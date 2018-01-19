岁末年初，乱云飞渡。在独舌过去两个月的高流量排行榜上，“猎场”“风筝”“黄轩”和“最美电视剧”成了四大关键词。

这囊括了近来最热门的两部剧，最霸屏的演员，以及最流行的年终盘点。此外，《海上牧云记》和《虎啸龙吟》也是我们的报道重点。

毫无疑问，独舌仍是电视剧风向标。尤其是严肃题材的电视剧，更有一锤定音之“功效”。的确，在这项最吃功夫，最见功力，最考公心的功课上，我们竭尽了全力。

电影方面，《芳华》《前任3：再见前任》《无问西东》三大战役，我们都参与了意见厮杀。《芳华》遭际复杂，我们坚持文本评论，拒绝过度解读。《前任3》大爆仍居鄙视链末端，我们分析文化成因，拒绝关于“小镇青年”的怨念。《无问西东》引来泪水滂沱，我们坚持“冷心冷眼”，正反两面提供全貌舆情。

没错，独舌的另一个特性是冷感。不被季风吹动，不被泪水淹没，不被流行裹挟，不被莫名其妙的优越感占领。同时，我们提倡剧本回归经典叙事，影像追求语汇革新，戏剧就要干预生活，演员必须演技傍身。

这些主张，体现在了我们的文字中，也发生在2017年的嬗变中。这一年，收视造假的扩大化将行业进一步拖入黑洞。但也是这一年，创作上出现了可喜的正向转弯。

“黑马”成2017关键词，带来行业对品质的争相追求

2017年，“逆袭黑马”成为年度关键词，尤其表现在电影市场。

从《摔跤吧，爸爸》《冈仁波齐》《二十二》到《看不见的客人》《天才枪手》，再到《嘉年华》《芳华》，这些原本票房并不被看好的电影，因满足受众普遍需求，以及影片自身的高品质，在市场和票房上获得了认可，“观众不会辜负好电影”在现实中有了对应。

反观一些原本被看好却票房平平的所谓大IP、大制作的电影，2017年影视剧市场的“品质向”需求显而易见。

同样的情况也发生在电视剧市场，《人民的名义》《我的前半生》《鸡毛飞上天》《白鹿原》《军师联盟》等年度热剧，无一不是主创秉持着精耕细作的态度带来的诚意之作。

这打破了无数热衷研究受众需求的“市场专家”总结提炼出来的“金科玉律”。也告诉创作者，内容、故事永远是影视作品的核心。同时，也符合影视独舌一直提倡的注重作品本身品质，对人为制造出的所谓市场热点和噱头冷眼相看的追求。

市场表现永远是刺痛资本和紧追经济利益的人的利器。2017年下来，谈及“内容”“品质”的从业者越来越多，对IP改编剧也有了更多用心，即使有滥竽充数者，但关注的人多了，出精品的概率也就大了。

刚过去的两个月，电影市场上，先是《嘉年华》适逢社会事件与影片涉及的儿童性侵内容高度呼应，引起极大关注，再是《芳华》掀起的50、60后观影潮，将这些原本不进电影院的中老年人拉进了影院，扩大了中国电影市场的观众群，紧接着是《前任3》刮起的全民“失恋”风，影片对分手后男女双方不同状态的真实描写，触动了最大范围的观众群，共鸣者众，票房表现惊人。

电视剧市场上，先是三大视频网站的青春题材对对碰，紧接着古装大剧的激烈角逐，最后是年代剧、怀旧剧的争相登场。

11月《猎场》余波未平，12月《风筝》动人高飞

这两部剧都属于让粉丝等到望眼欲穿系列。《潜伏》导演、编剧姜伟自编自导，胡歌大红后第一部主演作品，一众实力派男配……这些标签让《猎场》自开拍起便处于高光之下。

当时的胡歌，刚刚凭借《伪装者》《琅琊榜》大爆，堪称2015年度艺人，热度、身价水涨船高，他在微博多次推荐《猎场》、并称之为“自己看过最好的剧本”，自然引起了众人极大的好奇心。

开播后，《猎场》凭着颇具文学性的台词和众演员的精彩演绎收获不少好评，但是，所谓期望越高、失望就有可能越大，随着剧情的推进，节奏拖沓、职场戏少而散等批评声音越来越高，就连刚开始颇受好评的台词也被怼“不说人话”。

与此同时，它的关注度是毋庸置疑的。这一点，从独舌发布在各平台的几篇文章中也能看出来。

虽然并不完美，但《猎场》中通过对“猎头”这个职业状态的展现，探讨了诸多有关人生选择和为人底线、原则的问题。再者，它的人物塑造是真实可感的，并不只是抽象化的“戏中人”。而不像很多充满YY和不切实际幻想的IP剧，皮相之下空无一物，让人欲说无词。

《风筝》上天不容易，这期间是整整三年的多次修改，一直从四星联播拖到了一剧两星。

但事实证明，等待是有意义的。

《风筝》把谍战剧和反特剧熔于一炉，以信仰为骨，隐姓埋名的特工的挣扎撕裂之痛为线，情义为肉，交织出密密麻麻的一出大谍战戏。

纠结、愤慨、无奈、心痛，是观看《风筝》时一直有的感受，深深感觉到信仰有时候是生命不可承受之重，如果是自己，在与所有人失去联系，像断了线的风筝一样沉浮于大世界中，还要时时面对多方攻击，有几个人能坚持下来呢？

现代人普遍缺乏信仰，才总陷于一时的热闹和浮躁中，但沉下心来，思考活着的真正意义时，却又迷茫不知所措。

《风筝》虽讲述的是历史故事，却同样适用于当下社会，能给我们带来一些现实思考。而这样描述历史真相、给生活在当下的人们带来反思的剧，也一直是影视独舌报道的重点。

演员的演技重新回到话题中心，但仍需警惕“有口无心”的态度

这两个月，综艺《演员的诞生》也不得不提。自开播起，这档节目便一直处于舆论漩涡中央，几乎每一期节目都会引起极大的讨论度。其话题热度随着演员袁立与节目组的互撕达到最高峰，争议四起，评价两极。

抛开这些外在因素，《演员的诞生》最大的意义，是将演员的演技重新拉回舞台中央，成为众人谈论的焦点。

前两年，IP火爆，资本疯狂追逐，颜值、流量等外在因素成为选演员的重要标准，小鲜肉、小鲜花狂涌，演技反而成了次要因素。

《演员的诞生》播出后，先是郑爽的演技遭质疑，再是欧阳娜娜、王俊凯等高人气明星的表演被吐槽，紧接着是黄圣依的鬼畜走位被群嘲，而一些肯下苦功、演技好的演员越来越多地被关注，比如翟天临、黄璐、辛芷蕾、周一围等。

周一围与章子怡搭档表演的《胭脂扣》，惊艳了很多观众，那段小视频在网络上流传甚广。在短短的几分钟间，周一围就通过眼神将十二少的各种情绪传递得当，获好评无数。

同时，另一档关注演员表演的谈话节目《表演者言》也在播出。

相对于《演员的诞生》的高关注度，《表演言者》动静小了很多。

不过，其输出的一些实力派演员对表演的看法在大范围内进行了传播，对做为演员的态度、需要具备的能力、如何更好地完成对角色的演绎等做了探讨。

演技回到舞台中央，肯定是值得提倡的，但同样要警惕拿演技当噱头，做一些“有口无心”的谈论的现象。作为媒体，我们推荐的是由演技派担纲的品质之作，而非口中真诚信念一大堆却从不实际行动的“嘴上派”。

2017年，影视剧市场发生了三个重要变化：向品质回归，向正剧回归，向演技回归。这些变化会给2018年带来什么影响？我们且走且看。

【文/jin】





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