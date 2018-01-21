​来源：影艺独舌

作者：杨文山

近日，网上传言周渝民、迪丽热巴主演的古装剧《烈火如歌》将在2月初登陆湖南卫视金鹰独播剧场。而在百度百科“金鹰独播剧场”词条下，《我的青春遇见你》接档剧却是杨幂、黄子韬主演的都市剧《谈判官》。

事实上，《烈火如歌》之前并未出现在任意一家卫视公开的招商剧目中，此次“空降”着实令人费解。但这种卫视接档剧目猜谜押宝的游戏也特别符合今年的趋势。

《巴清传》“飞”走以后，《凰权·弈天下》《知否？知否？应是绿肥红瘦》要么刚杀青、要么还在拍摄中。唯一一部黄金档古装剧目《封神》也因为导演是韩国人处于待定状态。湖南台如果想在春节期间黄金档播出一部古装剧，还真需要临时“空降”。

但牵一发而动全身，播出一部古装剧就会消耗古装配额，导致后面剧目排期受到影响。在当下的影视剧市场，像《烈火如歌》这样没有进入卫视招商目录的古装剧还有很多，但即便有幸被卫视相中，具体档期也变得难以捉摸。

1、古装剧成为中国商业剧最大的竞技场

作为中国最大的古装剧外景地，横店影视城这几年可能遇到了它的黄金时代。在中国，古装剧的播出有严格的限制，但这似乎也没能对影视行业进行有效的调控。

由于现实题材表达空间受限，古装剧成为了国产商业剧升级换代的“试验场”，所谓的“天价片酬”“剧王”“流量王”也多集中于此类。虽然每年播出的古装剧数量不多，但它占据了很多的社会资源和公共空间，这会让人产生错觉：古装剧无处不在。

在资本的搅动下，古装剧已经成为中国商业剧最大的竞技场。一方面，像《大秦帝国之崛起》、《天下粮田》这样的历史正剧已经退出了卫视江湖；另一方面，古装剧的投资规模也在竞相攀比中不断升高，不断开创新纪录。

如今，历史剧已经被古装剧的概念置换，大部分古装剧和历史没有多大关系。由于真实的历史空间可能还会遇到更为严苛的审查，架空历史也成为了一种普遍的故事设定。

事实上，架空也不是原罪，关键看有没有生动而丰富的戏剧表达，《红楼梦》不也是架空的吗？《军师联盟》是去年唯一一部在省级卫视播出的历史剧，它的成本也已经高达4亿。截至目前为止，2018年尚未发现有播出迹象的历史剧。

古装剧的盛行和网络IP的助推有直接关系，这类小说通常以古代为背景，讲述男女情爱。资本介入堆高了古装剧的投资门槛，随着行业发展，那些传统类型剧目的市场价值降低，不少公司也跟风加入了古装剧生产大军。中小成本的古装剧早就被扫地出门，根据现在的行情，假如没有两三亿，基本很难组一个古装剧盘子。

大投资吸引了大明星，大明星确保剧集销售。为了能够实现成本回收，当下的古装剧都有拉长集数的倾向。集数的增长不仅使得剧的内容出现“注水”，关键是对排播也产生了巨大影响。一方面是造成后期和审查、修改工作量加大，很难准时开播，另一方面也挤占了有限的古装配额。

2、盲目跟风导致“古装剧陷阱”

以往像《芈月传》、《武媚娘传奇》这样的大古装剧，每一年甚至隔几年出一部，资源稀缺性比较明显。而在当下，几乎市面上所有的古装剧都巴不得把自己包装成“头部内容”，竞争的压力就变得非常之大。

根据相关规定：卫视综合频道黄金时段年度播出古装剧总集数，不得超过当年该卫视黄金时段所有播出剧目总集数的15%，原则上两部古装剧不能接档播出。按照15%的配额，单家卫视黄金档年消化量约110集，这意味着70集起步的大古装剧，一家卫视一年只能吃掉一部半。

《如懿传》和《巴清传》这两部同等体量的大古装剧被挤在同样的平台待播，这在往年是不大会发生的事情。两部剧因为后期、审查等原因错过了今年的跨年档，这意味着东方、江苏两家卫视无法在2018年消化这两部剧，《如懿传》和《巴清传》终将会有一部只能选择2018-2019跨年播出。

在行业瞬息万变的今天，谁先播谁后播影响非常大。后播者将面临新一波渴望后来居上的挑战者。这种竞争不仅出现在《如懿传》和《巴清传》之间，也会发生在湖南卫视《凰权·弈天下》和《知否？知否？应是红肥绿瘦》之间。

浙江卫视待播剧中有《扶摇》、《独孤皇后》，假如它不选择和北京卫视拼播的话，只能是借助视频网站来消化成本。经常和五大卫视剧目互动的安徽卫视也有了《大泼猴》、《莽荒记》两部古装剧。

去年，很多错失卫视播出机会的古装剧选择了在网络首播，这使得视频网站前几年积压古装剧的情况得到了很大程度改观。除了《将军在上》、《九州·海上牧云记》之外，还有《天泪传奇之凤凰无双》、《独步天下》。这些剧和视频网站自制的相对灵巧的网剧有明显区别，播出效果也打了折扣。经过一段时间的播出反馈，视频网站可能不会再勇当“接盘侠”。

除了湖南卫视之外，其他卫视的周播剧场比较灵活机动。更重要的是，它们经常和视频网站捆绑购剧，让其来分摊大头，这样播出的主动权也不在卫视手里。这使得除了在特殊时段，比如暑期，周播剧场收视都比较平庸。

北京卫视把《琅琊榜之风起长林》从周播剧场调到黄金档之后，收视并没有发生多大改观，几乎和东方卫视非黄档持平。而《九州·海上牧云记》借助网络播出的好口碑重新回到了湖南卫视白天剧场之后不久，也因为收视表现不佳被腰斩，换上了旧剧《陆贞传奇》。事实表明，省级卫视黄金档的110集配额依然是大古装剧优先选择的首发阵地。

中国的古装剧生产格局，是几个一级梯队在前面搞军备竞赛，不断有人从四周挤进这场豪门盛宴，而后面则是一群被席卷进来的散兵游勇互相厮杀。各个环节的生产成本在哄抢下都在提升，游戏赌注在不断加大。但到了最后，一切都被卡在了播出关口。

中国电影市场在经历了2015年增长率高达48.69%的成绩之后，在2016年增长率跌落为惨淡的3.73%。作为半市场化的电视剧产业，又有多少泡沫呢？几年后，这清一色数亿投资的大古装又有多少会沦为无人问津的积压剧呢？

【文/杨文山】