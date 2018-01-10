由钻石影业出品，杨烁、娜扎、徐正溪、赵韩樱子、王东、马春瑞等出演的全明星阵容时尚轻悬疑爱情大剧《归还世界给你》于1月5日首发“法国版”片花，舞会、玫瑰、古堡等法兰西符号渲染无尽风情，盛大假面舞会中，杨烁（饰陆准）、娜扎（饰沈忆恩）、徐正溪（饰秦也）三人剧中爱恨关系在忧郁探戈中扑朔迷离，时尚、华丽、浪漫、扣人心弦的视听体验再次聚焦诸多目光。

《归还世界给你》“法国版”片花⬇️

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导演蒋家骏高品质打造，法式风情融入都市爱情

近年来海外拍摄的电视剧虽然不少，但是能够把一个国家的文化和气质融汇其中的却很少。从片花来看，在法国巴黎、马赛、波尔多三城拍摄的《归还世界给你》有将这个国家的浪漫色彩与都市爱情融合在一起的意识：在导演蒋家骏颇具感染力的镜头下，埃菲尔铁塔、凯旋门等地标性巴黎建筑，马赛白帆如云的海港，波尔多酒香四溢的庄园，静谧的咖啡馆与古堡令人应接不暇。

导演蒋家骏

杨烁与娜扎的精彩演绎更是火花四溅，由杨烁饰演的陆准稳准潇洒，精英气质与绅士魅力颇具吸引力，低沉磁性的声线展现出了台词功力。娜扎饰演的沈忆恩神秘而高贵，举手投足之间尽是优雅，片花中失落、挣扎的情绪也很有感染力。

杨烁

整支片花以浓厚的西方文化特色——假面舞会贯穿始终，悠扬提琴缓缓流动探戈节奏，高跟与皮鞋若即若离的舞步彼此试探，这场复古华丽但不失摩登的爱情冒险让人印象深刻。

沈东军解读“轻悬疑”，填补时尚剧类型空白

纵观近年来的国产都市剧，以时尚作为标签的作品并不少，但是从时尚理念到服化道带给观众“时尚”态度的却不多。《归还世界给你》志在描绘时尚行业的风貌，导演蒋家骏、时尚总监苏芒与出品人沈东军的加持让这个目标的实现有了保障，张靓颖对于整部作品国际化配乐的包装更是锦上添花。

出品人沈东军

《归还世界给你》的独特之处并不只是呈现中国飞速发展的时尚业，它的叙事模式也填补了时尚剧的类型空白。据钻石影业董事长沈东军介绍，为了使得剧情节奏感更强，可看性更高，《归还世界给你》在都市时尚爱情剧的基础上增加了悬疑元素，首创了时尚剧中的“轻悬疑”概念，在人物不断探寻真假、探寻过去、探寻身份的同时，带出爱恨情仇与人性复杂。

娜扎

从片花可以看出，《归还世界给你》剧中人在找寻面具（身份、情感）背后的“真相”，他们所寻求的答案也正是剧外人所探寻的，在观剧的同时完成角色与观众视角的统一。这让《归还世界给你》有望给喜爱都市时尚爱情剧的观众带来不一样的视听感受。

苏芒诠释当今时尚，假面舞会难寻荆棘真相

除了视听美感，总编剧顾斐斐在《归还世界给你》剧中的台词更值得玩味，“魔术提醒我们，不要被表象所迷惑，要小心荆棘之下的真相”，伴随着男女主人公悠扬的舞步缓缓道出，给这部时尚爱情剧增添了不少神秘色彩。

“时尚总监”苏芒

“在这个世界上，又有谁不曾戴着面具呢？”陆准的一句回应使得两人情感关系更加扑朔迷离，引人期待；此次曝光的法国片花隐晦而克制，暧昧而忧伤的基调击中不少观众的心灵，错综复杂的真相和表象，不断抉择的爱情和友情，陆准、沈忆恩、秦也的纠葛关系也亟待一探究竟。

坐镇时尚总监的苏芒用时尚前沿的服饰包装出了这场华丽的视觉盛宴，据悉，苏芒团队为剧中娜扎的角色搭配服装多达260套左右，办公室、居家、运动等风格多样。

声线富有磁性的杨烁绅士风魅力十足，娜扎红色礼服蹁跹摇曳美出新高度，徐正溪服饰简洁帅气但不失精英气质，高颜值实力派齐聚的《归还世界给你》面具背后的秘密值得发掘。

张靓颖倾力制作，娜扎有望献唱插曲

张靓颖此次担任《归还世界给你》的音乐总监，将全线护航整部剧的音乐制作。从目前已曝光的片花来看，国际化的曲风和配乐十分契合整部作品的气质，耳目一新的视听享受也令人更加期待《归还世界给你》的原声音乐。

“音乐总监”张靓颖

据悉，出品人沈东军邀请主演娜扎演唱片中插曲，并且邀请张靓颖、王铮亮团队专门根据娜扎的声音进行创作，观众有望首次听到娜扎献声电视剧歌曲。







