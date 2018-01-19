来源：四味毒叔

作者：柯蛙

2017年已至尾声。

《新周刊》·2017中国年度新锐榜如约而至，与往年的宗旨一样：

“盘点年度风云，为这一年的中国立榜，测量时代的体温。”

很欣慰地告诉大家，年轻的《四味毒叔》又得奖了----

《新周刊》·2017新锐榜之年度知道分子。

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和我们一同入围的还有：吕澎、许知远、张译、张召忠。

他们是艺术家、是知识分子、是匠人型演员、是我们熟悉的“局座”。

但是有一个很有意思的现象----他们都是个体存在的人，而《四味毒叔》看起来却是一档栏目。

其实不然，于我们自己而言，我们更喜欢把《四味毒叔》看作一个小孩。

一个未满周岁、童言无忌的小孩。

他是那个戳穿“皇帝的新衣”骗局的小孩；也是那个在沙滩上一颗一颗捡起贝壳的小孩。

他年轻、无畏、有朝气。

他犀利毒辣、针砭时弊、赤子之心。

他厌恶影视圈的浮华与虚妄，厌恶时代的礼崩乐坏、不讲规矩。

于是在追寻真、善、美的道路上一往无前。

在面对影视圈的乱相时，我们的观点毒辣，却并不为标新立异。

当我们输出的结论时，总是大胆假设，而小心求证。

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如今站在2017年的岁末回首望去，我们的预判大多是正确的。

我们曾为了揭穿大IP的假面而奋力疾呼。

现在看来，今年果然是现实主义作品回归，而IP作品不断消亡的一年。

我们也为了小鲜肉的“高片酬、低演技”而击鼓呐喊。

而在2017年，最让人欣慰的就是演技派演员的回归。

在这一年，我们力图重新定义戏骨的概念，力图梳理每一位影视从业者的初心。

我们不断地以高频率、高专业性、高独立性的姿态，向社会持续输出。

截至目前，《四味毒叔》在不到一年之内，访谈导演、编剧、演员、制片人已有数十位，脱口秀也有数十期，包括文字在内的总发声次数已有270多次。

我们的形式有访谈、脱口秀以及影评，内容深度、制作精良，在各大平台引起广泛的社会关注。

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就像《新周刊》给我们的颁奖词一样：

“诸葛奇谭”谭飞、“卫道骑士”李星文、“冷面笑酱”汪海林、“单口烁金”宋方金，影视圈四个老干部如今干起了新媒体，他们点评影视圈的人和事，也请导演、编剧、演员、制片人和嘉宾一起剖心曲、揭内情。四条毒舌---骂大IP，批小鲜肉，抗议高片酬，谴责收视造假；四颗红心---论表演艺术，诉故事本源，细数影视业大趋势。虽然“真相没那么好看，真话也没那么好听”，但他们要做的，正是以“嬉笑怒骂”之态“正本清源”。

当然“年度知道分子”的荣誉，并不仅仅是属于《四味毒叔》的功劳。

它更属于每一位莅临《四味毒叔》的嘉宾。

是他们每一次对话时的低语和沉思，是他们在经历了漫长的人事之后散射的思想光芒，才能让《四味毒叔》的价值更加厚重。

同样，也是他们的真诚和信赖，才把《四味毒叔》的道路铺垫得更为宽广。

也正是由于每一位嘉宾的支持，以及像《新周刊》这样的媒体朋友们的厚爱，才让《四味毒叔》越走越远。

也越来越在社会责任上责无旁贷。

在这样一个魔幻现实主义时代，我们格外怀念鲁迅，怀念斗士，怀念击鼓者。

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可是如果没有呢？

那愿《四味毒叔》就是那一个。

在礼崩乐坏的岁月里，保持时刻愤怒、时刻清醒。

最后，感谢与《四味毒叔》长久相伴的读者们，你们提供了《四味毒叔》存在的价值与动力。

这个世界绚烂而明亮，愿《四味毒叔》能够带领大家站到山峰的更高处。

看阳光猛烈，万物显形。

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