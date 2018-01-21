在近日开播的冬季档日剧中，《UNNATURAL》凭借剧情的专业性人气不断攀升，豆瓣评分也高达8.8分。尤其剧中三澄美琴（石原里美饰）因追查真相失去男友的情节，令许多观众惋惜不已。

其实，不止三澄美琴，许多和她一样致力于追查案件真相的侦探，在爱情中也颗粒无收。

历数那些世界知名侦探，无论是聪明绝顶的福尔摩斯、和蔼可亲的波洛，还是相貌英俊的御手洗洁，尽管他们可以风靡全球、粉丝无数，却无一例外都以单身汉的形象出现。这点，令很多人费解。

为何好莱坞大片中的英雄都有家人和伴侣，哪怕绿巨人都有美女爱，这些才华横溢而充满魅力的侦探却仿佛天煞孤星呢？

首先，我们先从创作源头说起。

范达因在《推理小说二十条守则》中说到：“不可在故事中添加爱情成分，以免非理性的情绪干扰纯粹理性的推演。我们要的是将凶手送上正义的法庭，而不是将一对苦恋的情侣送上婚姻的圣坛。”

这条写作戒律被许多侦探小说家视为金科玉律。

因此，在古典派推理小说创作中，案件永远是主导故事进程的首要元素，答案是故事的结果，在故事中主动寻找答案的侦探则是串联起因果的那条线，个人情感在此完全沦为多余的旁枝末节。

为了秉承侦探的本职是破案这一原则，创作者们往往会去除可有可无的爱情元素。他们认为，只有站在极其理智、客观的旁观者立场，才能让侦探专注于破案，一旦扯上爱情，纯理性的思维混入了感性元素，就会使一场纯粹的智力竞赛变得复杂化，推理情节也会随之大打折扣。

在许多推理作品中，即便为了彰显侦探个人魅力，出现过许多极其美丽的仰慕者，但是大侦探们往往都与这些女性保持着恰当的距离，偶有心动、暧昧的情愫，也要能及时抽离。

比如最富盛名的大侦探福尔摩斯，他在《波西米亚丑闻》中遇到了于他而言很特别的女性——艾琳·艾德勒。

在这一案中他败于这位女士，之后，他保留着她的照片，而且当他说到或提到她的名字时，总是用“那位女士”这一尊敬的称呼。虽然，艾琳在福尔摩斯心里与众不同，但她却并未对其产生一丝影响，因为对福尔摩斯来说，爱情或者其他感情的分量远远抵不上案件的万分之一。

而非典型侦探代表《神探伽利略》中的汤川学，尽管与内海薰相处的6年中产生了暧昧，也会在其熟睡后找出薄毯给她盖好，但听到内海薰离开的消息，汤川学那张冰块脸只微微皱了皱眉头，尽管心中有所触动，却仍然很平静地适应了接替内海薰的另一个女警。 为了让侦探和身边出现的女性撇清关系，许多作品甚至特地将出现的美女，或令侦探动心的女性一概设置为凶手。就连女性作者阿加莎·克里斯蒂也这么做过。

她曾为自己笔下最著名的大侦探波洛设定过爱情，波洛爱上过一位想让他走进婚姻殿堂的女人——薇拉•罗萨科娃伯爵夫人，这位女性曾在三个故事中与波洛有过交集，第二次相遇中，伯爵夫人就被黑化，成了四魔头的手下，并最终离开了波洛。

在日剧《自恋刑警》中，更是将这种情节设定玩出了花，剧中侦探每次爱上的女人都是罪犯，剧中所有美女都是另有目的的坏人。

创作者的刻意为之外，天才侦探们难与常人相处的古怪性格也是造成其单身的重要原因。

在推理迷眼中，大侦探们知识渊博、智力超人，在案件探查上显示出极强的个人魅力。但正是因为如此，过强的理性思维使他们彻底丢掉了感性的一面，在案件上过分的投入也令他们失去了享受生活乐趣的时间。这样的思维和生活方式，导致他们个性冷傲孤僻，过分自我，既无法考虑到他人感受，也无法正常与女性交流。

所以，侦探们极少会陷入感情中，甚至连他们的搭档都常常无法忍受。

汤川学曾对人说：“科学家不是不愿意与人相处，而是不懂与人相处。”人际交往是他的烦恼，所以他更愿意把所有时间花在物理研究和解密上。尽管他才高八斗、运动全能、外表英俊，却仍然形单影只。正常女性只要想想，和他在一起每天生活中全都是相对论、EPR悖论、案件解密这些，就会崩溃。

而和以上人际交往的缺陷相比，大侦探们致命的怪癖更令人难以忍受。

比如福尔摩斯有严重的狂躁症，爱抽烟还喜欢用拖鞋装烟丝，习惯在家里练习射击，而且吸毒。在《波希米亚丑闻》一案中提到：“他一个星期服用可卡因，另一个星期又充满了干劲，就这样交替地处于用药物引起的瞌睡状态和他自己那种热烈性格的旺盛精力状态中。”

而御手洗洁性格极端躁狂，有着无法克制的演说癖，且热衷于模仿狗叫，是个彻头彻尾的怪人。

连我们最具亲和力的波洛都有令人发狂的强迫症。在2017年的电影《东方快车谋杀案》中，就对此进行了极为细致的描述，他的鸡蛋要吃恰好煮了4分钟的，一秒不能差，还要用量尺量；条纹西装所有条纹不能有一丝串行；一只皮鞋踩了粪，为求平衡，要再踩另一只……

如果有人敢生活在这样一群人身边，我担保，你一定比他们先精神错乱。

但这些怪癖也并非一无是处。怪癖的设置，一方面，让侦探树立起自己的独特风格，有助于在读者或观众群中建立起强大的辨识度。因为，聪明的人往往很多，独特的人却总能令人印象深刻。所以，很多名侦探都通过怪癖和极其独特的个性来增加印象分。

另一方面，这些独特的怪癖往往还和破案手法息息相关，对案件的破获起到辅助作用。福尔摩斯由于爱抽烟，对烟草和烟灰的研究极为细致，这项特长在《血字的研究》《住院的病人》《巴斯克维尔的猎犬》等案件中均有帮助。而他喜欢在家里练枪的习惯，也令其对火药和枪支的研究很全面，在很多案件中都发挥了作用。

侦探们引导死亡的能力，也使得正常女性对他们敬而远之。

推理作品自然以解密案件为主，所以大侦探们的日常就是要面临各类死亡。其中，一部分侦探是由于工作关系，常常有凶杀案件委托调查，警察遇到困难案件时也会常向其求助；另一部分则拥有“引导死亡”的特质，即走到哪里都有凶案发生，堪称行走在日光下的“死神”，这类侦探多见于日本的推理作品中，最具代表性的就是柯南。

我曾在一篇报道里看到过关于《名侦探柯南》死亡数据统计：《名侦探柯南》TV版动画1-725集中死亡476人；《名侦探柯南》剧场版动画1-17部中共死亡45人。这还不算真人版柯南以及青山助手画的柯南特别篇中的死亡人数。而更可怕的是，这些人全部死于柯南的一年级下学期之中，即半年的时间段里。

半年时间居然见证了500多人的死亡，也就是说他每天都能看到认识的人遇到非正常死亡的情况，可怕吧？与之类似的还有另一位少年侦探金田一一。试想下，与这样的人一起生活会是什么情景？哪怕是做邻居都会提心吊胆吧（瑟瑟发抖）。

即便有些女性坚强勇敢、身手不凡，也难与侦探长相厮守。例如明智小五郎的夫人玉村文代。

玉村文代是明智小五郎一个重量级对手的女儿（详见小说《魔术师》），这种大BOSS家的女儿自然身手不凡，平日还能担任明智的助手。只是这位女性在作品中露脸的机会并不多，而且还会面临生命危险。在《人豹》中，文代就被变态邪恶的转基因怪物人豹绑架，所幸危难时刻被救。到作品后期，文代就被宣称身染恶疾，最终死于病魔之手。明智小五郎仍孤身一人。

由此可见，在名侦探漫长的探案生涯中，爱情是最脆弱的存在，即便偶有发生，也会因其职业原因导致不幸。

所以，大侦探就成为小说或影视作品中最特殊的一类男主角，即便他们拥有令人仰慕的一切特质，你，也不愿成为那个女主角。

【文/小熊星】