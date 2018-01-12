2015年，电视剧《琅琊榜》在北京卫视热播，两年后，由原班人马打造的《琅琊榜之风起长林》（以下简称《风起长林》）在众人期待中面世，再次凭借精密的剧情、精良的制作、演员出色的表演引发关注，“请《风起长林》上黄金档”的呼声也愈加强烈。在经过上级机关严格审核并批准同意后，北京卫视黄金档品质剧场，将于今晚起以日播两集的形式，从头播出这部作品，以响应观众“好剧不上黄金档太浪费”的呼声。

此次北京卫视将《风起长林》调入黄金档播出，在不赶超周播剧集进度的情况下，日播周播齐头并进，这既是北京卫视的绿色创新编排，也体现了播出平台对优秀文化资源的循环利用和扩大化传播。

近两年，周播剧场被各大卫视看做是攻城略地的新领地。作为关注度仅次于“8点档”的剧播时段，10点钟开启的周播剧场占据着“准黄金档”的有利地形。《风起长林》在2017年岁末登陆北京卫视周播剧场后，凭借“内力深厚”的制作和扎实的剧情表演引发热议。也正因如此，《风起长林》被众多喜爱的观众“点名请求”登陆黄金档，以求二刷三刷不辜负好剧。

《琅琊榜》的成功让《风起长林》有着高起点，同时也承受着更大的压力。这部剧开播后，“依然是良心好剧”、“古风古韵”、“精致”、“越看越舒心”、“武戏有电影质感”等评论相继出炉，证明了观众对剧集质量的认可。

《风起长林》虽然是架空题材，但所传递的“家国情怀”与“血性风骨”却是严肃的“正剧精神”，充满正能量。此次北京卫视选择这部剧作为2018年的开年大戏，正是看中了它所展现出的中华民族的优秀传统精神。