资本入局之后，影视行业发展如火如荼，诞生了许多影视制作的巨头公司，包揽了从前期开发、拍摄制作到后期宣发的所有工序，但也有一些小而美的公司，在自己擅长的领域埋头苦干，瞄准目标，专注于影视项目前期的孵化与研发工作，扎扎实实打磨作品，为后续环节打下坚实基础。

北京正在发生文化传媒（以下简称“正在发生”）就是这样一家专注于影视项目前期开发的公司，从2014年11月成立至今，正在发生在掌舵人金燕的带领下，全身心投入到影视项目的前期开发中，至今手里已攥着10个项目，个个都是精心雕琢的美玉，静待慧眼识珠。

说起金燕，始终无法与曾经风头无两的影视公司“小马奔腾”脱离关系。

小马奔腾曾制作了一系列知名的影视作品，如《历史的天空》《三国》《无人区》等等，一度成为资本争相追逐的对象。但是随着2014年1月2日，“小马奔腾”实际控制人李明的猝然离世，作为遗孀的金燕被推到了台前。

金燕

这四年间的风风雨雨，众声喧哗，在此按下不表。金燕从小马奔腾带出了一批20人左右的核心团队，一头扎进了影视行业，她认定只要团队的活性在，什么都不怕。

“不管影视行业的大环境如何，我明白最核心的就是要能够做出好东西。我经常有创作冲动，所以我要继续做这行，手里有好货，就是我最大的信心。”这是金燕心底的声音。

正在发生到底握有哪些项目？这家公司的制作理念又是怎样？下文将一一揭晓。

《虎鹤》《有匪》打响厂牌，让每一个项目都天天向上

为了拿下《虎X鹤妖师录》的版权，正在发生从2015年4月就开始观察准备，之后和有妖气谈了四五个月，最终拿下了这个连载7年，有10亿点击的人气漫画的全版权，将进行网络自制剧、电视剧、电影、游戏、衍生品在内的全产业链开发。

“三年来，我们一直在围绕着《虎鹤》进行各角度的开发。漫画改编成剧集，需要花费很大的力气，我们想把《虎鹤》做成一个体量大的作品。”

在研发剧本的同时，正在发生也不断寻觅，为《虎鹤》找到最合适的导演和合作伙伴。

最终，张黎接下了这个项目，成为《虎鹤》的总导演；与此同时，正在发生携手两家对项目本身理解充分、互补裨益最大的伙伴公司：宸铭影业和华帅影视，共筑虎鹤精品。

《虎鹤》是双男主的设置，主要讲述了在上古时期，江湖浪子虎子和高冷公子祁晓轩二人从彼此嫌弃到成为兄弟，不打不相识的过程。二人一起升级打怪，最终识破皇家妖师阴谋，除魔卫道，维护人间正义。

《虎鹤》着力于描摹男性之间牢不可破的深厚友谊，与现在流行的大女主戏有着鲜明的不同，从《琅琊榜》、《伪装者》开始，男性之间的cp感就已经成为观众津津乐道的一大看点，但《虎鹤》想要做的远远不止是打造男男cp，而是想通过《虎鹤》来塑造男性之间“虎鹤之交”的情谊。

金燕始终坚持一个理念，那就是做剧不仅是为了赚钱，更重要的是剧中要负载文化价值以及对时代和人性的理解和拷问，“我们想通过《虎鹤》这部剧来定义一种‘虎鹤之交’的情感，而不是简单讲述一个年轻人嬉笑打闹的故事。我们看中的，正是这个项目的符号价值和文化价值，绝非跟风。”

正在发生手里的另一个IP《有匪》，是晋江古言作家Priest的知名作品，将与克顿传媒联手推出一部大女子新武侠剧，目前正在剧本创作阶段，预计于今年年底开机。

“《有匪》这个项目，我们会和克顿联手来做，游戏则由我们自己的游戏公司来自主研发，真正做到影游联动。”

就网络小说而言，《有匪》的文本完成度和新意都属上乘，是难得的以“周翡”这个少女作为第一主角来完成的故事讲述。正如金燕所言，《有匪》与当下青年女性的审美情趣和精神状态，是有回响的。

在《有匪》中，快意恩仇的江湖儿女和红尘俗世的爱恨痴缠都展现得淋漓尽致，女主“周翡”潇洒英气，连周边的一众配角，也都非功能性人物，而是各有各的脾性和可爱。

关照现实，回望历史：医疗、军旅、古装齐发力

在《虎鹤》、《有匪》两部重量级作品之外，正在发生还将打造关照现实、回望历史的三部剧作，有医疗剧《亲爱的神经》、军旅剧《王牌班》和古装剧《义姁传》。

医疗剧一直是现实题材影视剧的重要类型，也是国内外都热门的题材，美剧《实习医生格蕾》、《豪斯医生》，日剧《白色巨塔》、《医龙》等都曾广受欢迎，国内也推出了《心术》、《产科医生》等医疗剧。

《亲爱的神经》是正在发生独立开发的原创医疗行业剧，以专业知识为骨骼构筑剧情，编剧之一是从业多年的资深神经内科医生，剧中所述都是真实发生过的病例，既关注医患关系，也将触角延伸到了医院之外，是国内首部以神经科为主线的医疗剧。

《亲爱的神经》不仅有高度还原的专业性追求和全新的双男主PK阵容，还加入了悬疑线索，画风大胆，增强了剧集的可看性。

《王牌班》则是正在发生在军旅题材剧上的一次尝试，根据2012全军文艺新作品奖一等奖小说《王牌班》改编，将全景展现中国人民解放军水陆两栖装甲部队，深入一线真实展现新兵训练与生活的蜕变，《战狼》的舵手李洋将加盟总策划。

“选择《王牌班》这部小说来改编，是因为作者赵江本人就是专业的军旅题材作家，这是她深入生活，细致观察之后写的小说，是实实在在展现新型当代军人生活的作品，有很多可发挥的空间。”金燕认为当下的年轻人选择军营生活，不再是苦哈哈地受累，而是三个字“我愿意”，《王牌班》传递的是正向价值观，用硬汉鲜肉来展现军营中的青春。

讲述西汉武帝时期医女故事的《义姁传》，是正在发生原创研发的古装剧。

义姁随张骞出使西域，将医术传至丝绸之路上的西域诸国，并习得西域诸国医术后回到汉朝破巫蛊之冤，在汉武帝皇帝刘彻人生的几次危难之时，义姁施以援手，最终义姁被册封为国医，成为汉朝第一女医。

现阶段，围绕着《义姁传》已经完成了对于西汉时期医学发展状况和历史发展阶段的调研，正由曾创作《凤凰无双》的资深作家本次以“兰月熙”的笔名打响《义姁传》的小说作品第一枪。

“在汉武帝时代提出罢黜百家，独尊儒术之前，义姁是历史上真正的独立女性，她不是仰人鼻息，是靠着自己真本事行走，皇宫只是她的工作单位。”金燕非常欣赏义姁的独立自主，她不想做蜗角争雄的宫斗戏，想塑造一个真正意义上的独立女性。

歌舞青春、燃情少年，在题材空白处开掘

值得一提的是，正在发生始终关注影视行业动态，并着力于在题材空白处做出开拓性的努力和尝试。

《我的云端少年》是豆瓣小雅奖热推作家摇摆鲸长篇处女作品，是国内首部“音乐电视剧”，音乐将深度融入剧情，12首歌贯穿全剧。此外，剧中将全方位展示90后都市男女相识、相恋、相处的情感必经之路和专注工作的偶像歌手的全方位生活。

《乐动天团》则是一个有关音乐、友情和成长的故事。全剧以孩子们为主角，故事起于孩子，兴于孩子，也回到孩子的生活中去，将偶像、音乐、友情、幽默等元素熔于一炉，旨在开拓11-18岁少年偶像真人剧市场。

除此之外，正在发生储备的项目还有都市情感剧《你过来，我有个恋爱想和你谈谈》、年代戏《碾玉》、现代商战剧《阮陈恩静》以及当代动作谍战剧《最强特工：谍影》等，也在有条不紊地开发当中。

真实的，鲜活的，有生命力和锐度的作品，是正在发生孵化影视项目的整体审美选择，“回想自己的成长，很多零零碎碎的影视画面，一些人物的只言片语，会影响到你一生，尤其当你遇到一些挫折坚持不住了，那些影音记忆会给你力量撑下去。这样的作品是我们内容生产者应该做的，这样的创作也是正在发生应守的本分和终极追求”，金燕表示。

正在发生团队中的项目负责人，始终像猎人一样，撒开大网寻找珍稀作品，就算是大海捞针，也要捞到金针，然后用集体的智慧打磨，在全行业寻找同行者一起制作。

小而美的“正在发生”已蛰伏三年，即将扬帆，静候佳音。

【文/胡摩】