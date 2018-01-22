上周六，《演员的诞生》迎来收官：周一围问鼎冠军 ，蓝盈莹、翟天临分别获封“新锐演员”、"魅力演员"。

时间回到初立项时，小编本以为《演员的诞生》是素人追梦的集中营，但看后才知道原来是吊打演员与上热搜小能手。节目几乎每周都会伴随精心设计的“噱头”迎来一个峰值，这档炒作与骂战霸屏、戏精与戏渣齐飞的综艺，播放量一直居高不下，经历过全民声讨、好感度下滑的阶段，也终于回到了演技当家，推出好演员的轨道。

可喜的是，观众直观地看到了周一围、翟天临、凌潇肃、蓝盈莹等好演员的表现，他们用实打实的演技沉淀，找到与如今这个娱乐快消时代对接的方式。

独舌采访了这档节目的点评嘉宾史航。他说，“我认为《演员的诞生》是一个绝对有诚意， 但未必周到的节目。它需要再丰富和完善，但我不希望它以后缺席。”

炒作之争、剪辑之争、作品之争…

在这个娱乐至死的年代，节目组牟足了劲地制造话题，基本每期都保持着“流量明星 话题争议组 实力演技派”的套路。导师甩鞋式点评，欧阳娜娜咆哮式表演，黄圣依飘移式走位等惹全民非议，但真正讨论演技的热搜却没几个，搬小板凳看戏的倒不少。

除了导师章子怡保持一以贯之的慧眼识才与业务能力过硬的人设，宋丹丹和刘烨都不得已在微博上加入混战。

史航说，《演员的诞生》里面可能有始料未及的推波助澜，也有各种心机的对撞，所谓营销和炒作都是有目的，就看会不会得不偿失，对此他不做具体评价。

但他也提到，“所有电影史上让人激动的伟大作品都需要营销，但炒作要看什么样的，是否有意义。奥逊·威尔斯当时主持火星人进攻地球的广播剧是炒作，但却给人们带来了难忘的传奇一笔，这种炒作我也不是绝对反对。”

除了炒作，剪辑也是观众诟病节目的一大槽点。袁立与节目组破釜沉舟的对撕，让这场鬼畜的剪辑大战彻底打响，好事的吃瓜群众更是不断地翻出了幕后团队“偷梁换柱”的内容。

虽然打散时间轴是影视作品中常用的剪辑方式，但《演员的诞生》有时给人一种毫无章法的错乱和拼凑感。剪辑师从节目效果出发“造假”，甚至故意剪辑出明星丑态。这固然是综艺的常用手法，但“利用”演员的色彩较浓。

史航表示乐见“子怡扔鞋”，但未对袁立发飙作出具体评价。

此外，身为编剧的史航也表示，此次《演员的诞生》中的剧本良莠不齐。很多戏都是“干拔”，在短时间内让人物情感和故事冲突达到至高点，导致演员情绪发展不够合理，显得突兀、别扭。

“如果两位演员水平一样，但你抽个好剧本儿我抽个烂剧本儿，或者好剧本中的烂角色，烂剧本中的好角色，这个不确定性很不公平。但如果有第二季，我想他们能找到办法改进”，史航说。

用综艺探讨演技，是演员的诞生还是毁灭？

有关《演员的诞生》赛制、模式和逻辑层面的争议，让节目在综艺市场的占有率和口碑割裂开来。小编不禁想问，崇尚“笑果”与制造话题的综艺节目，到底能否探讨深刻的内容？

史航说，“用一档综艺探讨演技，我不认为是对表演的亵渎，反而是一种延伸。有本事征服人心，可以在任何一个平台上做到。”

他认为，探讨表演和审美，解读人心和人性这事儿，不能放弃任何一个平台。“你把这个任务让给美食，让给婚姻调解？我不希望这样。”

史航觉得，《演员的诞生》虽然有很多遗憾，但它对演员和观众互有成全。“每个时代都有它的最强音，很多高明的人都能从综艺节目中受益，所以不要固步自封，厚古薄今。”

小编十分认同史航的话，《演员的诞生》虽然有诸多“冒进”的地方，但却透着某种诚意。这是一个邀请演员比拼“专业技术”的舞台，有它的美感和戏剧冲突。淘汰制能够让演员变成战士，为自己的表演开疆拓土。

史航表示，“输赢都没所谓，但这个经验却能帮你一辈子。我只是个跑龙套的编剧，但如果有机会能跟演技之神对戏，我哪怕被碾压成粉碎，依然会飞蛾扑火。”

演技并不是一个可以单拿出来比较的东西，它必须嵌在剧本、剪辑、服化道等背景中才能得以完整体现。节目组每期都要准备多个本子，还要针对时长、人物、戏份等来回修改。除了综艺制作团队，还要请影视剧团队拍摄，按照剧本逐一落实灯光、舞美…因此《演员的诞生》为还原舞台剧形式还是下了苦功夫的。

再者，从长远的行业立场上看，老戏骨与年轻演员的碰撞，代表着专业性和职业精神的传承。很多“不知名”的好演员登台献艺，将多年累积的表演经验呈现出来，是幕后团队给予他们的巨大尊重。而导师们对表演不尽如人意的年轻演员的谆谆教导，告诉他们演技到底是什么，并试图将“信念感”三个字融汇进他们日后的职业生涯…

种种这些，都是节目组的初衷和善意。所以小编愿意相信，章子怡、宋丹丹、刘天池，这一批又一批纯粹的，信奉“戏比天大”的从业者们是深爱表演这份职业的；小编也愿意相信，她们在节目中动情的表述和热泪盈眶都是真的！

采访最后，史航这样评价《演员的诞生》的前三强，“周一围是一个有魅力，也知道自己有魅力，但又不甘心仅仅有魅力的特别聪明的演员。他有一种戏魔的潜质，就是聪明人下笨功夫。蓝盈莹是一个确实能当大青衣的演员，很有灵气又有开放性。翟天临则是一个从容的，可以图穷匕见的演员，极有天赋。”

小编想说，感谢这档综艺，“诞生”了这些好演员。

【文/吴碧晗】







