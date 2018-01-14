刑侦题材电视剧《莫斯科行动》正在浙江卫视中国蓝剧场热播。

作为浙江卫视2018年的开年大戏，《莫斯科行动》显示出了它的独特气质：题材特殊、画面冷峻、剪辑凌厉、剧情紧凑，故事改编自新中国十大要案之一的“中俄列车大劫案”，由张睿执导，许阳、胡博编剧，夏雨、吴优、姚芊羽、张志坚、常戎等主演。

“中俄列车大劫案”发生于1993年，这是中国警察第一次跨境缉拿凶手。

不能亮明身份、没有任何武器的5人警察小组远赴俄罗斯，在没有境外执法权和语言不通的异国他乡，抓一群有刀有枪的凶悍匪徒，这个案件本身的特殊性和戏剧张力，吸引了导演张睿的加盟。

导演张睿

为了知晓更多关于《莫斯科行动》拍摄时的情形和导演的创作理念，我们到导演的工作室聊了聊，同时连线演员吴优，听到了许多在俄罗斯拍戏时的趣闻，这些都将会在下文一一呈现。

当年震惊世界的“中俄列车大劫案”

接下了《莫斯科行动》这部戏之后，张睿和编剧一起进入剧本创作阶段，对当年涉案的警察、列车工作人员和受害者，进行了大量的采访工作，描摹出了整起案件的全貌。

在长达半年多的筹备期中，张睿除了跟进剧本写作，还带着主创团队到俄罗斯选主要场景和定俄罗斯籍的演员。

全剧120天的拍摄周期，有90天都是在俄罗斯完成拍摄，由于工作签证到期，剩下的大部分内景戏，都在国内拍摄完成。

“中俄列车大劫案是一起非常特殊的案件，正是因为这个案件，中俄两国才缔结了引渡条款，国际列车的安全体制才得以建立。”拍摄这样一部特殊题材的电视剧，是张睿觉得非常新鲜的事情，同时还多了一份责任感，他想要在剧中尽量还原案件的真实原貌和1990年代中俄两国的社会背景，让年轻观众也可以无障碍地理解和接受。

那么，当年震惊世界的中俄列车大劫案到底是怎么回事呢？

苏联解体之后，俄罗斯经济下滑严重，轻工业落后的俄罗斯生活物资匮乏，这让中国商人看到了商机，大量的国际“倒爷”应运而生，往返于中俄之间，赚取巨额差价和利润。据说当年去俄罗斯做生意，“一个星期能赚一辆奔驰车”。

中国商人去俄罗斯做生意乘坐的主要交通工具，就是要运行6天6夜的K3次国际列车，途经中、蒙、俄三国，从1960年开始运行，是新中国成立后开行的第一趟涉外列车，从二连浩特出境，全程7865公里。

由于中国乘警在列车驶出国门之后就下车，而俄罗斯的警察却不上车执勤，这趟国际列车上就没有警察保护，让违法分子有了可乘之机。

1993年5月26日到31日， K3/4次列车在驶出国门之后，先后遭到四个抢劫团伙的血腥劫掠，车上财物被洗劫一空，多人受伤。

在剧中，以陈尔力（夏雨饰）为首的警察小组赴俄罗斯跨境追凶，与四大匪首朱三、牛振、苗永林、赵二姐（姚芊羽饰）斗智斗勇，两方阵营一正一邪，一黑一白，仿佛一出遇强则强的“猫和老鼠”的抓捕游戏，直至匪徒落网，陈尔力等人把他们押送回国。

在红场、列宁图书馆、克里姆林宫拍戏的独特体验

张睿在拍《莫斯科行动》以前，已有《刑警队长》和《余罪》两部刑侦剧获得认可。“《刑警队长》讲英模人物，而《余罪》的漫画色彩更浓，《莫斯科行动》则改编自真实发生的重大案件，三部戏的风格迥然不同，我喜欢尝试新东西。”

值得一提的是，《莫斯科行动》的结构颇有新意，在国产剧中并不多见，正片不以片头曲开始，而是在片头曲之前加入一段引子，让悬念勾着观众紧跟剧情，全程无尿点。

这部80%都在俄罗斯拍摄完成的剧，剧组辗转于莫斯科、老牌军工城市红军城，那么在俄罗斯拍戏是一种怎样的体验呢？

张睿的答案是，虽困难重重，却令人怀念。

“我们在俄罗斯拍戏，异国他乡，语言不通，所有的中国人都很团结，遇到问题大家一起想办法解决。正是因为在国外，剧组所有演员和工作人员受到的干扰也很少，大家都能集中注意力，沉浸到人物的状态中，全身心投入。”

“俄罗斯的所有地方都是允许拍戏的，克里姆林宫也照样可以拍，但都需要提前申请，要非常详细地写明拍摄区域，不允许有一点出入，而且要在规定时间内完成。一般需要15天左右才能审核通过，统筹的工作就非常重要了，我们用了2个中方统筹，1个俄方统筹。”

除此之外，红场、列宁图书馆和其他一些历史悠久的餐厅，也都是《莫斯科行动》的取景地，赌场的戏份就是在莫斯科市中心一家著名餐厅拍的，剧组把餐厅整个包下来，重新布置，搭了一个赌场。因为俄罗斯现在已经禁赌，早已没有了大型赌场。

幸运的是，俄罗斯的地铁网络在1993年就已经非常发达，并且至今都没有多大的变化，很多街道也都保留着1990年代的风格特色，因此年代感的氛围营造上完全不成问题。

值得一提的是，剧中有大量的俄罗斯演员，他们的表演风格是正统的斯坦尼斯拉夫斯基的体验派，跟中国演员对戏的时候，往往有很多火花产生。

张睿和吴优都提到了在拍戏时遇到的一桩奇事，就是剧组住的宾馆遇到了一次炸弹排查通知，所有人在寒冬的深夜里被叫到楼下等待，好在有惊无险。

“全组近200多人在俄罗斯拍了90天，没有出现安全问题，这是一件非常幸运的事。”

不靠血腥、暴力的噱头吸引观众，以营造真实氛围和刻画人物来取胜

《莫斯科行动》全剧只有31集，这对于如今动辄七八十集甚至更长的国产剧来说，是非常少见的短小精悍之作。

张睿始终认为对于刑侦剧来说，节奏的把握非常重要，绝对不能注水，更不能靠血腥和暴力的噱头来吸引观众，而要以营造真实氛围和刻画人物来取胜。

“中俄列车大劫案是具有国际影响力的重大案件，将这个案件呈现给观众是有普法教育意义的，因此我采用纪实性手法拍摄，全程肩扛手持，让观众有身临其境的感觉。”

但《莫斯科行动》并没有局限于案件本身，也描绘了案件对中俄两国的影响，每一个涉案的个体，无论是匪徒还是警察，都从人性出发去刻画。

演员要选合适的，合适就是双赢，不合适则双输，这是张睿一直秉承的观念。

《莫斯科行动》选演员首先要考虑与原型人物的年龄相贴合，陈尔力的原型在办案时是40岁，年龄合适、戏好、符合角色气质、档期匹配，夏雨是不二人选。

从没演过坏人的姚芊羽，颠覆形象出演女悍匪赵二姐，作为四大劫匪头目中唯一的女性，赵二姐聪明、仗义、狠辣，姚芊羽演绎得也非常出彩。

从《余罪》里被余罪戏称为“大胸姐”的女警察到《莫斯科行动》中的联络官女警宋琳，吴优完成了从青涩到熟练的蜕变。

吴优为了更好地诠释宋琳这个角色，在开拍之前跟武行练打戏，还学了一些俄语，“这是我第一次出国拍戏，除了跟《余罪》中已经合作过的伙伴搭戏，还能跟夏雨、姚芊羽、张志坚等前辈合作，从前辈的身上学到了太多东西，这对我以后的表演有很大帮助。”

跨境追凶正在上演，期待后续精彩。

【文/胡摩】





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