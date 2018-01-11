来源：中国电影报

作者：老 猫

经过了较为平静的两周，本周电影市场迎来一大波新片。既有讲述一代人青春故事的《无问西东》，也有惊险刺激的《勇敢者游戏：决战丛林》，还有发人深省的《大世界》……

本周新片⬇️

（仅供参考）

首先要介绍的是一部名为《大世界》的动画片。别小瞧这部动画，它可是第54届台湾电影金马奖最佳动画长片。虽说是一部动画片，但却是一部发人深省的黑色幽默，并不适合儿童观看。借用艺术电影和独立电影领域的重要媒体Indie Wire的话来说：如果昆汀的《低俗小说》制作成一部发生在当代中国的动画片，大概就是《大世界》的样子，它是一部关于地下犯罪世界的群戏。

影片的故事由小张作为一个社会底层的司机，偷了100万人民币引起，但小张其实并非主角，影片将目光转向了与小张有联系的人物，还有他所偷的那包钱。

这些人中包括杀手、黑帮成员，还有一个戴着有X光透视效果眼镜的神秘男人。可以说，《大世界》讲述的是一个非常现实的故事。

本周上映的美国电影《迷镇凶案》同样是部黑色喜剧。影片故事背景设定在20世纪50年代僻静的小镇，讲述了当一个家庭遭遇严重的侵害后，原本相亲相爱的成员意外反目，敲诈、复仇和背叛也接踵而至。

总体上看，影片的搞笑桥段很不错，同时主题又涉及到社会为题，影片以黑色喜剧的形式反思了美国社会50年来经历的一切。此外，帅气的马特·达蒙在影片中将挑战史上最胖角色，变成“油腻中年男”。

本周还有一部由陈奕迅和李荣浩主演的喜剧动作《卧底巨星》。影片中，陈奕迅所演的功夫巨星元豹被怀疑与泰国黑帮有染，警方设计铁柱前去卧底探查真相，没想到牵扯出一系列秘密。

值得一提的是，这是陈奕迅首次出演动作戏，为此他提前进组接受“魔鬼训练”，拍摄过程中近身肉搏、高空激斗、爆破、跳楼轮番上阵，每天大小伤不断，最后还瘦了20斤。

另外，本周还引进了一部名为《太空救援》的俄罗斯科幻片。影片以冷战后期美苏两国的“星球大战”为背景,讲述了苏联“礼炮七号”空间站发生的严重事故。一句话概括：这就是一部“《地心引力》 《火星救援》”。

——重 点 影 片——

《无问西东》

导演：李芳芳

主演：章子怡/黄晓明/张震/王力宏

期待指数：★★★☆

《十七岁不哭》作者李芳芳“青春三部曲”的压轴之作、集结超豪华卡司全、胶片拍摄……这部“失踪”多年的《无问西东》其实还是有诸多看点。

影片讲述了四个不同时空中几位年轻人的选择和命运。为了提高影片的质感，李芳芳带领剧组团队在14个月里搜集逾百万字文献资料，手工制作生产服饰近万件，还原历史建筑、场景与道具陈设，力求每一个细节都有据可考。

除了演员阵容强大外，《无问西东》的幕后阵容也可为人才济济。影片摄影指导是凭《南京！南京！》多次荣获国内外电影节最佳摄影奖的摄影师曹郁；美术指导是多次荣获金马奖和金像奖的香港美术大师朴若木，以及张艺谋御用美术设计曹久平；声音指导则是《一代宗师》的声音指导陈光。

《勇敢者游戏：决战丛林》

导演：杰克·卡斯丹

主演：道恩·强森/杰克·布莱克/凯文·哈特/凯伦·吉兰

期待指数：★★★☆

该片前作《勇敢者的游戏》于1995年上映，作为当年引进的为数不多的美国大片之一，曾与《真实的谎言》《未来水世界》等经典好莱坞电影齐名。

前作是游戏世界动物大闹现实世界，在本片中将升级为现实世界中的主人公亲临宏大的游戏世界。整个游戏世界构建在一个危机四伏枝繁叶茂的原始丛林中，四位主角不仅要面临诡计多端的关卡敌人，更要对抗敏捷凶狠的猎豹、面目可怖的毒蛇、飞流急湍的瀑布等通关障碍。

值得一提的是，四位主角每个人都拥有不同的特殊技能。总体来说，新老版电影各方面的差别都很大，并非简单的翻拍。另外，除了特效这一大卖点,笑料百出的段子也是影片的一大看点。

定档影片大全（持续更新中）

上周定档的影片有：《南极之恋》《小狗奶瓶》和《忌日快乐》。

赵又廷新片《南极之恋》定档2月2日

南极实拍冒险爱情电影《南极之恋》将于2月2日公映。由关锦鹏监制、吴有音执导，赵又廷、杨子姗主演。电影《南极之恋》改编自导演吴有音创作的长篇小说，讲述了婚庆公司老板吴富春（赵又廷饰）和高空物理学家荆如意（杨子姗饰）在南极上空遭遇坠机，两个毫无共同语言的男女，在酷寒冻土、随处都是绝境的南极腹地中，面对伤痛折磨、物资匮尽的困境，两人彼此依存、互生情愫的纯爱故事。

惊悚喜剧《忌日快乐》内地定档2月2日

北美年度票房“黑马”惊悚喜剧《忌日快乐》今日宣布国内定档2018年2月2日，本片在北美院线上映首周即以超过2600万美元的出色票房成绩登顶，至今已在全球揽获1.14亿美元，且受到广泛好评。

《忌日快乐》故事将“生死循环”的设定玩出了新花样。影片讲述一名女大学生在生日当天被神秘“面具人”杀害，第二天却奇迹般醒来，重新经历生日当天的各种状况后，再次被杀。影片中女主角的日常生活喜感满满，然而每天的死亡方式又千奇百怪，令人替她捏一把汗的同时又忍俊不禁，完美平衡了观众在惊叫与惊笑间的情绪转换。

以下信息由中国电影发行放映协会提供。

由于影片定档信息变动较大，表内信息仅供参考。