昨日，由搜狐视频、雄孩子传媒出品，刘闯执导，王彦霖、李欣燃、郑家彬、杨皓宇领衔主演，张国柱特别出演的卧底题材悬疑喜剧《继承者计划》，在京举办了上线发布会。

据了解，《继承者计划》讲述了常年游荡在东北大街上的小混混李金水（王彦霖饰），阴差阳错地变身为帮会老大之子金基继，却又戏剧化地成为警方卧底后所经历的故事。该剧将影视作品中“身份互换”、黑帮卧底等情节与紧凑反转的喜剧元素相结合，希望带给观众有笑有泪的观感。

发布会现场，搜狐视频CEO张朝阳表示，“2017年是搜狐自制剧开花结果的一年，制作了种类多样化的优质内容，如烧脑剧《端脑》、奇幻爱情剧《无法拥抱的你》、武侠喜剧《拜见宫主大人》等，而《继承者计划》是另一个维度的剧。2018年，搜狐会投入更多资金做内容。”

《继承者计划》总制片人刘明丽解析了这部剧的特别之处，“剧名乍一看是霸道总裁的豪门套路故事，实则是开脑洞，爆笑且强情节的‘草根英雄故事’。”制片人卢林也表示，“我们一直致力于做差异化内容，这部剧后期花费了一年的时间，目前该题材依然是市场稀缺的。”

王彦霖

男主王彦霖在《继承者计划》中一人分饰两角，小混混李金水和黑帮老大儿子金基继，两种身份，两种性格，挑战很大。王彦霖表示，自己在接到邀请时曾有过犹豫，“这两个角色一个比较外在，一个比较内敛，我本人有时候比较轴，怕演的时候拧不过来。”几番磨合后投入到拍摄中，他说，“剧中有很多夜戏、打斗戏、追逐戏，拍完这部戏我瘦了十几斤，后来休息了六个月。”

李欣燃

女主李欣燃在剧中饰演一位黑帮大小姐，将以一头帅气的短发示人。她透露，自己有很多哭戏，最夸张的一场，在海边哭了三十多条，“那是一场很重要的感情戏，我不喜欢用催泪棒，毕竟眼圈红不红，有没有动情，观众都看得出来，所以每次哭戏我都会让导演给我几分钟酝酿情绪。”

郑家彬、杨皓宇

郑家彬在剧中饰演狠心的帮会大哥金基在，他直言角色很有挑战。杨皓宇饰演警察朴卜烷，是“继承者计划”的具体执行人，平时吊儿郎当十分猥琐，但当李金水深陷危机时，在与反派的对抗中舍命相救，诠释了兄弟情。

发布会后半段，一众主创共同参与了“谁是卧底”和“同生共死”的互动游戏，一时间，“尔虞我诈”、“勾心斗角”轮番上演。由此环节，发布会顺势引出了该剧的终极预告，带领观众向黑白无常的黑帮世界一探究竟。

据悉，由搜狐视频、雄孩子传媒出品的《继承者计划》将于明日在搜狐视频与观众见面。

【文/吴碧晗】



