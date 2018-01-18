小编决定动笔写写韩庚了。高中时，室友是韩庚的粉丝，她每天都会跟我讲韩庚。尤其是2009年，韩庚突然回国发展，她更是每日和我感叹，韩庚能够脱离鲜花和掌声的簇拥，坚持回国，是多么勇敢。

韩庚

虽然每日沉浸在这种“文化传输”中，但小编并没有被韩庚圈粉。不过近日，小编再次关注到了韩庚。北京卫视跨年晚会现场的热舞，让我回忆起他曾经在舞台上的光彩；《前任3：再见前任》（以下简称“《前任3》”）成为现象级作品，作为男主角的韩庚也被越来越多的人谈及。前几日，韩庚直播也上了热搜，其耿直的言论、风趣的撩妹风格，被网友津津乐道。网络上掀起一波回忆杀，出道12周年的韩庚，似乎又回到观众的视野了。

不过小编认为，虽然韩庚没有在演艺圈大红大紫过，也没有在歌手界风生水起，但是在更新换代如此快的娱乐圈，韩庚能“再现江湖”，着实不易。韩庚身上有很多标签，他是一个有代表性的人物。

舞蹈专业，歌手出道，韩国偶像包装，却只想做好演员

韩庚有着扎实的舞蹈功底，在中央民族大学主修民族舞专业。在校期间，就曾代表学校多次赴国外演出。在中央民族大学的毕业汇报晚会上，9支舞中，有8支舞是韩庚担任领舞。也是因为其良好的舞蹈功底和外形条件，在韩国S.M.Entertainment公司于中国举行的选拔活动中，韩庚以3000:1的比例在众多参选者中脱颖而出。

2005年，韩庚作为Super Junior唯一的中国籍成员正式出道，并成为第一位正式在韩国出道的中国人。2008年，他担任了Super Junior-M的队长。当时他的热度，就如现在的吴亦凡和鹿晗。

但是在2009年，韩庚与SM公司解约并回国发展。当时，这个消息也是沸沸扬扬。关于其回国发展，当时有两种声音：韩国对他国艺人压榨、韩庚是爱国励志青年。那段时间，韩庚一人在韩国发展的励志事迹、韩国相关艺人公司的“罪行”，各种消息充斥于耳。

回国之后，韩庚掌握了很多资源。但也许是因为唱片市场的不景气，或者是自己口中的“想尝试新的领域”，韩庚渐渐转向了演艺圈。

《万物生长》

韩庚曾多次表示，相比一个偶像，或者一个歌者，自己更想做一个好演员。

在拍《万物生长》时，李玉导演曾表示，几乎身边所有人都反对她选韩庚为男主角。但是韩庚的诚恳打动了他，韩庚对李玉说，“导演，无论你怎样打碎我，无论你让我做什么，受多少苦，我就是想把这个角色演好，我太想做一个好演员了。”

韩庚连续五年都会在对谈节目《星月对话》中做客，每年他都表示，“在为做一个好演员而努力。”

演员之路不顺畅，“小资精英”被关注

作为一个偶像派风格的艺人，虽然在其饰演的作品中，他的表现并不突出，但是小编却认为，他终于碰到了适合自己气质的角色。

韩庚很适合现代都市感很强的电影。在这些作品里，他的形象也是那种“中不溜”型儿。即小有成就，小有品位，小有情调。从最近的、也是给大家留下最深印象的《前任》系列作品说起。

导演田羽生曾表示，郑恺在现实生活中就是很爱玩的那种男孩儿，和片中的余飞很像，所以郑恺可以本色出演。而韩庚，则相对吃亏一点，韩庚完全要去靠演。

的确，在出道初期，韩庚走得是阳光偶像的风格。孟云（韩庚在《前任》系列中饰演的角色）却带着一副老实男生的面相，怎么看他都像是被余飞带坏的好孩子。

在职场中，孟云负责决策；在感情中，他是被动承受的一方；在友情中，他是能够时刻提醒余飞的诤友。不同于余飞对于自我个性的彰显，孟云将一切花花肠子都藏在和善的外表下。

韩庚为什么能给人这种感觉？这和他的个人气质分不开。舞蹈专业出身的韩庚，自带一种小资的气质。他饰演的孟云，外表帅气，有衣品，懂风趣，事业上升期，这种小资的人设符合轻喜剧的风格，符合当下观众群的审美趣味。

再看韩庚之前饰演的角色，也都是隐藏型。既有文质彬彬的一面，也在内心暗藏着汹涌波涛。

在《致我们终将逝去的青春》里，他是一名绅士型男人，表面看来平静，却能决绝地选择离开，一声不吭。在《万物生长》里，他饰演医学院研究生，是一个“文痞”，表面斯文、高傲，内心却脆弱、纠结。

这样看来，韩庚很有成为都市小资精英专业户的潜质。韩庚身上有典型的水瓶座气质，他一直在尝试新事物。从商、赛车、出唱片、拍电影……虽然，多年来，他的演员之路并不顺畅，但他却把“做一个好演员”当做一直不变的追求。一个偶像派艺人，能够在多年以后再回到大众视野，这和他多年来的坚持是分不开的。

多次不被肯定、遇到李玉导演的指导、碰到田羽生的《前任》系列……从偶像派艺人转向实力派演员的这条路，韩庚还在走。据了解，2017年，韩庚拍摄了电影《大侦探霍桑》、《真·三国无双》、《前任3》，目前前两部还没有上映，也许，2018年，他会带给观众更多的惊喜。

【文/三步之遥】



