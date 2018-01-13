​这几天，关注网文圈的同学应该都能注意到这么一个事情——晋江文学城（以下简称“晋江”）新出“完结投票功能”，引起大批作者和读者抗议。

什么叫完结投票呢？通俗点说，就是在晋江发布的小说，是否完结由读者投票决定。

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这个看上去荒谬至极的功能，出发点居然是好的。按晋江的规定，有即将完结作品的作者们都需要提交完结结算申请，才可以结算收益，且一个月只能申请一次，为了更方便操作，才出台了“读者投票决定完结”的功能。

但是，明眼人都能看出这个功能的不成熟处，典型捡了芝麻丢了西瓜的做法。

虽然在重压之下，晋江当晚便下线了这一功能（不过有人爆料说其实已经启用了），但其中反应出的网文作者的处境却显而易见，也正因为长期处于这种环境中，她们的不满和不安才会集中爆发。

近几年，影视行业对IP小说的青睐，让本来作为亚文化存在的网络小说越来越进入主流视野。而动辄上千万的天价版权售价，常常给人一种“网文作者赚钱容易”的错觉，也诱惑着越来越多的文学爱好者投入网文写作。

“一入侯门深似海”，网文圈虽不是侯门，水却一点也不浅。不论是文学网站的种种霸王条款、流氓协议，还是作者与作者之间的明争暗斗，抑或是“为读者服务”的创作要求，都让很多网文作者不胜疲惫。

而自签约起便失去诸多作者权利的他们，对网站的一些所谓“改革”通常都比较敏感，此次的事件便是个例子。

按理说，一部作品是否完结当然应该由作者来决定，这是最基本的权利，但据了解，晋江的VIP文默认这个权利是归于网站所有的，此次的“读者投票功能”也只是让读者行使责编的一部分权利而已。

当然，这样的做法是为了避免文章烂尾，毕竟，“开坑不填”的情况并不少见。

有人说了，是否“完结”影响很大吗？是的，很大。对于这一点，已经有不少的晋江签约作者“算过账”了，我们可以看作者@很正经的三水小草 的说明：

1.连载中的作品没有完结，晋江的作者就只能提出当月连载文的一半订阅收益（霸王票收益可以当月全部提出）。我们做一道简单的数学题，一个读者为一篇文订阅花了十块钱，那么就有三到五块属于晋江（网页晋江拿三或者四成，其他渠道五成）然后，剩下的五到七块中，作者当月只能拿到两块五到三块五。

2.开通商业收费的文在三个月没有更新，则会被解V，作者剩下的那一部分收益则会被返给订阅的读者，晋江作为提供服务的平台，原定收益入账不变。

也就是说，如果新功能实行，若有读者对结尾不满意，或是恶意投票，可能会导致文章收益提取无限延后，同时必须每三个月更一次，不仅会造成作者经济上的损失，还制约了他们的其他创作，这也是很多作者抗议的主要原因。

而促使这一次集体爆发的另外一个原因，是很多作者意识到已退无可退。

这得从各小说网站与网文作者签约的霸王条款说起。签约时的作者大多都是新人，自身影响力、话语权偏弱，对法律条款认知有限，法律意识薄弱，很多时候糊里糊涂便“上了贼船”，而条约中的流氓协定让你想下船都难，比如签约签的是自然人而不是笔名，作者在网站之外的其他创作收入也会被划分为分成收益中；签约期间每年都要完成定量更新，否则合约期自动延长，等等。

晋江的碧水论坛中，有一篇帖子很火，大意是将晋江的签约作者比做“织女”，哦，当然不是你想象中的仙女了，而是女工，白天要织布，晚上兼几份工，还要被分走收入。这个帖子大致能概括很多网文作者的内心想法。

而这样的现象，并不仅仅存于晋江，其他网站或多或少也有类似的条款。

网文作者的权利得不到保障，也就勿论各种版权了，这也是现在影视版权售价天价频出，网文作者却大多生活得水深火热的原因。或者说，这正是目的，模糊了作者，都成了“写手”。

除此之外，抄袭现象盛行，很多作者被迫跟风。

网络小说涉嫌抄袭的例子不胜枚举，从抄了700多本书因此登上报纸的Vivibear，到被指抄袭200多本小说、11位作家联名状告的小说《锦绣未央》的作者秦简，再到小说《三生三世十里桃花》的作者唐七、《后宫·甄嬛传》的作者流潋紫、《楚乔传》原著《11处特工皇妃》的作者潇湘冬儿，等等，被曝出涉抄的作者越来越多，而且很多是大家眼中的“大神”作者。

抄袭现象在网络小说中盛行的原因已经分析得太多，日更万字这种不合人类创作规律的写作要求、自身原创能力不足、类型有限数量太多等等，但是，还有个原因不得不提，即网文的套路化。

纵观现在各大网站的各类小说，同一类型基本上都是同一套路，看开头就能猜到过程和结尾，而且，套路随着市场风向转变而变化，一段时间所有文章都走霸道总裁路线，一段时间又都是深情款款路线，要么是虐恋到底，再或者高干军婚，跟风现象比国产剧严重多了。

而这种跟风，严格来说，并不是作者一个人的锅。网文写作与普通写作还不同，一般写作，都会尽量避开别人用过的结构、桥段，但网文却恰恰相反，经过市场检验证明是读者喜欢接受的套路，才是香饽饽，也因此，商业利益的驱使让越来越多的相似情节产生，也就促使很多作者“直接拿过来”用的思维产生。

在现下这个环境中，维权的时间、经济成本，要诉告的对象之多，很多有“技巧”的抄袭者在法律意义上不能被判定为抄袭行为，等等，都是阻碍网文作者通过法律途径维权的原因。也因此，抄袭现象愈演愈烈，影视改编时提高了知名度的作者只是被扒出来的少数人而已。

最后，也是最让人无奈的一点，网文作者在写作时，很少有人关心他们的个人思想表达，即使是大神级作者，也不敢轻易打破网文写作的一些“定律”，比如对爽感的追求，什么时候该有高潮什么时候该有虐点，再比如男频不写戴绿帽子女频不写种马文，等等。

从某种程度上来说，网文是为了满足人最本能的需求而存在，大部分读者并不指望能从中汲取多少营养。网文读者是一个数量庞大的群体，基本没有门槛，“读者爱看什么，网文作者才能写什么”，写作早已从个人的思想表达，转变为一大群人的狂欢臆想，因此，作者的思想早已不重要，掐准大众的嗨点才是重点。

本来“相安无事”的你情我愿，被突如其来的IP小说影视改编潮打乱了，IP小说正式走入主流视野后，各种无思想、轻表达的批评铺天盖地而来，但问题是，网文一直就只是满足读者本能需求的心理按摩产物，你非问它要思想内涵……

《媚者无疆》杀青了，《九州·缥缈录》发剧照了，接下来，还会有一系列的IP改编剧制作、拍摄、播出，且基本上都离不开“大制作”“强卡司”等字眼，但在这如火如荼的IP小说改编势头下，网文作者却依然生存在这样恶劣的环境中，实在玄幻。如果不改善他们的处境，给他们多一点创作自由，那IP改编剧在2017年遭受的冷遇可能还会持续很久。毕竟，不从源头上保证写作质量，后期再“努力”也于事无补。

【文/jin】











