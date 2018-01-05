作为卫视年末的最后一战，今年跨年晚会的内容可谓精彩纷呈，从舞美灯光的运用，到明星阵容的豪华程度，再到节目编排的创意亮点，各大卫视纷纷使出浑身解数，希望在年尾为观众奉献出精彩的视听盛宴。









其中，江苏卫视2018跨年演唱会，凭借令人惊艳的舞美视效和“白金品质”的精彩演唱，在众晚会中脱颖而出。









数据显示，“让幸福照亮你”vivo江苏卫视2018跨年演唱会揽获数个第一的成绩，包括网络实时收视数据，微博直播累计观看人数（突破2400万），爱奇艺直播观看人数，热搜关键词数量（超过50个）等。另外，吴亦凡、赵丽颖持续霸占热搜榜首位，“江苏卫视跨年舞美”、“江苏卫视跨年真唱”、“吴亦凡特效”、“李宇春零点大秀”等引发热议。





截至1月2日，江苏卫视跨年演唱会在三大视频网站的累计播放量分别为：腾讯5042万，爱奇艺5061万，优酷1322万，累积播放总量高达1.14亿，位居所有卫视跨年晚会之首。





科技含量颇高的舞美视效，超乎观众想象





在这场长达4个多小时的演唱会中，最值得讨论的，就是舞美效果。





在跨年晚会的比拼中，视觉效果一直是核心竞争点之一。





一直以来，江苏卫视炫酷的舞美视效和震撼的音效都令观众津津乐道。去年，江苏卫视更首度启用了四面台，并融入AR现实增强、地屏跟踪技术等各种高科技，全方位提升视听享受。尤其是开场中的那头栩栩如生的大蓝鲸，成了去年跨年晚会中最受瞩目的镜头。





去年的大蓝鲸





今年，采取“世界顶秀”规格设计的江苏卫视2018跨年演唱会，再次拓展了大家对于舞美想象的边界。





首先，舞台由四面台升级为360度全景巨型圆舞台，打破了舞台空间的限制。其次，多条机械灯臂组成变形空间站，既保证了拍摄效果360°无死角，又最大限度地调动了现场气氛，志在给观众带来强烈视觉冲击。









在演唱会开场表演中，三个蓝色光能环，仿佛来自科幻世界中未来的力量，由外向内富有节奏的脉动，向所有观众输送潘玮柏的音乐能量；当《追光者》的旋律响起，舞台瞬间布满晶莹剔透的瓷器花纹，一行行歌词接连涌现又随即烟消云散，踏歌而行的汪苏泷，既是深情缱绻的歌者，又是仙气飘飘的少年；还有伴随吴亦凡出场的虚拟“神龙”，创造了“蓝鲸出海”之后新一轮的虚拟现实技术，让吴亦凡化身“龙的传人”，其炫酷的出场方式，无疑让很多人印象深刻。









令人惊喜的部分，还有虚拟偶像洛天依出现的场景。





晚会中，洛天依与周华健合唱了《冰雪奇缘》中的经典歌曲《Let it go》。洛天依从中心舞台通过滑冰的方式滑出、跳向高空进行旋转换装，并在挥手时出现冰桥和城堡，从冰桥上走向升高的中心舞台……还原了《冰雪奇缘》中的多个场景，华丽的特技及精彩的创意令人仿佛置身于奇幻的魔法世界。









如果说去年的四面台提升了舞台的视听效果，那么今年的圆形舞台则在此基础上，也强调了与观众的互动体验，注重沉浸感。







经典和新生力量相互碰撞，唱响两代人的青春





跨年演唱会中，最受关注的是明星阵容。邀请到哪些明星加盟，不仅展现着卫视跨年演唱会的亮点和实力，也是吸引粉丝的风向标。





今年，江苏卫视的明星阵容依旧十分强大。





李宗盛







作为乐坛的领军人物，李宗盛最擅长与人心对话、讲故事，他总能用不急不缓的旋律拨动人们的心弦，在喧嚣的氛围中安抚人心，本次演唱会现场他演唱了三首歌：《给自己的歌》《问》《我是真的爱你》；奉献“开口跪”系列的周华健，《忘忧草》和《有没有一首歌让你想起我》有稳健台风与不变的唱功，无愧“乐坛常青树”称号；还有从上世纪八十年代一直活跃至今的陈慧娴，金曲《飘雪》与《千千阙歌》在极简舞美效果的衬托下，美得不可方物。





陈慧娴







情歌王子张信哲和玉女歌手梁咏琪也奉献了多首经典歌曲，数度引发现场大合唱。





张信哲和张碧晨对唱







五位华语唱匠的集体“致青春”，勾起无数观众的回忆。他们崛起于华语音乐的黄金年代，和一代又一代人的青春相遇。在这里，他们都是美好岁月的代言人，一如眼下“重返18岁”的刷屏狂潮，正中大众的情感共鸣。





新生代歌手的力量更加不可小觑。





去年以300人舞团空降跨年的李宇春，这次再度成为荔枝跨年的强音之一。





李宇春表演







《Privacy》《流行》《一趟》，这些2017年的新歌，是李宇春音乐创造力的写照。尤其是李宇春本人最爱的《一趟》，引发现场粉丝集体大合唱。三首歌落幕，橙、黄、蓝三色舞蹈演员集体登台，再次上演去年的狂欢氛围。





2017年，影视、时尚、音乐全面丰收的吴亦凡，第二次来到江苏卫视跨年，无论是让欧美乐坛惊艳的《Deserve》，还是尝试美式Trap曲风的《Juice》《B.M.》，其电音演绎与独具一格的服装，均贡献了多个微博热搜。





吴亦凡





而“前辈”潘玮柏与“新秀”GAI、PG One、VAVA、沙漠兄弟等，更完成了嘻哈的年度演出。





本次江苏卫视跨年演唱会的明星阵容不仅强大，而且风格差异化明显：实力派唱将、新生代偶像、男团女团乃至虚拟歌手都出现其中。但这些在擅长“音乐鸡尾酒”的江苏卫视手中都不是问题。整场演唱会中，观众既能看到熟悉的风格，也能看到一组组火花四射的创意混搭，让人于熟悉中看到更多新鲜感。





汪苏泷、刘涛





比如周华健与虚拟偶像洛天依令人意外的组合，刘涛和汪苏泷的跨界合作，邓紫棋和GAI实力派的两两相加等等。经典粤语歌《漫步人生路》，在邓紫棋和GAI的全新演绎下，绽放出潮流单曲的绚烂光芒。吴亦凡、赵丽颖现场合作《想你》之后，官方视频评论数迅速破万。









据小编观察，在今年江苏卫视的跨年演唱会中，格外加大了新生代偶像和选秀达人的比重，在保证总体质感的同时，更多了一些青春时尚感。尤其是两档热门综艺《中国有嘻哈》和《明日之子》人气选手的加盟，嘻哈与创作才子同台较量，不同风格的碰撞成为晚会一大亮点。





无论是实时第一的网络收视，还是超过50个关键词的微博热搜，一切都基于江苏卫视2018跨年演唱会的“白金品质”：始终坚持真唱、真声音。更重要的是，这场秀贡献了诸多热门金曲，其中既有荧屏首唱的新歌，也有全新演绎的经典改编。这一热度，也从另一面反映了荔枝跨年的传播力。





赵丽颖







从2005年开始，跨年晚会已经经历了十多年的发展变化，尤其近两年来，差异化竞争趋势愈发明显，哪种风格能够持续吸引观众、形成固定的受众群，是所有卫视探索的方向。





相比其他更注重热闹气氛的跨年晚会形式，江苏卫视则以主打舞美和音效，追求更纯粹的演唱会风格，自去年起，就收获了良好的口碑。今年，江苏卫视跨年仍力求创新、突破和凸显时尚范儿，在舞美效果、明星阵容和表演模式上均不断升级，令人眼界大开。明年的江苏卫视跨年演唱会，我们更期待。





【文/小熊星】









