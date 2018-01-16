昨日，电影《谜巢》在北京四季酒店举行了首映礼发布会，导演金波·兰道和李冰冰、凯南·鲁兹、吴尊等几位主演悉数亮相。凯南·鲁兹在现场体验了一把中式婚礼的“挑盖头”，十分热闹。

国际动作冒险电影《谜巢》由李冰冰、凯南·鲁兹、吴尊和凯尔希·格兰莫领衔主演，将于1月19日正式上映。

吴尊变身野生花美男 李冰冰拒绝“佛系”做女汉子

此次在电影《谜巢》中，李冰冰饰演的嘉是一位性格和内心有着巨大反差的剧毒生物学博士，性格十分柔软，可是她的内心深处却异常坚强。李冰冰坦言虽然现在很多人都喜欢自称“佛系”青年，但嘉却是一个特别不“佛系”的角色，“当嘉遭遇弟弟意外失踪生死未卜这样的灾难时，她没有向现实妥协，而是勇敢地直面挑战。她身为姐姐的责任和担当，绝对不允许她变得‘佛系’。”

吴尊一向以精致俊朗的外形示人，此次在影片中他也有了全新突破，挑战了摸爬滚打的严峻考验，也从“花样美男”蜕变为“俊朗硬汉”。在风沙地宫中化满咬伤特效妆，甚至全身都要被蛛丝缠绕，可以说是前所未有的体验。

当被主持人问到如何演绎这种“美男”变“糙汉”的反差时，吴尊打趣道，“我依然是‘花美男’啊，你怎么知道不是？卢克这个角色对事业有野心，性格很狂野，形象上也不拘小节，不过能够在艰苦条件下依然不失风度，可以说是‘野生花美男’了。”

“塑料姐弟情”演绎冒险之旅 中国式婚礼搞晕硬汉老外

在影片中，李冰冰和吴尊饰演一对姐弟，两个人存在分歧，吴尊饰演的弟弟卢克对于冒险有着很高的热情，可李冰冰饰演的姐姐嘉却由于担心而屡次想要阻止他，李冰冰在现场还专门调侃这个设定，称两人的情谊为“塑料姐弟情”。但是随着剧情的发展，李冰冰也为了弟弟挺身而出，演绎出了姐弟情深。

除了这对姐弟的关系变化外，嘉与凯南·鲁兹饰演的探险队长雷德利之间的感情也经历了从相互diss到彼此依赖的过程，可谓看点十足。凯南·鲁兹已经于去年宣布了自己的婚讯，可以说是“准新郎”了。于是在发布会上，主持人专门搬出了道具，让凯南·鲁兹感受了一次婚礼的氛围，当然了，是中国传统婚礼。

凯南·鲁兹不仅现场穿起了唐装，还与李冰冰配合，体验了喜气洋洋的“三挑盖头”，凯南·鲁兹虽然有些被搞晕却也乐在其中，把现场气氛带向了高潮。电影《谜巢》将于1月19日正式登陆全国各大院线。

【文/春晖】



