《军师联盟》下部《虎啸龙吟》收官，站起来并黑化的司马懿让剧情一波三折，精彩纷呈。

在《虎啸龙吟》里，司马懿在外最大的对手是诸葛亮，而在魏国朝堂之上，他的有力对手则是曹氏宗族军事集团的第三代领军人——曹爽。

饰演曹爽的杜奕衡，通过这部剧，让更多观众熟知。

《军师联盟》拍了333天，杜奕衡就在剧组待了333天，在这一年的时间里，他把自己变成了“曹爽”，他查阅史书，做了大量的案头工作，历史上关于曹爽的记载并不多，形象略微有些单薄，杜奕衡更喜欢剧本中的“曹爽”，更加生活化，也有可以发挥的戏剧空间。

论智慧和城府，曹爽远远不及司马懿，但曹爽有自己的长处，他长袖善舞，擅于笼络人心，他通过送礼让小皇帝身边的太监宫人听命于自己，同时亲近丁谧、何宴，为自己所用。

曹爽始终视司马懿为杀父仇人和最大的政敌，因此他的所有行为动机，都是为了除掉司马懿，独揽魏国军政大权。

杜奕衡把这个始终用生命与司马懿斗法的曹爽，演得吸引力十足。

在父亲曹真去世之前，曹爽是唯父命是从的大孝子，在父亲去世之后，曹爽是伺机而动，静待为父报仇的大将军，开始走入权力中心，大展身手。

28集曹叡去世，幼帝曹芳即位，大将军曹爽和太尉司马懿同为辅政大臣，共享兵权、政权和宫廷戍卫之权，自此，曹爽与司马懿之间的争斗才算正式拉开了帷幕。

曹爽亲近何宴、丁谧，为了架空司马懿，让小皇帝曹芳下旨给司马懿以太傅的虚名，明升暗降，剥夺了司马懿的兵权和理政之权。

曹爽、司马懿二人的对手戏，常有虚与委蛇之举，杜奕衡把曹爽皮笑肉不笑的虚伪和尴尬，拿捏得恰如其分。

31集皇宫门口的争斗，是曹爽和司马懿的第一次正面PK，此前二人的争斗都是暗流涌动，表面一团和气，暗处各出奇招。

在这场戏，杜奕衡的表现可圈可点，朝堂之上，他和司马懿过招，在气场上丝毫不弱于老成持重的司马懿，杀气腾腾的眼神让人不寒而栗。

回归到曹爽府邸，面对何宴与丁谧两位谋士因为意见不统一的争执，曹爽坐于高位之上若有所思，杜奕衡将曹爽的内心活动，通过微表情和眼神传递给观众。

杜奕衡曾在接受采访时谈道：“我经常琢磨眼神，因为曹爽这个角色在前期和后期的转折很大，当曹真在世的时候，他一切听从父亲的意思；父亲去世之后，他开始为父报仇，与司马懿作对，苦心经营人际网络，独揽大权。因此他在面对不同的对手演员和处于不同的阶段时，眼神肯定是不一样的，我通过眼神来传达曹爽内心的情感和心理状态。”

除了忠勇、善谋、孝顺、狡诈之外，曹爽的内心也有一抹柔情，他一生只爱一个女人，视自己的夫人为掌上珍宝，高平陵之变，曹爽为了保护妻儿才放弃了兵权，但也正是因为他的心软，导致了曹家的三族灭门之灾，令人唏嘘。

杜奕衡

杜奕衡是一位用心演戏并且懂表演的好演员，他能够让自己与角色融为一体，并从整体上理解角色从前到后的行为逻辑和心理状态的变化。

其实，在入行之初，杜奕衡曾当过很多年的武行替身，帮助演员完成高难度的武打动作，经常遍体鳞伤，但他并没有放弃当演员的信念。

世有伯乐然后有千里马，杜奕衡终于等到了慧眼识珠的伯乐，等到了演电影的机会，他参演了一系列电影作品：《狄仁杰之通天帝国》、《让子弹飞》、《龙门飞甲》、《鸿门宴》、《白发魔女传之明月天国》、《智取威虎山》……

在这些影片中，杜奕衡总是竭尽全力演好自己的角色，用台词、道具、神态等一系列元素辅助自己的表演，即使反派也散发出闪耀的魅力与光芒。

虽然杜奕衡饰演的“曹爽”已经谢幕，但是演员杜奕衡始终在努力，想要把更好更准确更生动的表演奉献给观众。







