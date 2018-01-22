由搜狐视频、博集影业联合出品的精品行业剧《法医秦明2之清道夫》（下简称《法医秦明2》）正在武汉热拍，1月18日，这部剧首次开放了媒体探班，主演刘冬沁、刘畅、于莎莎齐聚现场，分享了戏里戏外的精彩故事。

据悉，《法医秦明2》在延续上一季真实还原案件的风格之外，整体制作投资大幅升级，场景道具都非常逼真，主演刘畅甚至表示自己都不敢触摸。

全新故事全新阵容，打造全新的体验

《法医秦明2》讲述了龙番市警局的法医大神秦明在一起重大案件中，凭借高超的专业技能大展法医风采，一时名声鹊起。本应从此在高冷男神的道路上越走越远的他，却因为新晋女法医陈诗羽的出现，发生了微妙的变化。

秦明与林涛这对拆不散的“黄金搭档”，因为陈诗羽的加入，工作上如虎添翼。三人组成的勘探小组，历经了一次次离奇，惨烈的重口味现场，并通过尸体上的蛛丝马迹，为龙番市的疑难杂案沉冤昭雪。

然而，罪恶在暗中滋长，一位幽灵般的杀手在城市中倏然崛起，此人行踪难辨，作案不留痕迹，甚至嚣张地在杀戮现场留下血字签名——清道夫。龙番市人民的噩梦就此开始⋯⋯

本季在结构上有一大变动，就是把上一季的单元剧改为由两条主线连贯起来，除了正面警察这条明线之外，还安排了终极boss“清道夫”的暗线。

搜狐视频自制出品中心总监及总制片人刘明丽表示：“加入了清道夫这条暗线之后，剧情上会有一个拉扯，对于观众来说会带来很大的冲击力，有争议也会带来更多思考。”

另外，主演大换血，人物形象也会有一些变化。主演刘冬沁透露，《法医秦明2》中秦明会有一些微调，“从这部剧，观众可以看到秦明为什么会变成这样的性格，以及他的童年经历等等。”当然，挑剔、严谨这些性格，依然不会变。

新一季“大宝”没有了，但来了一个“陈诗羽”，由于莎莎饰演，以往多以喜剧形象示人的于莎莎这次给了博集天卷副总及《法医秦明2清道夫》总制片人郭琳媛很大的惊喜，“有一场哭戏颠覆了所有人对她的看法，拍摄时，感动了现场很多观众。”

采访中刘冬沁、刘畅两位男主演也是CP感十足，和于莎莎一起组成了“互怼小分队”，延续了上一季的“互怼”风格，在接受采访时，几位主演也是互揭对方老底。

于莎莎吐槽刘冬沁是“小公举”，爆料他事事讲究，化妆时间比她还长。刘冬沁则把“矛头”对准了刘畅，投诉他出去找美食都不带着自己。刘畅现场分享起了自己在武汉大街小巷找美食的经历，“每次吃饭不超过30元，各家小店的老板都认识我了，大家跟朋友一样相处。”“吃货”本色暴露无遗。

因为演员阵容的变化，被观众拿来作比较是一件在所难免的事情。在被问及否有压力的时候，几位主演纷纷表示，自己会尽全力去塑造角色，争取达到最好的效果。

过亿投资升级装备，写实路线绝不动摇

在上一季的《法医秦明》中，吸引观众的一大亮点就是众多逼真的道具和场景，那种高度还原的现场感让人欲罢不能。这一季的道具团队还是原班人马，而道具相关的费用却多了好几倍，实景搭建了许多场地，制作的尸体几乎可以以假乱真。

据刘畅透露，剧组花重金制作的尸体非常逼真，“尸体皮肤非常细腻，摸上去跟真的一样，我第一次都不敢摸。”刘冬沁说刚进组解剖尸体那次，对自己刺激特别大，晚上回去还做了噩梦，“随着拍摄时间久了，投入到了剧情中，把自己当成真正的法医，慢慢就好了。”

探班当天，记者们参观了剧组在武汉某废弃工厂内的棚内置景，几千平的场地，剧组实景搭建了法医解剖室、实验室、秦明办公室等重要室内场景，在这些办公室内，满墙壁的血腥现场照片、泡在密封罐内的器官、一整面墙的冷冻冰柜、惨白的解剖台等道具，让人不寒而栗。

搭建的电梯竖井

现场，工作人员介绍剧组为了追求真实，在一场车祸的戏份里，先买来半头猪肉用车反复碾压，使得现场一片狼藉，血肉模糊，然后再放置道具，这样可以突出真实感。

同样的，涉及到案发现场的电梯井，剧组发现实地拍摄出不来效果，就自行搭建了一个电梯的场景，根据真实电梯等比例复制。用它来还原剧中场景，虽然在这个场景并不能拍太多的戏，但是整个剧组依旧坚持精益求精的制作。

据悉，《法医秦明2》有望在暑期与观众见面。

【文/春晖】