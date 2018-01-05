翘首以盼，惊艳开播，众说纷纭，《九州·海上牧云记》（下简称《海上牧云记》）最终以75集完结，尘埃落定。

​从开播到收官，《海上牧云记》以精致的画面和精准的表演收获了许多赞誉，也被一部分观众diss节奏慢，拖沓冗长。

前8集戏用年轻演员刻画三大男主（牧云笙、穆如寒江、硕风和叶）的少年时光，饰演牧云笙的黄轩直到第9集的后半程才以背影缓缓现身，在强情节和快节奏被推崇的当下，显得有些独立特行。

因这份与众不同，《海上牧云记》在拥趸甚众的同时，也不乏一些批评之声。

就像是硕风和叶（周一围饰）的那句台词：“我是九州的铁沁，我是天下的王。”有人被他的霸气和自信吸引，也有人觉得过于中二很难认同。

诚然，《海上牧云记》并不是一个无可挑剔的完美之作，遗憾总是存在，但在小编看来，《海上牧云记》仍是一部饱含着创作者诚意与热情的优秀之作，它让中国的东方魔幻有了自己的腔调和灵魂，也以高播放量证明了其在市场上的成功。

九州众生相毫发毕现，竭力还原东方美学

在《海上牧云记》以前，“九州”这个大IP在影视化之后，鲜有佳作。

追完全剧之后，我可以放心地说，《海上牧云记》让“九州”这个架空的世界变得有血有肉，还给了“九州”独特的东方灵魂。

九州来源于“墟荒创世说”，墟代表精神，荒代表物质，在混沌中两者相撞则形成了星辰和大地。与星域对应，大地共分殇、瀚、宁、中、澜、宛、越、雷、云九州。

《海上牧云记》的故事从算命僧逃亡到瀚州开始，草原、雪山、荒漠、旷野，航拍的大远景镜头渐次呈现，算命僧向硕风父子道出了牧云、穆如两家潜藏的秘密，为整个硕风部族带来了灭顶之灾。

这个秘密就是在大端朝全盛之际，牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂。预言说，六皇子牧云笙（黄轩饰）执剑则天下大乱，而穆如寒江（窦骁饰）将成为大端朝未来的皇帝。

接下来，被星命预言所裹挟的三大男主（牧云笙、穆如寒江、硕风和叶），就在他们的命运轨迹之上开始了挣扎和反抗。

《海上牧云记》画面的电影质感是毋庸置疑的，作为摄影出身的导演，曹盾在对镜头把控、场景构图、色彩搭配等方面，都体现出了风格极致的美学品相。

在《海上牧云记》里，曹盾希望更多地呈现出阳刚的东西和“雅致的东方美学”。

秀女进宫，从布景、打光到礼仪、服饰，皆体现出皇宫中肃穆严整的端庄仪式感，精致考究，配乐清雅。

“醉银龙”是剧中浓墨重彩的一出戏，深宫之中，华贵庄严，暗流涌动，所有人各怀心思。醉酒之后的牧云笙直言皇家的秘密，剑指父亲牧云勤，也道出了对人性的质疑与反思。这场戏中每个人都在纠结，又在拼命掩饰，一边是逃不开的命运羁绊，一边是放不下的心中执念，但每个视角又都合情合理，丝丝入扣，这是对人性之复杂与多面的深刻把握。

牧云笙从隐居到入宫，从忍让到奋起，在蜕变中寻找本我，不断试炼人性的极端，展现出人之为人的善良与不屈。

个性化演绎让九州中人焕发别样神采

《海上牧云记》中人物众多，聚集了一批会演戏、敢表达的好演员。

黄轩、窦骁、周一围三条主线，都赋予了各自的角色以鲜活的生命力。

什么才是最准确的表演？就是换另外一个人来演，就没有了原本独特的味道和感觉。

依照这个标准，黄轩的牧云笙，举手投足之间的儒雅、贵气、执着、纠结，都恰到好处，展现出一个东方王子的内敛与智慧；窦骁演出了穆如寒江身上的市井气和江湖气，符合他自幼流落在外的境遇，但唯有窦骁，可以让观众感受到这个人物不羁之下的真诚与阳光，任性之外的责任与担当，所谓侠之大者，为国为民，这才是东方英雄的灵魂。

周一围在戏里与硕风和叶融为一体，硕风和叶是生长在瀚北草原的英雄，他肩负着复兴部族的使命，对家族的情感和责任埋藏在他心中，他始终负重前行。

值得一提的是，围绕在主角周围的一众角色，也都奉献了精湛的表演，无论是演员对角色的拿捏和还是之间配合的默契都有棋逢对手之感，例如牧云勤（芦芳生饰）和牧云笙（黄轩饰）父子之间的多场对手戏，足见演员功力，将父子二人之间微妙复杂的关系呈现给观众。

女性角色也很出彩，徐璐的苏语凝和文咏珊的盼兮，各有精彩之处。最让我印象深刻的女性角色，还属万茜的南枯月漓和王思思的赫兰铁朵。

南枯月漓从不认命，永不服输，她为了成为皇后可以牺牲一切，直到最后几乎赔上了自己的性命，她不甘心屈居于人下，万茜演出了南枯月漓为了追求权力而近乎癫狂的偏执状态。

王思思演的赫兰铁朵则是为爱痴狂，她为了硕风和叶竭尽所能，洒脱自在的草原儿女，当如此。

正如托尔金所说，《指环王》的魅力就是它能够让每一代人根据自己的经历、生活来进行联想。《海上牧云记》也有这样的魅力，以九州众生相表达对人性的洞察，以传承东方美学为旨归，这是文艺作品应有的艺术追求。

英雄成长，回归传统，从这部剧看到了诗性的审美

《海上牧云记》中昂扬的精神气质贯穿始终，这股向上的精气神是丧文化弥散的当下非常珍贵的东西，这是一个英雄成长的故事，讲的是一个人在世间如何安身立命的道理。

正如周一围之前在采访里说过的，他之所以被九州的故事所吸引，是因为“它可以像《权力的游戏》、《指环王》一样，把整个中国的民族历史、把从前我们听过的故事全部都装到一个瓶子里，这个瓶子就是‘九州’。”

剧中每一个人都身处困局，都有自己的难题要解，面对选择，《海上牧云记》中所传递出的价值观，复归了中国传统文化中优秀的一脉：重义轻利、临难不苟。

牧云笙和穆如寒江身上的闪光点，就是责任、担当与情义。在他们的心中，义在利先，牧云笙可以为了天下人的利益放弃至高权力，穆如寒江则有勇有谋有担当，在军营中不表露身份，代朋友受过。

东方人心中的英雄，是百折不挠、舍小我而成大局的，穆如槊和虞心忌就是典型代表。他们为了守护牧云江山，愿意冒天下之大不韪，甚至牺牲自己的骨肉亲人。

穆如槊

《海上牧云记》别有一功，我在这部剧中看到了诗性审美。剧中不惜用复杂的细节铺排来复现礼乐文化，就是想要重现华夏美学的精髓与神韵，这在快餐文化盛行，感官刺激当道，传统日渐式微的当下，实属难得。

当然，《海上牧云记》的剧情也有待商榷，所谓“节奏慢”并不仅仅是因为强情节快餐改变了观众的胃口，使他们处处排异。在朝堂争斗、皇权争夺、后宫恩怨的书写上，新鲜的成分并不多。在各种繁复礼仪和细节的展示上，视觉层面的设计很丰富，着眼于戏剧的冲突并没有跟上。反抗命运的主题很得青少年的欢心，但成人世界的复杂缠斗和天人交战缺少更有力的笔墨。即便是影像层面做到了国剧的最高水平，九州世界也较为令人信服地具像化了，但剧本和叙事则仍有很大的改进余地。如果有第二季，这是首先要发力解决的问题。

或许是因为之前的6分钟片花太过于惊艳让观众的期待值飙升至顶，盼之深责之切，但就《海上牧云记》所呈现出的画面、演员的表演和蕴含的传统文化元素，仍是一部有审美、有情怀、有开拓的作品，它让中国的东方魔幻有了拿得出手的新篇章，值得肯定。

【文/胡摩】



