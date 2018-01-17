国内首部将婚介行业作为叙事主体的电视剧《大话红娘》于昨晚收官。

这部剧叙事风格轻快，以轻喜剧的形式包裹现代社会的各类焦点问题，探讨什么是都市里的爱情，剧情虐心而又温馨。自开播起，便收获了不错的收视。

王小康导演

《大话红娘》知名导演王小康执导，资深编剧王静茹执笔，康曦影业制作发行，杨烁、张俪、张丹峰、王姬、王丽云等主演。讲述了女博士都晓晓（张俪饰）挣脱父母束缚，勇敢找寻真实自我，最终从事自己感兴趣的红娘职业，以及与妇科男医生高文博（杨烁饰）之间阴错阳差的爱情故事。

聚焦社会焦点话题，用剧中人找寻真实自我的经历告诫年轻人人生的路需要自己走

就叙事方式而言，《大话红娘》是典型的绝对主角为中心，全剧围绕高文博和都晓晓两人的感情展开，基本上所有的事件、人物都与这两个人紧紧相连。

这样做的好处，是焦点不散，戏剧性比较强。

两人的感情是很少见的“校园式都市爱情”，上学时，高文博和都晓晓相互暗恋，但因种种原因遗憾错过。再次相遇后，一个已在工作中历练多年，一个刚刚读完博士踏入社会，是为了延续当年的心动，也是女孩子对校园爱情的憧憬心情，让他们又走到了一起。

不过，彼此的心思虽还如在校园时的纯粹美好，但周遭的环境早已不似那般单纯，他们不可避免地要面对来自都市社会的种种挑战。

两人在重逢时，虽生理上早已成年，但心理上却还极为不成熟。因此，两人排除外在重重阻挠在一起的经历，也是他们渐渐找到自我、完成真正成熟的过程。

《大话红娘》整部剧就通过这个过程来将各种能引起众人共鸣的社会性话题融入其中。

其中最重要的便是代际问题。剧中，都晓晓和高文博都与自己的母亲有很多矛盾，生活、工作均在其严管之下。中国父母对“望子成龙”、“望女成凤”都有很深的执念，总想着让儿女完成自己未完成的心愿，这就涉及到父母期望儿女成长的样子和儿女内心的真实渴望之间的矛盾。

这部剧通过都晓晓和高文博的经历，告诫年轻人人生的路需要自己走，无人可以代替，而在成熟的过程中，难免会与父母发生分歧，但需要搞清楚什么是可以妥协的，什么是必须坚持的，这样才能真正解决代际问题。

此外，剧中还涉及了父母拿儿女互相攀比的现象。都晓晓的母亲毛凤妮（王丽云饰）一口一个“大博士”，将女儿的奖状和证书挂满整面墙，实际上是在慰藉自己未考上大学的心。

在当前的社会形态下，这样的现象太常见了，从小时候被拉着在陌生人面前表演节目，到上学后被攀比考试成绩，再到上什么大学、找什么工作、男/女朋友的条件…中国的孩子，基本上都是这样被父母跟别人家孩子攀比长大的。这也让《大话红娘》给观众带来更多的共鸣，“剧中父母说的话，我妈都曾跟我说过”，从这个评论便可看出剧中情节的普遍性。

除了代际问题，剧中还探讨了都市男女寻找另一半的标准、高学历女性的恋爱、单亲妈妈的社会地位、为出国假结婚、奇葩相亲等社会问题。

很多时候，都能听到身边单身的朋友念叨着“已经不知道喜欢是什么感觉”了，这既是都市孤独症所致，更是对恋爱、结婚态度的麻木。

究竟是爱情为大，还是物质基础为先？是选择你爱的人还是爱你的人？结婚与爱不爱还有关系吗？这些问题，《大话红娘》都试图通过剧中人的经历做出解答，但是，文艺作品提供的永远只是反思的态度，答案只能每个人通过自己的生活去寻找。

此外，剧中也通过单亲妈妈和单亲爸爸再度寻找爱情、婚姻来展现他们的生活状态和所思所想。以他们的自我意识和社会舆论对他们的态度，来呈现现代都市人人都应该拥有平等追求幸福的权利。

几对情感关系探讨什么是现代都市中的爱情

都市情感剧，除了探讨社会话题外，“情感”是最为重要的部分。

剧中用几对情感关系来说明。

最重要的，当然是都晓晓和高文博的爱情。他们俩是最甜蜜也是最虐心的。

甜蜜是彼此的心意相通、不离不弃，虐心是从头到尾都被周遭人阻挠，甚至很少光明正大地牵手，相反一直被按上“别人的未婚妻/夫”的名头。

毫无疑问，他们两人是传统意义上的好人，懂事孝顺、有情有义、先人后己…这样的人，注定活得比别人累，但是这种“累”，让他们最可以体会世界只有彼此的那种慰藉。

这两人的关系，是纯粹建立在“爱”的基础上。

托尼（姜超饰）和席婉玲（夏侯云姗饰）是一对活宝。他们的感情，在不单纯的目的中开始，行进过程中也不可避免地受着各种因素影响。

他们是比较贴近现实的关系，要考虑孩子、考虑房子、考虑长辈，所以很多时候显得比较自私，但正显示出了人性的真实。

他们的关系，建立在“物质现实”的基础上。

严峰（张丹峰饰）对都晓晓是“不撞南墙不死心，撞了南墙还想撞穿”的执着。这种执着里，有多少爱，又有多少习惯、多少不甘心，恐怕他自己都说不清。

他是自私的，他不是那种“万事只为女主，并且不求回报”的男二，相反地，他只对女主好，但一定是要求反馈的，比如拦截女主的情书、单方面宣布两人的恋爱关系、道德绑架女主与他订婚，等等。

严峰和都晓晓的关系一直是不对等的，这样的感情也注定会没有结果。

罗小珊（衣珊饰）对高文博的喜欢，夹杂着“他有责任感，可以给我和孩子安全感”的考量。

他们两人通过相亲认识，本就不是奔着谈恋爱去的。罗小珊一开始的目的，就是“给孩子找个好爸爸”。在经历过一段婚姻后，罗小珊早已不会单纯为了爱可以放弃一切，后期执着于高文博，也只是因为“他是最后一根救命稻草”罢了。

人在危难时刻，都会竭尽全力抓住一切可以活下来的机会，哪怕生机了了，也绝不会轻易放手。

罗小珊对高文博的感情，掺杂了太多成人世界的算计，这也是她与都晓晓最大的不同。对于心思单纯的高文博来说，显然都晓晓才是适合的那一个。

两对父母的情感关系，在一定程度上有相似性，都是母亲强势，父亲相对弱势。最有意味的是，高文博的母亲刘艳萍（王姬饰）本也是单亲妈妈，与欧教授结婚后才组成健全的家庭，但在得知罗小珊也是单亲妈妈时，她极力反对本来很是看好的罗小珊和自己儿子在一起。

几对情感关系不仅让这部剧的情节、人物丰富起来，更探索了现代都市中的几种爱情模式，带给观众更多思考。

最重要的是，这几对情感关系都与主题——“红娘”这个职业紧紧联系在一起，围绕着核心表达交织出高密度情节，情味颇浓。

这部剧的另一个亮点，是演员的表演。

因为是轻喜剧的属性，演员的表演也有所不同。

男女主演杨烁和张俪，温软互动中带着喜感。

杨烁在这部剧中，独创了雅痞式表演，无论身处什么样的环境，他的处理方式都是三两拨千金型，全剧很少有厉声嘶吼的戏份，即使被罗小珊逼至绝境，也是优雅地怼人，面上并不显露怒色。这样的表演方式，让高文博不论是与母亲耍贫嘴，还是与都晓晓甜蜜互动、吃醋争吵，都带着独有的痞子式喜感。

都晓晓是个温柔的姑娘，从声音上就能听出来，张俪绵软起来也是相当有感觉。这样的性格，让她在与高文博逗嘴时也带着气音，与大着嗓门的母亲形成鲜明对比。

张丹峰演绎下的严峰，让人有时候恨得想打他，有时候又莫名觉得很萌很可怜，他的“视都晓晓为一切行为标准”式的爱，既让人有温暖之感，又能像都晓晓一样感受到窒息感。

罗小珊是一个重要角色，贯穿整部剧始终——为高文博解“性骚扰”之围的是她，给高文博和都晓晓使绊子的也是她，后半段一人战“群雄”（高文博母亲，高文博，都晓晓，托尼）。

罗小珊“黑化”后，让人吓出心理阴影

衣珊的演绎很到位，前期的知性懂事，后期的黑化暴躁，面对果果时的母性，面对高文博时爱而不得的愤怒和无奈，面对都晓晓时的可怜又强势，诠释得很准确。

社会话题与情感浓度兼重的创作方式，让《大话红娘》保证了都市剧的基本厚度，而轻喜剧 都市情感 职场戏的混搭，则让它走出了自己的风格，给都市剧这个类型带来创新。

【文/jin】

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