，王海鸰作为一个女作家，以男性的视角切入去观察婚姻现状，这也是这部戏的独特之处。

拍完《中国式离婚》之后，沈严又回到广州拍了一段时间的广告，直到2005年底，陈道明拿着小说《我们无处安放的青春》来找他，想要把这本小说改编成电视剧。

之后，他们又提出了一个大胆的想法：用胶片拍。

在此之前，中国从来都没有用胶片拍的电视剧。

辗转了苏州、云南、北京三个地方，花了将近100天左右的时间拍完了《我们无处安放的青春》，沈严交出了一份漂亮的答卷。

沈严怀着跟青春告别的心态拍的这部戏，剧中演员则是刚走过校园青春的岁月。

江一燕和陈道明塑造的父女情谊，细腻动人，剧中陈道明读给女儿的那封离别信，饱含着父亲对女儿的牵挂和惦念，就出自沈严之笔。

到了拍电视剧《手机》的时候，沈严已经驾轻就熟，无论是现场调度还是影像呈现，都更加成熟老练，游刃有余。

宋方金的剧本 陈道明和王志文两大王牌主演，让沈严信心十足，再加上组里其他演员也都是实力派：梅婷、刘蓓、范明、柯蓝、于明加。

结果在2010年播出时的效果并没有达到预想中的火爆，遇到了强劲对手《三国》。

从这件事之后，沈严开始悟到了一个道理：一个戏有一个戏的命。

就像是他之前从未料到《我的前半生》会这么火，《中国式关系》里的“马国梁”能这么招人喜欢。

刚杀青的《凰权·弈天下》是一部由陈坤、倪妮主演的古装大剧，沈严在片场待了太久。他想给自己放个假，然后再去迎接新挑战。

【文/胡摩】



