元旦档四部影片同期上映，截至目前高下已分，《前任3：再见前任》（下简称《前任3》）成为最大赢家。

在排片量不占优势的情况下，《前任3》首日以七千三百多万（加上零点场）票房领跑档期，元旦连续两日票房破亿，上映四日位列票房榜首位，截止目前，票房已达4.24亿。而且，这部影片是2017年猫眼评分最高的爱情电影，拿到了9.2的评分，淘票票评分9.0，微博评分9.1，超过32万人打分评价。

不过，今天主要要聊的，并不是《前任3》，而是唯一一个全程参与《前任》系列拍摄的演员——郑恺。

在《前任》系列三部曲里，郑恺分别饰演三个不同阶段的余飞，既有一以贯之的特性（贱萌耍宝），又在每一部中有新的内容注入（第一部中是单纯的助攻，第二部中前期是撩妹高手，后期变忠犬男友；到了《前任3》里，他的演绎有了更多层次感，不仅有幽默逗比的一面，更有对待感情成熟的一面），让人看到郑恺的更多可能性。

其实，郑恺是个生产力很强的演员。据不完全统计，他有近40部影视剧作品，在他这个年龄，实为少见，而且都市、古装、奇幻等题材也包了个圆，堪称影视圈的劳模人物。

实际上，他也曾以圈内公认的劳模刘德华为榜样——2015年，郑恺曾发过这样一条微博，“华仔说他一年12部，我这不算什么…”，以此来鞭策自己。

不过，可能是《奔跑吧》里郑恺给人的印象太深刻，导致很多人忽略了他在影视剧中的表演。也因此，他被很多媒体称为“演技最被低估的85后小生”。

​《奔跑吧》里的郑恺

今天，我们就从《前任3》聊起，看看这个光鲜又被低估的演员，究竟冤不冤。

还是先解释一下为何说郑恺光鲜又被低估。

光鲜，很好理解，近几年的郑恺，在《奔跑吧》中“一屁成名”，流量、粉丝狂涨，话题度、关注度不在话下。

而“被低估”呢？也不难理解。指的是他在影视剧中的用心演绎，很多时候被忽略了，大众最关注的仍是郑恺本人。不过，综艺的录制周期相对较短，很快便会与观众见面，而拍戏则是个细活，需要慢功夫，磨一个戏可能要4、5个月，再加上制作周期，自然让人感觉相隔很久。所以，郑恺自己也表示，想演一些让大家记得住的角色。

他是这么说的，也是这么做的。

今年，他的影视作品有《国士无双黄飞鸿》、《国民大生活》、《降魔传》、《前任3》等，基本上演绎的都是不同种类的角色，比如《国民大生活》中的王舒望，是个颇具艺术家气息、为了感情可以放弃一切的北京小爷；《降魔传》中的不通，则是个不受佛家戒律约束、一心想救人的降魔人。

明年，郑恺还将有张艺谋的《影》、《壮志高飞》、《好久不见》等作品播出。

可以说，郑恺求角色突破的心情是显而易见的。那么，他作为演员的基本素质足够吗？不尬聊，从具体的角色中看。

《前任3》中，郑恺演绎余飞，玩世不恭的外表下有着一颗专情而柔软的心，是很多男人恋爱中的普遍模样。

从始至终，不论恋人有什么决定，余飞其实都在默默承受：对方要玩坦白局，他就乖乖交代所有秘密；对方要分手，他也不强留；对方要玩了断局，他嘴上不饶人，但每次还是准时到。同时，他表面上又是个混迹于夜场的play boy。

这样的角色，如果演员处理不当，很容易让人觉得这是个虚伪的两面人。

好在，郑恺对于这个角色的驾驭恰到好处。既表现出一匹“狼”被长期“圈养”后，一朝放出来的放荡不羁爱自由，又在适当时机，显露出“狼性”下柔软的内心，比如喝醉酒后打电话控诉丁点等。

紧贴现实的人物设定、演员纯熟的表演，让余飞这个角色，于银幕内散发出不一样的光芒，于银幕外勾动观众的情绪变化。

这也让余飞与丁点这对分分合合、纠缠不清的情侣得到了为数众多的观众的认可。

恋爱中，谁没有赌气说过分手，各自发誓不再联络。但往往有一方先绷不住，不甘心也好，想念也好，难受也好，总会有各种各样的理由联系对方。一见面，基本上又会纠缠不清，分分合合，但恋爱，不正是那种要舍不舍、欲留不甘才吸引人吗？

从《前任1》到《前任3》，余飞这个角色贱萌耍宝的特质一直没变，承担着影片中绝大多数的笑点，郑恺对于“余飞”的演绎，显然已经驾轻就熟，甚至让不少观众怀疑郑恺生活中是不是也很逗比，充分说明了他们对这个角色的认可。

《前任3》中郑恺也有不少颇具难度的戏份，比如了断局中的大段台词戏份，不过，台词一向是郑恺的强项，也曾得到了不少同行的表扬。与他合作过《国民大生活》的袁姗姗曾表示“非常崇拜他记台词的速度”，而且，因为有话剧功底，郑恺对台词的节奏、力度也把握得很好。

除了被公开认可的台词功底，他对一些需要特殊表现说话方式的戏也很有研究。

《前任3》中，因要演出被揍脸肿舌头捋不直的状态，郑恺在拍摄时往嘴里塞了纸巾，然后再稍稍卷点舌头说话，再加上委屈的小表情，活像真挨了打似的。

同时，郑恺在拍戏时一直“豁得出去”：《降魔传》中，风情万种、娇媚造作的女装形象；《前任2》中，与郭采洁在电梯里的“强抱强吻”戏，骚气十足、饥渴难耐，等等。

不过，这些戏里的角色，总体还是围绕着“喜感”进行，但从张艺谋导演的《长城》中，其实是可以看出导演王晶口中“郑恺能演正戏也能演喜剧”的评价是怎么来的。

《长城》中，郑恺饰演沈大人，是全片唯一一个文官，虽然戏份不多，但相当出彩，比如造作的鼓掌，骑马带着饕餮回京的得意劲都表现得活灵活现。

更重要的是，郑恺很少有这种朝堂上相对比较严肃的扮相，他与刘德华争执饕餮能否带回汴京时，言必称皇帝的样子，竟然能看出几分演绎朝堂权谋戏的影子。不禁让人猜测，如果是正统的历史剧，郑恺会怎么演绎？

好的演员，一定是不受角色类型限制的，从这个角度上来说，郑恺作为演员可供挖掘的可能性还很多。

众所周知，喜剧是最难表演的剧种形式，这个也没难倒郑恺。在《喜剧总动员》中，郑恺的表现多次受到热议。他饰演的“二傻”大恺，说话时感觉鼻音要呲出口水，自带喜感，与王宁这个专业的喜剧演员同台演出，也丝毫未有露怯之处。

《喜剧总动员》

从郑恺之前的角色中，其实很轻易就能看出他作为演员的业务能力很强，细细分析之下，每个角色都有被众人忽略、可供大肆解读的地方，就这么来看，郑恺的演技是被低估的，套用成龙大哥（成龙曾说自己不是打星，而是一个演员，能打而已）的一句话，郑恺不是喜剧明星，是演员，只是会演喜剧而已。

与很多通过《奔跑吧》认识郑恺的观众不同，业内对郑恺的演技一直是很认可的。

除了同行的“羡慕嫉妒”，与郑恺合作过的导演基本都对他的表演能力赞赏有加。

张艺谋导演曾评价说，“邓超、孙俪、郑恺这个级别的，包括王千源、王景春等，都是没话说，很会演戏的人，而且非常努力。”

郑恺曾经在采访中提起拍摄《长城》时的一些花絮，有一场戏重拍了三次，不同的台词调度，灯光摄影的位置都不同，郑恺略带得意地表示，“在别的组才没有这个机会，让你反复地推敲这个话应该怎么说呢。”这种情景，仿佛又让他回到上学时，在戏剧学院排话剧的感觉，“几个人、几张纸，一整夜可能就为了一场戏死磕”，那是对演戏最纯粹的热爱和诚意。

也正因为对郑恺演技和努力的认可，在《长城》杀青后，张艺谋导演又邀郑恺主演了自己的新作《影》。

电影《影》非常神秘，角色名也未曝光，不过从发布的剧照中可看出，个人风格非常强烈，再加上在知名编剧朱苏进的原著故事，让人更为期待。

不知道这次郑恺饰演的会是一个怎样的角色，不过，据透露，颇有正戏风。

郑恺曾这样描述这部戏中自己的状态，“镜头是固定的，影像是黑白的，拍摄过程中特别注重演员对剧本的塑造，好像回到上学时去讨论作业时的状态，我很享受这种回归的感觉。”

《前任3》上映后，《前任》系列正式完结，余飞也成了郑恺的代表角色。但是，一个表演能力高能的演员，还是希望他能有更多给观众留下深刻印象的角色，不然，怎么都有点浪费资源的感觉。

【文/jin】