《歌手2018》，来了。尽管非热门、非主流歌手占据了新赛季首发阵容的一大半，引发吐槽。但节目依然凭借多年积累下来的名声和受众群，成为同时段的收视第一名。

不得不说，从《我是歌手》到《歌手》，这档走过六年的节目，确实让一些销匿多年的资深音乐人“回了春”，让许多歌坛爬坡期的唱将“处处红”。所以之前劲儿使大了，几乎已被“掘地三尺”的华语歌坛，选人变得尤其艰难。总导演洪涛开场就洒辛酸泪，向观众致歉“真的尽力了”。

小编认为，相比往届的嘉宾阵容，这次某些歌手的咖位确实有些“寒酸”。但是整期节目看下来，却品出了点儿别的门道：每一位嘉宾的首期作品单拎出来，都能输出一个完整的故事……

Jessie J ——“你像黄金一样耀眼夺目，我想我就要爆发了”

舒缓的前奏渐起，小提琴小号都在和谐地相伴着，突然电吉他扭转画风，Jessie J 甩头一眼，沉稳有力地开嗓了。音乐真的是无国界，哪怕她唱的是英文歌，你也丝毫不会有“隔”的感觉。她的声音就像阶梯一样，一层层起，一层层落。那种迪斯尼游乐园花车巡演时极富感染力的背景乐，格莱美颁奖典礼的火爆现场…所有你能想象的豪华大场面，Jessie J 都能唱出来端到你面前。

怪不得要费老鼻子劲邀请她来上节目，这个欧美主流乐坛的当红歌手，真真切切让观众感受着什么叫“唱现场”。黑灰相间的闪钻舞台服，被灯光打得耀眼。Jessie J 选择了《Domino》这首歌，她站在中国的音乐真人秀节目上，自信地表达着，“我来了，我准备爆发了，请你们为我神魂颠倒吧。”

但是，她越唱得“轻松”，越游刃有余，观众就越直观感受到首发歌手间差距的悬殊，节目在一定程度上也失去了“竞演”的快感。

张天——“混血果酱女郎，今晚一起聚聚吧”

《歌手2018》，美其名曰为乐坛输送人才，实则是请人太难。既然无法用大咖站位吸引天然关注度，那么捧出几个“生瓜蛋子”，又名“黑马”，自然成为了重头戏。

张天，爸爸是新加坡籍华人，妈妈是英国人，出道两个月，只发表过一首单曲，以爵士风见长。这位1994年出生的香港女歌手可以检索到的资料并不多。但是，初来乍到就变成观众票选第二名，极富爆发力的声音和舞台感染力的表现还是有目共睹。唱着《Queen Bee》的这位“混血果酱女郎”，正热情地邀请着内地观众多“品品”她。

GAI——“苍天笑，纷纷世上潮。谁负谁胜出，天知晓。”

小鲜肉熬成中年油腻大叔，有些人唱了大半辈子才勉强登上《歌手》的舞台。

而GAI一跃而上，只用了一个夏天。歌坛的更迭与受众审美的选择总是令人猝不及防，洪涛团队敲定一位嘻哈歌手，是意外，也不意外。

以嘻哈歌手实力横向比较，GAI对流行歌曲的演绎比想象中要强，这与他曾是酒吧驻唱不无关系。首期他选择改编一曲《沧海一声笑》，原作黄霑填的词洒脱豪气，能够将GAI身上的江湖痞气从市井小民的耍狠斗勇，升华成侠客道义。而中间精心加入的嘻哈唱词，更能他使本身“中国风”的音乐人格更加具化。

听着这首歌时，小编不禁唏嘘，《中国有嘻哈》的“双黄蛋”冠军，一人如今在节目里极力强调本名（GAI本名周延），希望从非主流到被市场认可，另一人则被万人diss。还真是应了歌里的这句“苍天笑，纷纷世上潮。谁负谁胜出，天知晓…”但是，最后小编想问，这种有很大演绎空间的单段体歌，厉害的究竟是原作，还是GAI呢？

汪峰——“没有你，我那颗叮叮当当的心，总是这样无处安放”

得益于《中国好声音》，爱穿皮裤的导师汪峰重新火了一把。如果说每一季《歌手》都会有一位殿堂级的大咖坐镇，第一季的齐秦、第二季的韩磊、第三季的韩红…那么本季咖位最大的国内歌手便是汪峰。但是，观众明显对总因为前妻上热搜，或演唱会总唱成“车祸现场”的“大咖”，并不买账。不过首期节目看下来，小编除了觉得他和章子怡的场外互动“戏份”过重外，对他演唱的部分还算满意。

中规中矩，惊喜不大，但毕竟符合了如今他“深情丈夫”的人设。2013年演唱会，汪峰8分钟表白女神章子怡。五年后，他在公开场合，继续把这首《无处安放》献给已成为妻子的那个女人。

张韶涵——“就算失去所有爱的力量，我也不曾害怕”

在如今被定义为“小巨肺”的邓紫棋之前，小编的青春记忆里，有另外一个充满力量，极具辨识度的声音——张韶涵。《欧若拉》里她灵气十足；《遗失的美好》中她低吟浅唱；《隐形的翅膀》中她勇敢坚强……

但是回顾张韶涵的演艺生涯，很让人心疼。本是有无限上升空间的好苗子，演艺事业却因为亲生母亲的恶意诋毁全部搁浅。弃养、不孝、吸毒，一连串的负面新闻压向了她。即使如今沉冤得雪，也很难再回到巅峰时期。

首期竞演，张韶涵选择了自己在11年前发行的歌曲《梦里花》。十几年过去，她的声音依然纯净透亮，小编听得很感动。这个小小的身体，用空灵高亢的声音向所有人传递着，就算失去所有爱的力量，她依然不惧怕。

李晓东——“有些人，一旦错过就不在”

在娱乐圈这个最不缺人的地方，多少人昙花一现，又有多少人沉沉浮浮，所以不知道李晓东这个名字很正常。但是在他的那个年代，李晓东见证过中国校园民谣最辉煌的时刻。推出的《星座》系列专辑卡带销量曾达到五百万张以上，很多人通过这张唱片真正开始接触流行音乐，甚至有更多人听了这张唱片之后，才开始接受港台音乐。

年少成名，迷失自我，这个如今在镜头里生动却有些不自然的老少年，有很多故事。他选了一首《后来》，无数个版本告诉我们这是一首讲爱情的歌，但沧桑的嗓音加之几度哽咽的唱腔，让你感受到他一种无法释怀的嘶吼。GAI说，“唱得太抓心了”。汪峰说，“年轻人唱的是歌，李晓东唱的是生活”。小编觉得，李晓东用《后来》告诉大家，有些人，真的一旦错过就不在。

李圣杰——“好久不曾见面了，岁月流逝，我又重回故地”

《歌手》打了两张情怀牌，一张是李晓东，另一张就是李圣杰。想当年，《痴心绝对》这首歌红遍大江南北，是很多男士KTV的必点曲目。但是，李圣杰却一直不走运，总赶上唱片界的寒冬。去年他以观众身份出现在周杰伦的演唱会现场，被周董抓到唱了《安静》，引得全场欢呼。网友把这段小视频传上网络，光台湾的点击量就超五百万。采访时，李圣杰笑着说，“自己当歌手19年，都抵不过那一分钟。”

首场首唱，他没有选择熟悉的抒情曲风，而是带来了一首英文歌《You and I》。抛开名次，放下过去。那个曾经霸占很多人歌单多年的李圣杰，他说，好久不见，我又回来了。

【文/吴碧晗】



