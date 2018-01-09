目前《前任3:再见前任》（下简称《前任3》）票房已突破14亿大关。

《前任3》的票房大爆，有人赞美，有人诋毁，更多的是深感意外。

要说它卖座是因为质量好，我不同意，这基本上是一部“过场戏电影”。

要说它是烂片，我也不同意。它做出了都市爱情轻喜剧的创新。

当然，你非要卡着三观骂这部电影，那我也没辙。

在我看来，贺岁档突围的两部电影——《芳华》和《前任3》，票房成功的原因归根结底是相同的两个字：共情。差别在于，《芳华》更多引发共情的是50后、60后老年群体，《前任3》俘获的则是最广泛、最核心的年轻受众。

《前任3》的票房会远超《芳华》，是受众群决定的必然。

此外，两部电影还有另外一点成功共因：中国特色的当代故事。这是像《星战8》这样的好莱坞大片根本无法匹敌的先天优势（《星战》系列庞大复杂的世界观和前作，对观众来说有较高门槛）。

不过，你要说田羽生团队在创作《前任》系列时没看过《宿醉》，我打死都不信。《前任》系列有着跟《宿醉》一样的故事设定和人物状态，但内容上却完全是本土化的。《前任3》激起的共情，可以归结为它刻画出了中国社会都市男女关系中较为复杂、细腻、真实的领地，所渴望的和所恐惧的，尽管有些脸谱化，但的确符合普遍现实。

没有职场厮杀、没有豪门恩怨、没有癌症车祸堕胎，《前任3》其实本质上没有多少剧情，大部分时刻男女主人公们都在吃火锅、喝酒、玩乐、聊天，在这些一般电影的“过场戏”中，非常精准地表现了情侣之间微妙的心理矛盾。

孟云和林佳分析朋友圈，情侣之间发微信“秒撤回”、“小号试探”等技能，翻查照片的墨镜反光里有没有人，孟云新女友查看林佳微博，趁对方睡着的时候用指纹解锁检查微信等等，都是编导团队对当下男女青年依赖社交媒介的生活方式的把握。

我一点都不会站在diss无剧情的心态上去诟病这些内容。

要知道，做大开大合的矛盾冲突简单，但往小切口描写情感却很难，因为需要生活经验的积累。与很多以往匮乏细节的“故事大纲”式国产爱情片相比，《前任3》恰恰是相反的，堆砌细节。

要命的就是这细节堆砌，它广撒网，总有一个点会砸中你，让你感同身受。

因此，那些看哭的人，哭的不是电影，而是想起了自己的故事。

除了细节，《前任3》（包括第一部《前任攻略》）做到了内容上的细分。

首先，找到了一个爱情片中较为“细”的一个表现切口——“前任”，用前任的视角去诠释爱情，围绕着这一核心角度做到极致。

其次，“分手模式”打破了大部分内地爱情片中童话式的happy ending。

一对欢喜冤家如何走到一起的叙事模式，是作为商业类型片的爱情片的老套路。但像《心花路放》《前任3》等电影，叙事重心是一对男女如何走散的，是一对恋人情感的崩塌过程。

更重要的是，这样的“分手模式”，给影片内容和情绪基调提供了一个由喜到悲的转折便利，恋人的分手、错过可以被美化成一种遗憾，一种对成长的唏嘘，一种对时间的唏嘘，从而具有了某种悲剧层面的美学意义。

正如，大家被《爱乐之城》戳中的恰恰是在结尾两人重新邂逅的幻想段落。

失去永远比得到更打动人心，因为它被人们自己美化了。

从这一点上说，这也是《前任2》是系列最差的原因，剧情又回到俗烂的男女重归于好的童话mv上去了。

第三，区分明显的“明骚”余飞＋“闷骚”孟云双男主组合。郑凯饰演的余飞是典型的外向化“骚浪贱”形象，是一个较为扁平化的形象，他在影片中的主要功能是制造笑点；韩庚饰演的孟云，是一个典型的内向化的闷骚创业男青年形象，他要有明显的成长性，承担爱情线的虐心、煽情功能。这两位男主角都要有丰富的情史，这是《前任》系列得以制造矛盾冲突的基础。

第四，男性女性视角的兼容。影片中男女两性站在各自的立场评判对方的段落，“你们男人……”“你们女人……”交叉剪辑，是《前任》系列一直惯用的手段，这样灵活的视点转换和因此形成的戏剧效果，使得男女观众都能找到代入感。

还有一点不得不说，整个《前任》系列的原创性，原创金句和新梗，以及打“性喜剧”的擦边球。《前任攻略》中的车速测罩杯、婚礼上安置“前男友桌”、“前女友桌”、诗朗诵《致前任》环节，《前任3》中的“酒肉朋友”、“韩式半永久”、“坦白局”、“了断局”、“睡素的”等等，这些原创性的笑梗也是击中当下都市男女一个原因。

《前任3》或者说整个《前任》系列，当然存在很大的问题。

故事过于简单，对分手后的男女塑造刻板化，视听语言层面更是了无新意（第一部还有些创新），场景也不甚讲究，女主角集体表演塌方（而且从第一部到第三部基本全是网红脸），还有那最被诟病的价值观，但是这些问题都不能掩盖它成功的一点：与都市男女情感需求完全合拍，并且也能引发一点两性关系探讨。

惋惜前任并不是这部电影的意义，前任也好，初恋也好，存在的最根本的意义，是让我们活在当下，珍惜眼前，肯定现世生活。

两性、婚姻、家庭等复杂的问题永远存在着，但通过喜剧化的方式去切入这些问题，很好地缓解了大家的焦虑，这也是观众希望看到的。

从这个意义上说，无论是《夏洛特烦恼》《港囧》，还是《心花路放》《情圣》《前任3》，国产都市爱情轻喜剧本质上都是一场都市青年男女集体，缓解焦虑、抚慰心灵的自我精神按摩。

【文/洛神】

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