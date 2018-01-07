​专注展现婚介行业的电视剧《大话红娘》正在央视黄金强档热播，收视持续升高。

这部剧由中央电视台、康曦影业、德丰影业、空中银河联合出品，康曦影业制作发行，王小康执导，王静茹编剧，张俪、杨烁、张丹峰、王姬、王丽云等主演。讲述了任性叛逆的女博士都晓晓（张俪饰）不爱做研究偏爱当红娘，以及与妇科男医生高文博（杨烁饰）阴错阳差的爱情故事。

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作为首部将“红娘”作为叙事主体的电视剧，《大话红娘》有着太多的新鲜感和尝试意味。日前，我们对话了康曦影业导演王小康，听他谈谈对这部剧的想法。

作为一部展现婚介行业的剧，现实感、成长性缺一不可

从《大话红娘》这个剧名便可看出，这部剧的故事主体是从古至今都有的职业——红娘。只不过，新时代的红娘与我们印象中嘴边点痣、手里摇着小手绢、走西家串东家的媒婆大不一样。

她们穿着色彩靓丽的制服，每天都朝气蓬勃地在健身操中开始一天的工作，剧中那首“我们是新时代的红娘，像春天般阳光灿烂，伸出爱你的手，点亮他和你的心……”让人印象深刻，尤其是配着健身操一起唱跳，那场面……

而据导演王小康透露，现实中的婚恋网站公司也是这首歌，也会在每天上班前跳操，“我们这部戏专注于展现‘红娘’这个行业，因此，必须了解这个行业里边都发生了什么，真实生活是怎样的，同时得研究这个行业里的一些特定的语言。”

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剧中，婚恋网站经理丁海洋（曲少石饰）的一场戏能充分说明做红娘的说话艺术。高文博因在相亲活动上打架被婚恋网会员熟知，他的资料被自己妈妈送来相亲后，丁海洋将高文博介绍给大客户白莉莎，当白莉莎问到“是不是上次捣乱打架那个”时，丁海洋说，“准确地说是打赢的那个，您看，他身体素质那么好，打赢了，道理还都在他那边，而且他还向别人道歉，这说明什么？这说明他有文化、有素质、高标准。”嗯，果断把白富美说得动心了。

说话向来是一门艺术，尤其是对于红娘这个职业来说，不同的表述方式，会直接影响并不认识的两个人对彼此的印象。

为了更贴近现实，展现红娘的真实状态，此次的拍摄上，导演王小康也进行了调整，“在拍摄这部戏时，我摒弃了很多镜头技巧，用比较朴素的镜头进行最真实地呈现。同时，不让演员走戏，定好走位后，直接正式拍，我想要演员最直接的感觉，有些独特感觉在来第二遍、第三遍时就没有了。因此，这部戏中，也有不少演员即兴发挥的戏。”

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演员在镜头前即兴发挥，导演王小康让摄影机随着演员的表演一点一点跟下来，“这样的方式是为了更好地讲故事，想让这部戏更生活化，少一些设计感，把最真实的东西还原出来。同时，为了更真实地呈现，我们采用了实景拍摄，比如剧中的婚恋网站公司就是现实中的公司取景的，等等。”

不过，展现一个行业的真实状态，并不只是呈现表面上的生活就够了，还需要描摹出人物在其中的经历的挫折、成绩和反思，进而实现真实的成长。

《大话红娘》以女主人公都晓晓个人的成长为主线，她从听妈妈话的乖乖女博士，到为好友代班做红娘，再到辞去研究所的工作正式走上红娘路，既是她职业上的变化和成长，又是寻找自我、反抗母权的过程。

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都市情感剧创作老手这次如何做出新鲜感？

导演王小康是都市情感剧创作的行家里手，从2004年到2015年，长达11年间，他都潜心于这类型剧的制作，推出了包括《中国家庭》《婚后三十年》《闪婚》《钱多多嫁人记》《老公的春天》《新女婿时代》等在内的十多部作品。

当被问及经历这么多次的都市剧创作后，这一次有哪些新鲜的点时，导演王小康笑言，“其实，这一次确实是个挑战，之前没有拍过这么专注于一个行业的戏，为了创作这部戏，静茹老师还去婚恋网站体验了三个月。另外，这也是第一次尝试喜剧。”

光是第一集便能看出主创对都市情感剧创作的熟稔，节奏飞快但交代得很清晰，戏剧性非常明显，“这并不是刻意设计，剧本就是这样写的，而节奏快也是正常的，因为我们从原来的60集剪到现在的42集了。”

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第一集中，主要人物基本上都登了场，人物关系也交代得非常清楚，不论是都晓晓和高文博从上学时便相互暗恋，还是他们母亲间的恩怨，抑或是都晓晓和高文博各自所谓的“未婚夫”“未婚妻”，都让人看得明明白白。同时，剧中的故事主体——红娘也有相当的戏份。

而这一次创作带来的新鲜感在剧中也能看得很清楚，行业的部分上文已述，这里重点说说喜剧风格。

看过剧就会发现，这部剧中基本都是一些充满生活趣味的情节，风格整体呈现喜剧风，但并没有夸张的脸部表情或肢体动作，而是在演员不动声色的表演中，自然流露出的喜感，让人不自觉便笑出了声。

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其中，杨烁的雅痞式表演颇为让人惊喜。

剧中，杨烁饰演的高文博是个妇产科医生，真正的“妇女之友”，但他并不是整天和女生混在一起谈天谈地的男闺密型，而是带着痞气的暖男。

不论是在妈妈面前嘴贫得让人爱不起，还是在喜欢的人面前带着小羞涩的暗喜，或者是被不喜欢的姑娘缠着时的无奈，杨烁的表演自成风格，一歪头一撇嘴便能演绎出数种感觉，一举一动间始终带着优雅的气质，台词力度、停顿也拿捏得游刃有余，就是有种喜感十足但又不low的感觉。

导演王小康也表示杨烁给自己的惊喜最大，“其实，在这部戏之前，大家印象中的杨烁还是战争戏居多，硬汉式的形象，但在这部戏中，他独创了雅痞式表演风格，让人很意外。”

大剧时代，网台关系会越来越密切

对于《大话红娘》在2018开年播出的时间节点，导演王小康也颇有感触，“2017年下来，现实题材扬眉吐气，演技好的演员越来越受观众的欢迎，再加上政策导向，今明两年现实题材剧势必会占据很大的创作空间。《大话红娘》题材贴近现实，寻求情感共鸣，并用了为数众多的演技派，我希望这部剧有引领潮流的作用。”

《大话红娘》中除了张俪、杨烁、张丹峰、王姬、王丽云以外，还汇聚了姜超、马书良、句号等演员，保证了整体的喜剧风格和人物塑造水准。

除了现实题材回流外，网台关系也是影视剧市场上一个不能忽略的焦点问题。2017年，《河神》《白夜追凶》《无证之罪》的出现，标志着网剧内容制作的成熟。但是，相对于之前视频网站对“先网后台”播出方式的高歌猛进，越来越多的从业者已经意识到，一部剧要达到最大的影响力，网台联动是最好的方式。

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“现在，大投资、大制作的超级剧越来越多，进入‘大剧时代’。视频网站和电视台的互动其实是越来越密切的，相对小体量的剧可能会选择网络独播，但大剧一定是网台互动才能达到最大的传播力”，导演王小康说。

而谈到对当下电视剧市场的思考时，导演王小康表示，“未来，大家会越来越看重内容和制作这两个环节，前几年，太多人过于重视大IP、流量明星的作用，忽视了‘内容’这个最重要的东西。而在内容创作上，题材创新是很重要的，尤其对于原创来说。”

以导演王小康为核心的康曦影业，始终坚持多题材、多类型的制剧战略，“今年同样秉持四个系列齐头并进的方式，超级IP系列、原创系列、国家精品工程系列、青春派系列，一共大概12部戏”，导演王小康说。

据他介绍，除了《八月未央》、《彼岸花》、《宣武门》外，还有将要开机的《梦想之城》，讲述深圳改革开放40周年的故事；与“一带一路”政策相关的《大西迁》，将于3月份开机；《狐狸的夏天》第三部曲《狐狸的夏天3之九流霸主》也正在筹备中。

【文/jin】

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