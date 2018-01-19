冯小刚时隔多年回归贺岁档，这次带来的却不是最拿手的小人物喜剧，而是大时代背景下令人动容的《芳华》。

在经历了改档风波后，《芳华》终于在上周五跟观众正式见面了。没赶上九月底点映的小编第一时间冲到电影院，没想到竟用光了两包面巾纸。

电影描绘了一段属于文工团、但也属于所有人的“青春年华”，让小编这个90后老阿姨也重新回味了一遍年轻的时光，感慨万千。

片中有一水儿的帅气小哥哥和漂亮小姐姐，但其中一个短发女孩着实与众不同，并成功吸引到了小编的注意力，她就是高干子弟郝淑雯的扮演者——李晓峰。她被大家所熟知的身份是《美丽俏佳人》、《周日我最大》等多档节目的主持人，2015年起，她正式转型成为了一名演员。

在一众长发及肩的女演员中，她是唯一的一个短发，同时也是文工团主线角色中唯一一个乐队的成员。

小姐姐拉手风琴的样子也是非常戳心了，虽然需要表演的是从小就开始学习的乐器，但在《芳华》开拍前，李晓峰还是为了更贴近文工团女孩的状态，培训了三个月，和黄轩、苗苗、钟楚曦等人一起体验集体生活，真的像战友似的生活在一起，保持着学习的状态，以达到情感上的丰盈。

如果小编说，《芳华》中让人印象最深刻的场景之一是，李晓峰饰演的郝淑雯与黄轩饰演的刘峰十年之后再次相遇的那一段，应该没有什么人提出异议吧？

这一段李晓峰演技上的爆发力着实让小编虎躯一震。

当炮火连天的战争结束后，她与刘峰再次相遇。阔别十年，郝淑雯心中顿时五味杂陈，有伤感、也有遗憾，那种不明的情感被她演绎后，有了一种属于李晓峰的独特味道。

从眼神的疑惑，到说话的哽咽，李晓峰的表演层次非常鲜明，走心的演绎也带动着每一个观众的情绪，大家屏住呼吸，期待着接下来的故事。

而在这段十年之后再相遇的场景里，李晓峰那股卯足了的“劲”展现的很好，眼泪更是恰到好处。

和战友相遇的那种复杂的感觉与情感上的波动要一起展现出来，李晓峰也曾表示这段戏确实是蛮难的。

不过可以说，她完成的不错。这段表演很有张力，李晓峰的感情也很充沛，看哭了众人，也打动了网友，得到了大家的一致好评。

刚刚的这段表演中，李晓峰的爆发表现力可以说是可圈可点，这与她之前多部戏的磨练分不开关系。

在与黄轩首次合作的电视剧《猎人》里，李晓峰饰演了一名拥有“双面”性格的医生穆壮颜，在一众老戏骨之间，她在柔弱善良与大胆英勇的自由切换还是成功抓住了观众的眼球，一场暗杀戏小编现在想起来都印象深刻，瞬间的紧张感一触即发。

《安居》中，李晓峰又将那个公主脾气的凌姗演绎的活灵活现，一言不合的就动手成为她的生活常态，大家请自行感受一下小姐姐的爆发力是有多强。

还有李晓峰的首部演员之作《爱之初体验》，一个女生在感情上的绝望被她演得淋淋尽致，从抽泣到失声痛哭，她用最自然无违和的状态为我们展现了一个女生独有的魅力。

翻看李晓峰的微博，小编发现李晓峰本人也是个仙女无误了，除了上文提到的能拉一手棒棒的手风琴外，私下的她还是个爱好烘焙、喜欢做饭的女孩。

在工作结束后的闲暇时间，李晓峰的身影经常出没在厨房里，无论是用辣椒做出一道美味的中餐、还是需要考验技巧的水果奶油裸蛋糕，她都做得有模有样，怪不得连她本人都说自己太爱厨房了！

虽然李晓峰在生活里是个不折不扣的美食爱好者，但对于自己身材的管理她同样是十分认真，健身房打卡也成为了生活中必不可少的一部分。

这年头能够不骄不躁，永远保持学习的心态，按照自己的节奏去一点一点前进的女演员不多了，有几个被人称道的好角色，有几部无愧于心的好作品，直爽、认真、始终如初是对她目前阶段最好的描述与总结，对于这样的李晓峰，谁敢说她现在不是“峰华正茂”呢？

最主要是人家还拥有一双逆天的大长腿...小编，卒。