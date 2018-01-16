正在湖南卫视播出的《我的青春遇见你》是一部梦幻气息和生活质感兼具的怀旧剧。

“我的青春遇见你”，一听就是影视作品的名字。与此相类似，电视剧有《我的青春谁做主》，电影有《谁的青春不迷茫》。但这部剧其实还有一个歌曲化的名字：《城里的月光》。但它不是从歌曲那儿来的，而是脱胎于滕肖澜的同名小说。

小说《城里的月光》的主人公是浦东的一对平凡夫妻，他们市侩、琐碎，却又善良、坚强。他们在10多年的时间里，经历了考托福、想做官、炒股票、下岗失业等诸多人生阶梯和生活难题。小说细节生动，对话有趣，文笔细腻，读之眼前仿佛有1990年代的上海风情画扑面而来。

传统小说不同于网络IP，前者多质感，后者多脑洞。华录百纳出品，李木戈导演，崔冉、于帆编剧的《我的青春遇见你》，很好地承继了小说的基因，从服装置景到名词术语到人物事件，都洋溢着上世纪90年代的独有气息。

陈也扮成许文强去招娣处买鞋

一段过去的故事，还原得像不像，首先是视觉系统的考量。李家的起居日常，陈家的客厅陈设，李家的裁缝铺场景，老陈效力的旧物店的店面，这四堂景一出来，说时光倒流当不为过。

陈家，鞋店，李家，旧物店四堂景

内景其实还好说，容易穿帮的是外景。过去30年，中国一直乘坐着经济高速列车飞跑，就是穷乡僻壤的风貌也迥异于往日，何况是日新月异的大上海。

所以，剧组能找到“古色古香”的弄堂，老上海风情的餐馆，没有现代化气息的街景，肯定是下了功夫的。当然，也需要视角和机位的帮忙，有些地方恐怕还少不了后期的修补和涂擦。

“公路段”和“门市部”这样的称谓已不怎么耳闻了，个体裁缝铺也在大城市里消失殆尽。陈也（魏千翔）和李招娣（姜妍）身上穿的衣服是有讲究的：1990年亚运会的徽标是印上去了，可那件文化衫那款式不像当初的。花纹和布料看上去是复古了，可那种修身的剪裁似乎也是当下的流行...

李有才的裁缝铺

整体影像上铺了一层做旧的柔色，家具和衣物也带上了鲜明的时代特色，不过古典和流行的混搭，新旧元素的偷梁换柱也是明显的。这就产生一个明显的效果：过来人会点头认可，“嗯，这就是我们当初的样子”；而年轻的观众也不会因为“过于老土”而产生排斥感。

陈也向招娣求婚

皮相问题解决后，进入实质问题。要说今天和二三十年前的最大差别，那显然是经济发展水平的不同。上世纪80年代末，90年代初，中国人已然不会饿肚子，但还没有完全摆脱短缺经济的后遗症。

陈也向李招娣求婚，老岳父李有才（姚安濂）提出两个条件：一套房子和6600元彩礼。这就好比在陈也和招娣面前拦了两座大山。

老岳父李有才提出两个条件

那还是分房时代，陈也去单位要房子，排在他前面的有四代同堂一居室的，有夫妻和老母亲睡上下铺的，有倒插门三十年受尽闲气的，有结婚7年因为没房子闹了6次离婚的...陈也二话没说就走了。

单位管房子的科长仗义，甩了一句话：但凡你能找到一处能住人的地方，你就住。陈也最后找到了锅炉房边儿上闲置的更衣室，花言巧语地把新娘子骗进去。结果在新婚之夜，就享受了“桑拿房”的待遇。

更衣室做新房

6600元也是准天文数字。小两口工资月收入总和是700元。老爸老妈给孩子攒的结婚经费是3000元。陈也的个人工资积蓄是2000元。最后1000元的落差，是陈也跳到污水井里捞车钥匙，大奔的主人赏的。

陈家拿出家底儿凑彩礼

工薪阶层就是这样的经济基础和收入水平，所以买菜要算，过日子要记账，婆婆要检查儿媳妇精打细算的能力，老丈人要偷偷摸摸地支援女儿的家用，急了还得帮着记假账...这些桥段在今天的人看来都是笑料，但它们就是我们活生生的昨天，就是已经记入史册的并不遥远的生活真迹。

记假账

女孩子天性爱美。上海的女孩子更是美出了风格和水平。姐姐招娣爱美的阀值算在正常范围内，自己做月光族，还不至于扰民或者豪赌：我拿青春赌明天。

妹妹来娣就不同了，她的心气已非虚荣所能概括，而是一定要过上不劳而获的阔太太生活。为此，她使出了港片里常见的“钓凯子”战术。而编剧也毫不犹豫地还了她一个假大款作为回报。

花钱不数数也罢，钓金龟婿也罢，其实都是因为经济实力不雄厚，意图跨越阶层而干下囧事。今天，像陈也般吃顿馆子还要让人送钱来的事已鲜见，彩礼这回事也不再是亲家之间的主要矛盾，可是房子这个硬通货仍然在给年轻人制造焦虑。

来娣一顿饭吃穿陈也钱包

贫富分化，阶层固化，赢家多所囤积，贫者一无所有，而且连希望也变得有些渺茫。这么说起来，上世纪八九十年代的阳光灿烂并不是假的，大家处在同一个水平线上，只要肯奋斗就有无限前景，所以也就苦中作乐，无所畏惧。

陈也和陈昆是一对天差地别的兄弟

无所畏惧的人们是可爱的。陈也和陈昆是一对天差地别的兄弟。陈也是学渣，但个性开朗，社会经验丰富。陈昆是学霸，三棍子打不出一个屁来，但有股狠劲儿。陈也从小受够了妈妈偏心、街坊势利的鸟气。他时不时在家抒发一下被冷淡的怨气，其实暗地里一直维护弟弟的利益和面子。这种明争暗助的兄弟关系，比港片里常见的“从小到大，我样样比你强”的争竞关系，新鲜得多。

两兄弟相爱相杀

更有意思的是张小磊扮演的上海妈妈和姚安濂扮演的裁缝爸爸。

张小磊6年前在《双城生活》里扮演了上海“清咖婆婆”，由此开创了新的戏路。这一次，她用精致的形体和到位的台词韵律，演出了此类角色的新味道。刘梦香偏心于陈昆是肯定的，但在陈也身上操的心也不少。对老公是强势的，对儿子是揪耳朵的，对媳妇是言传身教的，同时享有一切权利就也得负总责，明面上搞得鸡飞狗跳，事实上是最大的爱的奉献者。

​姚安濂的戏路子很宽。他可以是《荣誉》里的冷血杀手，也可以是《深夜食堂》里的老不正经。这次的裁缝李有才，养了两个女儿，也就变成了无可推脱的奶牛。他很想掌握主动，用房子和彩礼作为筹码，但女儿嫁出去就不再是小棉袄，而成了讨债鬼。等待他的也只有奉献再奉献。

李有才和刘梦香在亲家见面时一场大战，显示了寸步不让的豪情。然而两个年轻人要在一起，他们只能是防线一再失守。上海人的精明，社会人的算计，作为父母的情非得已，被他们俩演得妙到毫巅。

《我的青春遇见你》有偶像剧的梦幻色彩，也有生活剧的烟火地气。有关及观众的人生痛痒，也有不容分说的温暖阳光。有上个世纪的真实回忆，也有着眼当下的安慰、激励。小清新，小挣扎，小确幸，小确丧，尽在此间。

时间像水一样流过。古人不见今时月，今月曾经照古人。青春遇见谁无法选择，青春盛放过即可无悔。剧情还在延续，我们接着看戏。

【文/李星文】

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