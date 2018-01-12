1月7日，第75届金球奖落幕。

电视剧类的11项大奖中，《大小谎言》《使女的故事》《了不起的麦瑟尔夫人》三部女性题材剧斩获了8项。

电影奖方面，《三块广告牌》最终斩获剧情类最佳影片、最佳女主等四项大奖。格蕾塔·葛韦格自编自导的《伯德小姐》拿下喜剧/音乐类最佳影片、最佳女主角两项大奖。艾莉森·珍妮凭借《我，花样女王》获得最佳女配角奖。

无论是好莱坞女星集体穿上黑色礼服，还是娜塔莉·波特曼在和朗·霍华德颁发最佳导演奖时，调侃提名名单里没有任何女性导演，还是最终的获奖结果，都妥妥地说明了这届金球奖的主题是：女性。

这些以女性为主人公的故事大受青睐，除了本身的艺术水平，也跟好莱坞行业内性骚扰问题被大范围揭露出来的现实境况有关。

当然，还与女性创作者们愈发强烈的责任感也分不开。

比如，格蕾塔·葛韦格。她的处女作《伯德小姐》饱受好评。

《伯德小姐》讲述了一个17岁女孩在高三升大学期间的一段故事，你能感受到女孩在琐碎的日常家庭生活、学习、交友、恋爱、梦想种种的变化，你能捕捉到那种种直接的、伪装的、敏感的、愤恨的、释然的情绪。

以及，她对亲情、友情、爱情、故乡的认知变化，包括对自我。

然后，你会觉得感同身受。特别是对大部分女孩来说。

当然，这部电影的观感可能会让人略有失望，它没有特别强烈的戏剧冲突，没有集中的叙事线索，更多的是高三女孩身上会发生的寻常事。而我认为这恰恰是影片值得赞赏的地方，胜在没有刻意制造冲突或奇迹，也胜在女孩个性刻画的真实。

女主人公名为Christine，生于加州小城萨克拉门托，但她却自己改名为Lady Bird，一遍遍地跟老师和同学重述Lady Bird这个名字。

她爱慕虚荣，她不让爸爸开车送她进校门而是在远远的路边停下；她利用报复老师的恶作剧结交上了富二代女孩，谎称别人家的那座大house是自己家；她diss做超市收银员朋克装扮的哥哥及其女友；她想申请纽约的大学却不知道父亲面临失业，她厌恶母亲的严格管束，争吵不断……

她不喜欢原生家庭，不喜欢父母取的名字是不喜欢原生家庭的最根源表现。

因为家庭、出身、故乡，她都无法改变。

只有远走高飞，奔赴大都市她才能脱离这一切。

《东京女子图鉴》，《就这样，我们把金鱼放入了泳池》中都有讲述女孩热切又真实的脱离原生家庭/阶层的心理诉求。

虽然Christine爱慕虚荣，但你仍会觉得这个角色是可爱的，因为她真实。因为青春的不懂事，希望长大脱离家庭桎梏，向往新鲜独立的心理跟你如此相似。年轻一代与父辈的争吵和代沟是相似的，这是成长必有的母题。

母女关系的刻画是整部电影的亮点。相信很多人都会感同身受。

Christine的母亲是一位医生，因为丈夫失业，她需要干两份工。在女儿眼中她是管束严格、爱唠叨，她抱怨你夜晚回家晚，睡觉前不叠好衣服，在洗手间呆的时间太久，申请大学不考虑家庭负担。

有一场母女争吵的细节尤为精彩，母亲生气的时候问她，“你知道把你养大需要多少钱吗？” Christine愤怒地翻出纸笔，“你给我一个数字，我以后赚了钱，给你一张支票，就再也不和你说话。”母亲回答，“我觉得你根本赚不到那些钱。”

尽管争吵不断，其实母女的性格又如此相似，都不会表达爱，不会说软话，要强、倔强又有些刻薄。即使结尾女儿要离开家，母亲写了很多信给女儿，最终还是扔到垃圾桶，车开到航站楼还是没下车告别。

除了亲情，影片中还涉及了一个青春期女孩成长阶段的友情、爱情和对性的好奇。

她努力进入富二代同学的朋友圈子，却始终难以融入，最终发现还是跟被她抛弃的旧友一起吃薯片开心自在；她跟乐队男孩谈恋爱，幻想得很美好，实际却跟自己想得不一样。

在这些感情中，Christine自始至终都存在着对自我身份认知的困惑和迷茫。

她长相普通、家庭普通、成绩普通，但希望自己能有不普通的未来，她叛逆，她染红头发，称自己为lady bird，公然在会场上怼生理课老师，急切地想申请纽约的大学，最终她实现了这个愿望。

即使她到了纽约之后，瞬间成长，怀念自己曾经厌烦的母亲、家庭和故乡，但她肯定毫不后悔未来的新生活。正如即使到了纽约后她跟陌生人说自己的名字是Christine，但却说自己的故乡是San Francisco（旧金山）而不是Sacramento”（萨克拉门托）。

Christine其实是大部分人渴望成为的样子，她不完美，也还有洒脱的英雄主义者成份。

《伯德小姐》中的女性形象是真正的女性视角，最可贵的是它探索的是女孩成长阶段对亲情、友情、爱情及梦想的独立自主的思维和态度，而不是很多国产青春片探讨的，幻想白马王子、谈一段甜蜜的恋爱或者为此受伤、堕胎、放弃出国留学的机会……

更可贵的是，即使在校园青春片中，爱情也绝不是全部。它只是一部分。

《伯德小姐》中借助Christine的一段经历，展现了其他层面的复杂的问题，包括丧子的老教师，抑郁症的父亲，承担整个家庭压力的母亲，因同性恋而陷入困境的男孩等等。

导演格蕾塔（右）

这是部半自传性质的电影，我们能看到导演格蕾塔回望自己青春时光、家庭和故乡的真实和温存。

【文/洛神】



