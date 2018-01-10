刚刚过去的2017年，是中国电视剧的大年。

这个大年是着眼于创作和播出而言的。一年下来，电视剧行业有很多现象和变化值得记述。比如说，网台关系发生了深刻的嬗变，收视造假之风仍然侵蚀着行业的肌体，繁荣电视剧14条为下一步发展助力...等等。但一篇文章解决一个问题，这次我们就聚焦于作品，看看2017年一网下去有哪些收获。

“大年”用足球术语拆解一下，表现为“两翼齐飞”：现实主义和架空言情齐飞，电视剧和网络剧齐飞。现实主义不一定是现实题材，历史题材和年代剧目亦可。而所谓架空言情，则是在虚构的、不可考的时空和地域中发生的苦恋和虐恋。电视剧和网络剧是基于播出介质而言的，现在已经完全无法精确切割，在没有找到更精准的方法命名长篇连续剧这一艺术形式之前，“剧集”二字或许是最合适的。

两翼齐飞建立在茂盛的作品产出上。每年产出1.5万集左右的电视剧（还不包括长度相当的纯网剧）。以下分类纯粹是出于讨论问题的方便，彼此的内涵外延并不完美咬合。

（1）现实题材代表“4 3”

现实题材一直得到行业主管部门的支持。卫视黄金档电视剧的播出，规定了现实题材不得低于总量的40%。现实题材离观众最近，容易引起共振和共鸣。但也正是因为没有距离，容易引起反弹和干涉。很大程度上，现实题材蜕变为言情为本的都市剧和杯水风波的家庭剧。

2017年的现实剧，好就好在突破了既有窠臼。以下四个剧，不但具备良好的戏剧成色，并且有着干预生活的热情。

《人民的名义》是2017年的神剧。不管看那个统计口径的收视率，它都是第一。不管看哪个社交媒体上的讨论度，它也都是第一。它真的是击穿了性别差异、年龄差异、介质差异、身份地位差异。火到这种程度，原因很简单，用艺术的手法触碰了公众心目中最焦虑的地方，探讨了可能给国家和民族带来灾难的最紧迫问题。文艺作品有这份儿找病灶、求药方的热情，观众总是领情的。不但领情，还迸发出山呼海啸的回响。

《鸡毛飞上天》以两三个义乌人的视角，对改革开放40年的来路做了深情回望。国运兴，个体才有用武之地。个体旺，举国才有百舸争流。改革没有浪漫曲，发展的过程充满了戏剧的波折，历史的细腻表情和昂扬的宏大叙事，在这部作品中实现对接。

《情满四合院》

《情满四合院》记录了老北京大杂院里发生的长达几十年的“猫撕狗咬”，人民内部矛盾演变出千万种戏剧精彩。最后，傻柱的“四合院养老”模式不无浪漫的成分，但回应了“421家庭”带来的，正在逼近的养老问题。

《我的前半生》几乎涉及了当代人的所有情感困惑。物质困境会干扰情感选择，物质丰裕后仍然无法超脱于情感困局。所谓“三观之争”，其实就是问题已经触达甚至刺痛观众，但谁也没有现成的答案。

是的，这一挂“现实剧”不仅仅自备当代故事背景，更从气象万千的社会生活中，提炼出了或高悬众人头顶，或深藏群体内心的真问题。电视剧这门文艺形式这些年的确是在娱乐化方向上大踏步前进，而书写矛盾、干预现实是它始终莫失莫忘的宝贵品质之一。这一艰难的坚守，在2017年得到了丰厚的回报。

行业剧也是当代剧的一支。鉴于2017年有三部作品播出了不小的响动，在这里单说一下。行业剧，顾名思义要紧扣一个行业背景开展叙事，《外科风云》《急诊科医生》是医疗剧，《猎场》是猎头剧。

两部医疗剧都选择了讴歌医护人员的主基调，但也都没有回避对行业黑幕的书写。用光明驱散黑暗，用磊落消解猜忌，都可视为“温暖而明亮的现实主义”。《猎场》则写了一个人格水平“低于大陆架”的青年，不断完善自我，出落为道德高尚的人。

三部剧都在专业细节和知识背景上下了大功夫，但表达的重心则落在了行业伦理、文明常识和理想人格上。从中可见，电视剧作为时代艺术，其创作者在正向价值传递上有着怎样的职业自觉。但也正是因为这种强烈的“自我洁净”的主张，三部剧的戏剧品质或多或少受到了影响。

（2）古装剧和历史剧分进合击

过去10年，历史剧由“显学”蜕变为“边缘学科”，产出的数量和质量都有较大的滑坡。互联网文化的兴起，意味着草根趣味取代精英趣味，碎片化叙事入替逻辑叙事，娱乐化产品驱逐思考型作品。这，就是古装剧全面接管历史剧地盘的内因。但式微并不意味着消失。历史剧在2017年同样不乏存在感，经典类型在央视扎根，变奏和延展发生在卫视和网络播出平台。

《于成龙》开年播出，是古代背景的“英模”叙事，是古今同理的讽喻叙事，也是正史和传奇兼具的扭合叙事。

《大秦帝国3》

《大秦帝国3》在春天播出，2000多年前秦国的雄起，与今时今日的大国崛起，形成了内在的互文关系。

这两部剧和年末的《天下粮田》一样，都是按照传统历史正剧的模板创作的，都选择了中央一套为播出平台。它们关注的都是吏治、国运和民生这样的严肃而有价值的课题，但在与互联网观众对接方面，缺少足够话题点。

《军师联盟》是一个特别的存在。可以算新派历史剧，因为它的内核是严肃而深邃的，叙事也尽可能“大事不虚，小事不拘”，新派体现于摄影、灯光、服装、布景。也可以算作古装戏说剧，毕竟主体内容是在历史暗场处编织故事，而且有大量基于现代夫妻相处之道的“家庭伦理剧”成分。当然，这个戏说是戏剧之说，不是游戏之说。

《军师联盟》的播出形式集中体现了网台关系的嬗变。上部是网台联播，网络领先19.5小时，下部干脆网络独播。这既体现了视频网站大举进攻的态势，也是由《军师联盟》网台通吃的属性决定的。其形式、内容的呈现，体现了历史剧和古装剧融合的新成果。

历史剧以往色调灰暗，气氛凝重，古装剧从来都高光亮色，气息灵动，《军师联盟》找了个中间地带驻扎下来。历史剧关心军国大事和兴衰规律，古装剧热衷传奇故事和情感关系，《军师联盟》同时囊括了两头的关心点：司马懿出则朝堂博弈，归则张敞画眉，各不偏废。历史剧的传统是精工细作，古装剧的传统是快产快销，《军师联盟》在时间就是白金的氛围下拍了333天，仅从这一点来说，它也还是历史剧的基因。

除此而外，这一年还有很多追求市场效应的“时鲜”作品。这一挂，多是古装女性向言情作品。比如说，《三生三世十里桃花》和《楚乔传》都有不错的收视率和话题度，但“单日15亿”和“全网破400亿”的流量引发了争议。再比如说，《那年花开月正圆》再次印证了“大女主剧”的威力，但一再重复的玛丽苏剧情也引起了舆情反弹。

女性保有对爱情的美好想象，容易被盛世美颜和痴心虐恋击中，这是网络言情小说流行的基础，也是“大IP”改编成电视剧后发光发热的因由。但2017年以来，IP改编电影屡屡票房失利，退潮已是不争的事实。电视剧战线上，IP改编作品成败参半，神话早已打破，但仍然占有一席之地。从三大视频网站发布的片单来看，IP剧在未来一段时间仍会跟原创分庭抗礼，这是由IP的出身决定的：网络小说的受众和视频网站的观众，本就有相当大的重合度。

（3）年代剧和网络剧各有光芒

现实剧和古装剧之外，就是年代剧了。年代剧和古装剧的分界线是1911年辛亥革命，年代剧和现实剧的分界线并不清晰。这里所谓年代剧，故事主体发生在1949年新中国成立之前。

2017年，年代剧的代表作品有两部：《白鹿原》出身于当代文学名著，《风筝》是革命历史题材。

《白鹿原》在去除了对怪力乱神和敏感历史的书写后，变成了一个笃信乡规民约的族长带领乡党们与一切天灾人祸抗争的故事，白嘉轩和鹿子霖两个乡村政治能人的对决演变成了猫和老鼠的游戏。能把散点叙事、时空错乱的小说改编成线性叙事、有头有尾的电视剧，这是第一功。把流传了上千年、规范着乡村秩序的乡约文化传神表现，这也非常了得。至于更高的批判性和还原度，不能强求了。

《风筝》

《风筝》成片后又经过了3年的打磨，终于在两大卫视播出了。这个剧写尽了特工的忠诚和信仰，也见证了个人命运被时代播弄的悲酸。IP剧为什么很难做出深思考和品质感？因为网络小说的快速写作过程和IP剧的匆忙制作流程，决定了它重皮相、浅思考的商业特征。但带有作者意味的原创剧则不同，它可以很深入地探讨问题，并且在形式和内容的匹配上做到最好。

在古装、年代和当代三种题材中，古装剧的创作空间较大，当代剧的创作最为谨慎，而年代剧则貌似一条宽阔的航道，实则礁石遍布。当代题材固然强调价值导向，民国年间的种种也不能随便定性，这是创作者面临的现实。好在，《白鹿原》和《风筝》都穿越了重重风雨，最终与观众见面了。事实上，这两部剧释放出了独特的价值和光芒。

对于行业来说，2017年最大的光芒来自于网剧。没错，《河神》《白夜追凶》《无证之罪》的出现，意味着网剧告别青涩年华，戴上了成年的冠冕。

所谓网剧，全称是网络自制剧，由网络投资制作，只在网络平台播出。2014年被称为“网络元年”，那一年出现了《暗黑者》和《灵魂摆渡》。经过3年的见风就长，网剧到2017年迎来了第一个成熟期。

网剧每集的长短不一，但总部数在2016年已超过电视剧的产量。二三线卫视的衰落导致电视剧需求的下降，互联网资本持续投入，对网剧保有旺盛的需求。电视剧这门传统文艺形式受困于收视造假、天价片酬，成本快速上涨，篇幅不断拉长，否则无法平衡收支。而网剧作为新兴的文艺门类，在生产和创作中也带有新生事物的朝气和锐气。比如说，上述三部罪案剧有着以下共同点：

剧本扎实，剧情紧凑，逻辑严密；演员只选对的，不选贵的，把投资的大头用于制作；导演都是年轻人，影像上有足够的新鲜感；长度较为合理，集数为12、24、32，而电视剧的起步集数是40集；享有一定的题材红利，保证了较为酣畅的表达。

这其实是对已经千锤百炼过的传统戏剧创作规律的回归，是先进的生产关系对生产力的二度解放，是圈禁和窠臼较少的处女地上开出的美丽花朵，也是电视剧这门略显疲惫和老化的文艺形式注入了新的生机和活力。



2017年，电视剧和网络剧各自精彩，也频频会师。传统电视剧借助台网共振的力量，卷起了近年罕见的话题龙卷风，显示了这门“古老艺术”所蕴含的巨大能量。新兴网络剧借助互联网带来的题材红利和创作活力，在短时间内赶上或接近了同类型美剧的水平，显示了不可限量的光明前景。

两翼齐飞，才能冲破云天，达致梦想的远方。

【文/李星文】