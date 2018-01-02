一年一度的卫视跨年晚会阵容PK大赛在昨晚落下了帷幕，2018环球跨年冰雪盛典（以下简称“冰雪盛典”）在众卫视晚会中脱颖而出。





2018环球跨年冰雪盛典三台联播，于昨晚19：35 在北京卫视、河北卫视、黑龙江卫视同步播出。不仅在播出平台上跨越三台，在舞台呈现上，也突破了传统的模式。晚会分别在北京水立方、河北崇礼太舞滑雪小镇、哈尔滨冰原世纪冰雪王国设置了会场。













北京电视台去年的跨年晚会，主题是“奥运之城，奥运邀约”。今年的主题是“天涯共此时，冰雪加速度”。提到两年晚会内容都和冬奥息息相关时，晚会总导演郭巍表示，“在去年北京电视台第一次做跨年晚会的时候，我们台就做了六年的冬奥推广规划。”









众所周知，第24届冬季奥林匹克运动会，将于2022年在北京市和张家口市联合举行。这将是中国历史上第一次举办冬季奥运会，北京将成为奥运史上第一个同时举办过夏季和冬季奥林匹克运动会的城市。这对于北京来说，意义非凡。













随着时间的推近，冬奥会的宣传力度正在加大，北京迎接冬奥会的热情也日益高涨。“2018环球跨年冰雪盛典”由国家体育总局和北京市政府联合主办，所以相比于其他卫视跨年要“有意思”的诉求，冰雪盛典更要“有意义”。





关晓彤、董力2018环球跨年冰雪盛典首次合作







昨晚的冰雪盛典内容，观众们已经能明显领略到了冬奥会的氛围。在水立方的舞台上，伴随着奥运健儿的集体亮相唱响“我们一起出发，迎着风……”，晚会气氛逐渐升温。体育界高人气明星董力献唱《三国恋》，红衣古韵的伴舞，京剧脸谱的道具，极具中国风。王力宏和谭维维合唱的《缘分一道桥》，更将现场情绪引至高点。





谭维维、王力宏对唱





在崇礼分会场的摇滚盛宴上，朴树的《平凡之路》、黑豹乐队的《无地自容》带动了场内观众的大合唱。虽是零下二十几度的气温，现场却气氛燃爆。哈尔滨分会场则是掀起了一波波回忆杀，刘欢演唱的《天地在我心》、毛阿敏演唱的《天之大》，让观众在冰雪世界感到了豪迈大气。





崔健







为了更好地理解这次跨年盛典丰富的信息量，笔者对话了三地晚会的总导演郭巍，与之探讨了整场晚会的深层含义，以及可能被观众忽略的细节。







奥运项目的选择分两种，奥运选手的选择分两季



为了兼顾“有意思”和“有意义”，晚会的嘉宾是当红艺人+奥运健儿的搭配模式。



郭巍表示，“在奥运项目的选择上，晚会的主旨是展示优势项目，宣传生僻项目。”



2022冬奥会的竞赛项目设7个大项，102个小项。这其中，有普通民众比较了解的项目，同时也是中国的优势项目，比如花样滑冰、空中技巧、短道速滑、冰壶等。这类项目就在晚会上重点展示。





李妮娜、沙宝亮







也就是我们看到的，李妮娜（空中技巧）和沙宝亮、刘秀红（短道速滑）和于毅，柳荫（冰壶）和李玉刚的歌曲表演。当然，歌曲的选择也都以展示奥运精神为原则，“我的方向，就在前方，追逐我的理想，新的方向……”





奥运开唱







除了以歌舞达情，晚会还设置了奥运故事讲述的环节。如，为体现奥运精神的传承，中国花样滑冰的两代运动员（第一代，申雪，赵宏博；第二代，隋文静，韩聪，两代是师徒关系）汇集在舞台上，伴着《图兰朵》，为观众献上了精彩的花滑表演，并讲述了“一曲图兰朵，两代花滑人”的故事。现场，还请来了两位从事花滑运动的小运动员向两代花滑运动员赠送了《图兰朵》的琴谱手稿，三代花滑运动员同台，这一首《图兰朵》代表了奥运精神的薪火相传。





韩聪、隋文静伴随《图兰朵》表演







对于普通民众相对不了解的竞赛项目，比如雪橇、北欧五项等，就在新媒体上做互动宣传。



比如在晚会播出当天屏幕上的天猫互动、摇一摇抽奖等形式。同时，在微博上也进行了#北京动感跨年# #哈尔滨梦幻跨年# #崇礼摇滚跨年#等相关话题的科普互动。



在奥运项目的科普宣传上，分两条腿走路。在奥运选手的选择上，则同时兼顾夏季、冬季奥运会，选择原则是“高人气、好成绩”。





孙杨







孙杨和张继科就不用说了，是高人气运动员。选择吴敏霞，是因为她是中国历史上获得奥运会奖牌最多的运动员。而选择惠若琪，则是因为她的公众形象与晚会气质的高度契合。郭巍说到，“女排夺冠时，我被惠若琪激动地那一声吼叫深深感动了，看女排的比赛，我哭了两次。我们晚会的气质是‘真性情、正能量、战风雪、迎冬奥’，惠若琪的形象与这个气质很符合。”





张继科







冰雪盛典在内容的选择上大有文章，既体现了奥运健儿们对奥运精神的诠释，也表达了北京对2022年冬奥会成功举办的信心。在三地会场的选择和舞美设计上，为了宣传冬奥的元素，节目组也下足了功夫。







场地的选择与奥运会一致，会场设计贴近项目元素





在2022年的冬奥会上，北京将承办所有冰上项目，延庆和张家口的崇礼将承办所有的雪上项目，哈尔滨又是冰雪运动的摇篮，基于此，此次晚会会场选择了北京水立方、河北崇礼太舞滑雪小镇、哈尔滨冰原世纪冰雪王国。



为了体现冬奥会的冰雪特质，水立方依然保留了一块全冰的舞台（去年水立方将主舞台做成了一块大冰场，今年是将左侧舞台做成了全冰场），供运动员现场表演项目使用。在舞台设计上，水立方是一个变异的雪花造型。郭巍介绍，“三个连接舞台和前后延伸区，组成的是六棱雪花切割而成的一半。”





2018环球跨年冰雪盛典崇礼分会场酷炫舞美





因为崇礼将承办冬奥会的雪上项目，所以崇礼会场以“雪”为主题，酷雪音乐节由此而来。音乐节核心舞台的造型灵感来源于滑雪时戴的头盔。此外，100位世界各地的滑雪教练，从雪道出发，蛇形滑下，在空场组成了“2022”的字符形状，这也是奥运元素的传达。







哈尔滨的核心舞台是鹦鹉螺的形态，整体舞台由水的三种形态（液体、固态、气态）构成。东北有“泼水成冰”的习俗，郭巍介绍，“录制的时候气温达到零下33度，真的是泼水成冰啊，于是我们也进行了这个流程，以表达对全国人民的祝福。”





窦靖童





酷雪音乐节阵容强大，窦靖童更是为此献上了跨年首秀。军大衣、雷锋帽装扮的窦靖童，引起场内观众的一阵阵尖叫，表演到最后她还动情脱帽。其他歌手也是要么披个貂要么围着棉袄。零下25度的天气，受苦的不只是表演嘉宾，为了更好地呈现节目效果，节目组也是做足了工作。





郭巍介绍，“一般一场大型晚会的用电量是800-1000千瓦，光供暖就用了1200千瓦，我们用暖风包裹了整个舞台。但是崇礼自然风很大，冷热风交错，吉他就会跑弦。我们全程要严格把控好这个度。不过还好，有保暖措施，嘉宾们冷的是脸，整体体感不会很冷，所以还能串联录制。但哈尔滨是纯冰的舞台，没有供暖系统，嘉宾和工作人员的身体会很冷，所以节目拍摄只能分段单拍，没能串联拍。”





朴树



为了宣传冬奥元素，使会场主题和冬奥项目相契合，北京电视台还是想尽办法克服了气温困难，保障录制地与冬奥会的举办地一致。







体现双奥之城——北京人迎接奥运的心情



除体现冬奥情之外，此次冰雪盛典在内容设置上，还重点突出了北京韵——北京城、北京人迎接冬奥会的心情。



众所周知，“跨界”是2017年北京卫视的一个特色。《跨界歌王》、《跨界喜剧王》、《跨界冰雪王》等节目如火如荼。为了展示北京卫视的这一特色，晚会的艺人嘉宾多来自相关的节目，如潘粤明、李玉刚、关晓彤……







潘粤明、辉子





其中，潘粤明和说唱歌手辉子对《安河桥》进行了改编，也是为了体现北京的本土风情。不过，北京特色体现最明显的节目，还是四位北京人的情景表演《前门情思大碗茶》。



“高高的前门，仿佛挨着我的家……”，节目到中段，画风一变，对老北京的回忆转变为对新北京的展示，四位表演者的服装也从长袍马褂换成了西服，舞美布景由老茶馆换成了前门的新牌坊……这些极具北京特色的元素，展现了北京的古都风韵和时代风尚，也体现了北京城拥抱新时代的心态。





京味儿十足







还有一处关于“北京特色”的展示不得不提，北京电视台楼宇灯光秀已经成为北京文化生活中的年度大事。在今年的跨年晚会中，为了将晚会艺术的空间从室内拓展到室外，此次晚会以灯光秀开场，并以灯光秀为晚会跨年。









而且，为了保障整体展示的视觉效果和专业品质。在内容创新升级的同时，今年的灯光秀还实现了技术升级。在现场制作环节，使用了世界流明度最高的激光投影，使整体亮度较去年增强一倍，从2k影像提升到4K，画面从高清变成了超清。在设备数量不变的情况下，楼宇秀的清晰度和亮度大幅提升，更精细地展示了灯光秀“花开新时代，天涯共此时”的主题。





灯光效果







2017年北京卫视成绩斐然，收视率、影响力全线飙升：根据央视索福瑞提供的数据，北京卫视全年41天收视排名全国第一，11月、12月更连续两个月夺得月冠军，再创北京卫视收视新纪录；收视人群占据价值高地，高收入、高学历收视人群在全国省级卫视中排名第一；相比2016年，2017年北京卫视全年增收10亿元，是省级卫视一线阵营中增长幅度最高的卫视。再次证明了北京卫视一贯坚持的“只引领不追随”、“只追求有价值的收视率”等理念背后所凝聚的强大爆发力。







《2018环球跨年冰雪盛典》不仅有流量“有意思”，更在“有意义”上独具匠心，将奥运主题与跨年盛典相结合，在场地选择、舞美设计方面力求最大程度输出冬奥元素，在嘉宾选择、内容策划方面与奥运精神、北京特色相契合，巧妙而不刻意，体现了北京对奥运的一片深情。







【文/孙丽颖】