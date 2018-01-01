年底的电视剧市场蹿出两匹黑马，一个是期待已久的《风筝》，另一个便是由曾打造过《家有儿女》系列的北京中视美星传媒股份（下简称“中视美星”）出品的《我的继父是偶像》。



《我的继父是偶像》在央八开播后，收视率攀升速度飞快，CSM52城收视率两天破1，当天登顶电视剧收视率排行榜首位，27日CSM52城收视率达到1.233，一直与湖南卫视的《亲爱的她们》和北京卫视的《风筝》相互胶着，在前三名里互不相让。









不过，与其他两部剧情况不同的是，《我的继父是偶像》先走地面频道再上星，能取得现在的成绩实为不易。



《我的继父是偶像》由林合隆执导，张林书任总制片人，林永健携手实力派演员胡杏儿、张雪迎、金巧巧、张铎、温玉娟等主演。讲述了忽成继父的罗大佐（林永健饰），如何使出个人魅力征服两个“熊孩子”，带领全家走向幸福的故事。



日前，我们对话了中视美星创始人兼总经理、同时也是《我的继父是偶像》总制片人的张林书，请她解密都市家庭剧的制作。





张林书





逆境上扬的《我的继父是偶像》，证明了传统影视制作人的实力

张林书直言《我的继父是偶像》取得现在的成绩，于公司和她自己而言都意义重大。



中视美星是由张林书一手创立的影视制作公司，诞生于2002年，至今已15年。而公司的第一部剧就是风靡全国、直至现在也被诸多观众视作育儿经的《家有儿女》系列。之后，公司又出品了绿色家庭系列电视剧《乐活家庭》《非缘勿扰》《爱的妇产科》、电影《如梦》《妖医》等十几部影视作品。



可是，《我的继父是偶像》却差点击碎张林书一直坚持的做纯粹家庭剧的理念。









“2015年，我开始组盘做《我的继父是偶像》，选用了台湾偶像剧之父林合隆导演、德艺双磬的明星林永健及一群表演能力极强的演员。只是那一年，大家都知道，是资本侵袭最猛的一年，大IP、小鲜肉、流量一股脑涌上来。拍完后，发行成了问题。”张林书回忆。



当时的影视市场，是近年来变化最快、最浮躁的时候，遍地皆是IP，凡谈项目必提小鲜肉，融资是基本动作，产量也被裹挟着极速上升。这时候的张林书，面对的困境可想而知。



“说实话，我曾暗暗下决心，如果《我的继父是偶像》播的成绩不好，那我就改变做剧的观念”，张林书笑言，“现在的成绩，说明我们当时的坚持是对的。”









《我的继父是偶像》不同于一般都市家庭剧，它用男性和离异家庭孩子的双重视角来讲述故事。



同时，看过剧就会发现剧中人物的与众不同：没有大段台词对白，主要靠生活中的点滴小事将故事往前推进。最为特别的是，它还在亲情线中加入了悬疑线，增加可看性。



“在筹备之初，我们就希望能跳出现有都市情感剧的思维惯式，在剧情方面吸纳美剧的叙事风格，去除狗血的婆婆妈妈桥段，埋入一条全新的悬疑线索。并且在后期剪辑中，运用了谍战剧的剪辑方式，希望能给观众耳目一新的感觉，进而开拓出制作家庭剧的新思路”，张林书介绍。



《我的继父是偶像》基本上一集一个事件，罗大佐通过各种方式解决问题，在这个过程中，与一双继子女及身边的亲人、朋友感情渐浓，最终拧成一股绳。比如第一集遭遇新婚妻子逝世、刁蛮继女出现，第二集遭到杀害妻子、霸占巨额财产的怀疑等等。









这里，便引出了亲情线中包含的悬疑线——十多年不见的初恋女神，为什么甫一见面就同意和其貌不扬的罗大佐结婚？巨额财产是怎么来的？女神的死，真的只是一场意外那么简单？这些问题，到剧情进行到后半段才会一一展开。



而当这些秘密真相大白后，罗大佐又该如何面对已有深厚感情的继子女？



同时，友情线、爱情线也在与亲情线并行齐进，交织出更为醇香浓烈的情味。在此基础上，《我的继父是偶像》也没有忘记融入中国传统的家风理念和家人相处之道——和睦、合家欢。







故事和人物塑造背后的纯粹性和时代性一以贯之



专注讲故事和人物塑造都是为了保证《我的继父是偶像》的纯粹性。



“我们这部戏是以男人视角讲述都市家庭故事，没那么多婆婆妈妈，也不想洒狗血，因此，紧紧围绕‘继父’林永健这条主线讲故事。剧中每一个人物的设置，都力争鲜活。再加上实力派的演绎，诠释当代社会老百姓身边的故事”，张林书说道。



《我的继父是偶像》中角色的丰满，不仅指性格、戏剧性方面，更指的是自带特定社会话题。









毫无疑问，最具代表性的人物，便是罗大佐和继女康妮（张雪迎饰）。



罗大佐是都市里的一个平凡人，他不追求豪车洋房，骑自行车环保出行，始终如一地暗恋着自己的女神。在众多女性的环绕下，不顾母亲反对始终坚守，甘愿默默地做她身边一棵可以依靠的大树，在得知女神与自己结婚别有所图并意外身亡后，毅然担当起了一个父亲的责任——承担抚养女神谭丽茗（牛莉饰）孩子的义务，不为巨额的遗产，只为用一个男人的责任和爱，去改变他周围的每一个人。



“通过罗大佐，我们想追求的是一种精神上的乐活与逍遥，是精神层面的洗涤与净化，也是大的社会环境下的人性担当与责任。他代表的也许是少数人，但绝对是值得弘扬的少数，需要我们用心去审视”，张林书说道。



这是《我的继父是偶像》所追求的，也是中视美星一贯坚持、弘扬的价值观，彰显了其希望依靠影视媒介来坚守正统社会价值观的心愿。









而罗大佐的继女康妮代表的，是现实社会离婚家庭中遭遇悲惨的孩子：小时候便不得不时时面对生父生母的争吵，直至后来他们离婚，之后突然冒出个继父，母亲还去世了，这时生父又出现了。对于一个孩子来说，心里的创伤无限大。



“通过康妮这个角色，我们想表达的是离婚家庭里的孩子所承受的灾难，她面对的大人，为了各自的利益，在孩子面前讲故事，让她分不清谁好谁坏，谁对谁错，不知道该信谁的。这时候的她内心极度惶恐、迷茫，寻求不到安全感”，张林书分析道。



剧中有一场戏让人印象很深刻，康妮在学校与同学发生争执，罗大佐接到老师电话匆忙赶到学校，自我介绍称自己是康妮的家人。在老师的追问下，心惊肉跳地说自己是“继父”。这时，康妮失控，声嘶力竭地怒吼罗大佐不是她的家人。很多观众不理解康妮为何如此激动，但其实，一个内心充满不安的孩子，在面对一系列变故后，既有在大家面前被点破没有亲生父母的难堪，又有对罗大佐的满满敌意。









将所有的灾难都放在一个孩子身上，无疑是一种戏剧性的做法，但更是之所以称“继父是偶像”的原因，因为他拯救了她，将她从黑暗的沼泽中拉起，共同奔向光明。



张林书进一步解释，“‘继父是偶像’这个定义，紧跟当下年轻人追星，给鲜肉偶像、流量明星打call的现象，我们想通过剧集告诉现在的年轻人，偶像与颜值无关，‘丑帅丑帅’的林永健在我们这部剧中的诠释，说明传递爱与正能量才是全民偶像。”



一对继父女的性格、经历其实囊括了当下社会的种种热门话题，颇具时代性，而这个特性其实从《家有儿女》系列、《乐活家庭》等剧中早就有了体现。









《家有儿女》在那个离婚还不普遍的年代里，就探讨了重组家庭孩子的教育问题。《家有儿女》升级版绿色家庭喜剧《乐活家庭》，则通过构建“绿色家庭”，传递“绿色价值”，倡导乐活新主张。爱自己、爱家人、爱地球，并融入环保概念，这与当下越来越多人倡导的环保生活非常契合。



而从这些作品中，我们也能看出中视美星一以贯之的做剧理念，首先便是对“善”的传播，《家有儿女》中夏东海和刘梅与人为善的处事方式、《我的继父是偶像》中罗大佐近乎完美的“老好人”人设都说明了这一点；其次便是融入话题性，让作品具有社会背景下的时代感；最后则是具有超前意识，引领大众价值观的树立，这一点《乐活家庭》体现得最为明显。



张林书表示，“从《家有儿女》开始，都市情感剧就是中视美星的立足点，也是公司深耕的题材领域。虽然现在影视圈很浮躁，追求所谓大IP大卡司，但是我们是静下心来做内容的。我们一直秉承着这样的原则：影视作品的商业性和娱乐性不能忽视，但一定要坚持精神层面的思考和表达，通过观众喜闻乐见的故事和人物，传递普世价值观。《我的继父是偶像》就是这一理念的发展和延续。”









孵化自有IP《家有儿女》，立志做都市家庭剧领域的NO.1

采访中，张林书说，“曾经看着《家有儿女》长大的80、90后已为人父母。给我们发消息，说一直按照《家有儿女》来教育孩子，现在怎么不灵了呢？呼唤我们制作新的剧来给他们提供教育孩子的方法论（笑）。”



新的时代语境下，教育孩子的方式当然会与十多年前不一样。现在的孩子，生活在互联网时代，他们有自己对社会的理解和认知，与父母之间的代沟也在升级。同时，中国的传统文化在慢慢消失，已经有越来越多的人重视这一现象。









张林书透露，2018年中视美星将全面提升《家有儿女》品牌，打造“家有儿女”系列影视作品。据了解，2018年《家有儿女》剧版、电影版等都会开机，但讲述的可能不再是夏东海、刘梅、刘星、小雪、小雨这个家庭的故事，而是另一家的故事，比如隔壁邻居等等。



《家有儿女》是一个典型的中国故事，包含着中国传统的家风理念、中国父母与孩子的相处方式。



在今年的中美电影节电视节的高峰论坛上，中视美星创始人张林书与好莱坞的专业人士共同探讨了《家有儿女》IP全球化的的发展。同时，也探讨了如何将中国故事与好莱坞的技术及商业模式相结合，运用“家”这个全世界共通的情感主题来实现跨国家、地域、民族的传播与共鸣，进而打造出最具商业价值的家庭类型片。





中美电影节上，张林书与华纳兄弟金牌制作人Andrew Lazar 签约《家有儿女》大电影







对于张林书来说，做好都市家庭剧是目前最重要的方向。而她口中的“家庭剧”，与我们惯常印象中的婆媳剧、大龄剩女相亲、家庭大战等不同，是一个家庭如何在特定的社会环境下，相互帮助、彼此扶持，以迎来美好的生活。这与现在提倡的温暖而明亮的现实主义颇有默契。









除了孵化自有IP《家有儿女》外，原创和改编也在中视美星的规划中。“接下来，我们还有与TVB合作的IP改编超级网台剧《特种神医》，将民间中医融入到都市故事中；也有公司自己开发的原创IP故事《小心结局》，我们定义它为中国版的《黑镜》。当然，传统电视剧我们也不会放松，明年是改革开放40周年纪念，我们将有一个追梦姐妹的电视剧开机。”





【文/jin】

