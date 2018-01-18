​来源：新浪娱乐

日前，由旗帜（上海）数字传媒、北京鲲鹏星云文化及北京小马奔腾联合出品，由导演李杨执导的电影《盲·道》曝首款海报，并宣布定档2月2日国内上映。继前两部引发社会普遍反响的《盲井》、《盲山》之后，此次李杨携新片《盲·道》归来，已是砥砺十年，才有此收官“盲系列”的力作。

电影《盲·道》聚焦底层乞讨儿童，讲述了一个落魄摇滚大叔与流浪失明女童的冒险与救赎的故事。本片中，李杨导演首次尝试自导自演，塑造片中的“落魄大叔”赵亮一角。从官方发布的海报看，作为主人公的盲女晶晶双膝跪倒，面前是乞讨用的破旧瓷缸和盲杖。画面有意只保留了晶晶的下半张脸，反而让主人公有了一种更广义的流浪儿童群像的代表意义。

下井翻山再上道 剑客李杨的三次亮剑

打开李杨导演的微博，赫然在目的是“剑客李杨”这个导演自选的称谓。所谓剑客，在《现代汉语词典》中解释为“面对强大对手，即使不敌，也要毅然亮剑”。李杨的对手，是社会底层群体的现实困境。譬如前作《盲井》、《盲山》两部影片，都是聚焦底层的现实主义作品：《盲井》根据真实的黑煤窑伪造矿难、杀人诈保案改编，并写实地记录了煤矿业底层工人的生存现状；而《盲山》依旧改编自真实事件，讲述了女大学生被贩卖至山区、惨遭强暴的故事，这在当时一度引爆社会舆论。时至今日，买卖妇女的案件在中国部分落后的农村地区，仍时有发生。

因为真实，所以震撼。《盲井》最终收获了53届柏林电影节“最佳艺术贡献银熊奖”，并助力当时年仅19岁的王宝强一举夺得当年金马奖最佳新人奖，后因种种原因无缘内地。而四年后的《盲山》则入围了60届戛纳电影节一种关注单元，并为主演黄璐开启了文艺女王之路。

此次李杨导演睽违十年，终携《盲·道》回归“盲系列”。其间辛酸不言自明，《盲·道》因题材原因，只剧本审查阶段就经历了长达一年的修改。但是这些都改变不了李杨关注底层的初心，继矿工生存与拐卖妇女之后，《盲·道》将镜头转向因人口拐卖与民工潮而产生的百万流浪乞讨儿童。电影人要不忘初心，李杨坦言：“接下来可能会拍商业片，但我拍摄的电影永远都会关注底层，关注小人物，关注弱势群体。”

失明被卖又乞讨 流浪儿童的首次发声

如果说《盲井》讲述了底层男性的悲歌；《盲山》描摹了弱势妇女的困境，那么《盲·道》所要讲的就是“弱者中的更弱者”——社会流浪儿童。

据民政部估计，全国流浪乞讨儿童数量在100万-150万左右。在一些乡村地区，买卖儿童几近市场化，形成了一个完整的地下黑色利益链。

《盲·道》的女主晶晶就是这百万孩童中的一员。从概念海报中可以看到：衣衫褴褛的晶晶跪地乞讨，正如我们上下班经常会在地铁站里遇到的那个群体。可是她为什么会流浪？她从哪里来？要到哪里去？暂时不得而知。流浪儿童的现实与梦想之间的距离是如此遥远，而李杨有感于此，花了大量时间研究关于留守儿童、流浪乞讨儿童的报道，并亲自走访救助站和福利院寻找第一手的资料，最终完成了电影《盲·道》的剧本。

小片子有大能量 关注引发更强行动力

“不要因为电影小，就轻视了它的力量。”这句李杨导演对《盲山》的评价，也同样适用于其它电影。在他看来，一部电影成就的大小，不仅仅看它的票房，还要看它是否引发大众的思考。李杨14年间只拍了三部电影作品，但“盲”字一脉相承，是讲人心灵中的盲点，李杨自己曾言“视而不见即为盲”。而能将这些“视而不见的现实”搬上大银幕，则是李杨拍盲系列电影最大的愿望。

李杨导演的“盲”系列电影脱胎于现实并反哺于现实，对现实社会有着深刻的警示意义。《盲井》成为了伪造矿难杀人诈保案的代名词，推动了社会对矿工生存现状的关注；《盲山》则是女大学生毕业后必看的电影，提醒她们时刻注意个人安全；而到了电影《盲·道》，导演李杨与出品方旗帜传媒将会用实际行动来帮助弱势群体。据悉，他们将会联合华扬联众公益基金会、上海联劝公益基金会发起一系列公益活动，推动社会对盲人儿童、流浪儿童的更多关注。







