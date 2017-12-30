12月25日，在上海电影博物馆内，由杨亚洲执导，刘嘉玲、蒋欣、郑元畅、郭晓东领衔主演的电视剧《半生缘》举办发布会。这部剧根据张爱玲同名小说改编，讲述了在上世纪三十年代的旧上海，几对年轻人的爱恨情怨。他们曾是彼此生命中重要的有缘人，却因时代和命运的无奈而各奔东西。张爱玲将凡尘俗世的爱情描绘出悲凉情调，一曲“半生缘”将女性命运的悲剧性展现得淋漓尽致。





上海电影博物馆内景



此次，我们采访了这部剧的导演杨亚洲，请他谈谈作为在现实题材中摸爬滚打多年的导演，如何在吴侬软语的张爱玲小说中找到表达平衡，以及面对现代观众的审美需求，《半生缘》这样的故事还能否勾起大部分人的兴趣。





在当下满眼的流量、大IP、网络化视听、仙侠飞天、小确幸和小确丧的声音成为“主流”时，高傲至情而又满目悲凉的张爱玲是否魅力依旧，值得探讨。在此版《半生缘》筹备伊始，就似乎“腹背受敌”，从选角到题材均受到诸多质疑。





左起：董玥、郭晓东、刘嘉玲、杨亚洲、郑元畅、蒋欣、邹廷威



以下问题，我们通通抛给杨亚洲导演，看他如何拆解这些“压力”：







这个时代还需要张爱玲吗？







这个时代的张爱玲长什么样？







遇见张爱玲·重读张爱玲



中国的文学史上，张爱玲是一个无法抹去的名字。





张爱玲系出名门，祖父张佩纶是清末名臣，祖母李菊耦是朝廷重臣李鸿章的长女。





戏剧化的身世、经历及写作天分，让张爱玲的一生充满传奇色彩。





她对原生家庭的失望与爱，她笔下所代入的矛盾自我与悲凉爱情，她身上所具有的民国上海的时尚风情，无一不印证着那个时代，代表着海派文化的一个分支。





从某种意义上来说，张爱玲已经不是张爱玲本身，而是上海的一张文化名片。





每一位热爱上海文化或上海文艺风格的导演，也都免不了对张爱玲的故事青睐有加。李安的《色·戒》，关锦鹏的《红玫瑰与白玫瑰》，许鞍华的《半生缘》，这些作品都融汇了不同导演借助张爱玲笔下人物和民国上海背景之下的个人表达。







1951年，张爱玲以“梁京”的笔名发表了小说《十八春》。1969年，张爱玲将旧作《十八春》略做改动后，易名为《半生缘》在台湾出版。





左起：刘嘉玲、郑元畅、蒋欣





在此之前，张爱玲已经作为电影编剧创作过几个剧本。可以推导出的是，有过剧本写作经验的张爱玲在写小说《半生缘》的时候，其中的情节设置、场景调度，或是人物对话，都多多少少注入了编剧张爱玲的戏剧感笔触。





也因此，相比于其他张爱玲小说，《半生缘》具有更多“强情节”的戏剧张力，这让《半生缘》的影视剧改编有了先天优势。



在此次杨亚洲导演的《半生缘》之前，就有许鞍华导演，吴倩莲、黎明、梅艳芳、葛优主演的电影版《半生缘》；胡雪杨执导，林心如、蒋勤勤、谭耀文、李立群主演的电视剧版《半生缘》；另外还有话剧，音乐剧等改编作品。







如果说，由时代背景所产生的情感纠葛和爱情悲剧，是之前版本的张爱玲影视剧不约而同的表达侧重点，那么对于以现实题材见长、拍摄过《空镜子》《浪漫的事》《嘿！老头》的导演杨亚洲来说，这必然会是一次不同以往的改编。







导演杨亚洲：一切从人出发



第一次拍民国戏，对于杨亚洲来说既是压力，同时也是兴奋点。





作为国内唯一一位同时收获电视剧、电影最高奖项的导演，杨亚洲对于拍摄现实题材可谓驾轻就熟。





但此次拍摄《半生缘》还是让杨亚洲感受到了一种开辟“新天地”的感觉。年代戏在创作上的自由度吸引了杨亚洲，这不仅让他产生了今后再去尝试拍年代戏，以及一些年代更久远的戏的冲动，也让他意识到，自己以往所拍摄的现代戏其实更有难度。





“现代戏你、我、他都是专家，还有很多现实要求、审查因素，所以说这部戏中某些程度上我可以随心所欲地创作”，杨亚洲如是说。





导演杨亚洲



另一方面，虽然《半生缘》的背景是1930年代的上海，但经验老道的杨亚洲还是一眼看中它描写“人”的一面。







杨亚洲表示，“《半生缘》虽然是写民国时期的人物，毕竟还是写人的，人物真实的情感，爱情、亲情我觉得都是一样，这种东西还是从人物内心抓起，是拍人的戏，不是拍事儿的戏，这一点我到什么时候，面对任何题材都会抓住，人物心灵的真诚是永远不会放弃的。”



除了对人物内心细腻感情、生活琐碎片段的展现，杨亚洲的理念也与张爱玲有共通之处，对于《半生缘》所描述的“姐妹情”议题，杨亚洲也并不陌生。





在《空镜子》《浪漫的事》《家有九凤》等电视剧中，姐妹间的感情，与性格的巨大差异而产生的强烈对比和戏剧冲突，与《半生缘》异曲同工。



在《半生缘》中，姐姐曼璐与妹妹曼桢的人生际遇原本大不相同，曼璐为撑起家庭选择做舞女而葬送了爱情，黯淡了一生，人性中的自私让她亲手把培养了多年的妹妹曼桢推向深渊，也孤苦一生。





而《空镜子》中，虽然人物命运没有这么悲惨，但陶虹饰演的妹妹同样被笼罩在牛莉所饰演的姐姐的“光环”之下。









说起得意之作《空镜子》，杨亚洲侃侃而谈，解析了其中一对姐妹的不同之处。





“《空镜子》里姐姐这种人，与妹妹是完全不同的，她为了能够在很短的时间内达到幸福，她可以去走捷径。而妹妹有传统美德——善良。在当时的年代里可以把它拍成去歌颂妹妹，带有批判的眼光看待姐姐。那个时候是可以这样做的，而且也有这种倾向。但其实我觉得《空镜子》中姐姐追求幸福生活的方式无可厚非，这一点不影响歌颂妹妹这种集中国传统美德于一身的女性。我们歌颂妹妹，但其实没有权利批判姐姐。拍《空镜子》的时候是这样的，《半生缘》又何尝不是如此？所以说我觉得我们可能得用今天的眼光去重新解读张爱玲当年笔下的《半生缘》。”



以变化的眼光来看时代中的人物，杨亚洲认为在那个年代人物命运的跌宕实属正常，但是怎么通过强情节的感染力让姐妹之间的人物关系走进观众的心里，这是在这版《半生缘》中，杨亚洲想要表达的。





蒋欣出演不一样的“曼桢” 郑元畅书中走出的“世钧”



在演员阵容上，这一版的《半生缘》没有采用市面上的流量明星，而是汇集了两岸三地的实力派演员——刘嘉玲、蒋欣、郑元畅、郭晓东来出演。而能否把这些来自不同地域，拥有不同表演风格的演员融入一个故事中，杨亚洲信心满满。





“我第一部电影《没事偷着乐》，说相声的冯巩，唱歌的蔡国庆，演小品的句号，演话剧的丁嘉丽都在一部戏里。我觉得这是我的强项。无论是现实还是过去的，无论是港台还是大陆的，如果我们真的做到了有‘人物’，不是只单纯记住张爱玲原小说的情节，而是记住新《半生缘》中新的人物，进而让这部戏能被观众认同和记住，我们的目的就达到了。”





在杨亚洲看来，此次备受压力的蒋欣，完全符合他心中的“顾曼桢”形象。在进组之后，蒋欣很快就进入角色，她的真实和善良直爽的本性，与曼桢很契合。





蒋欣饰顾曼桢



曼桢究竟是什么样的？







在张爱玲原著小说中，有一句话形容曼桢最为直观，“曼桢有这么个脾气，一样东西一旦属于她了，她总是越看越好，认为是世上最最好的。”在被祝鸿才欺负的段落中，祝鸿才则形容曼桢脾气暴躁，像个“野兽”。





这些也恰恰证明，曼桢身上有强烈的现代女性意识，与其说是柔弱，不如说是执着和坚强。





而台湾演员郑元畅的加入，对杨亚洲来说则是意外的惊喜。在拍摄过程中，杨亚洲曾几次惊诧于郑元畅与世钧身上的重叠度，有时甚至分辨不出有些特性究竟是属于角色的还是演员的。





“有的时候我很难分清楚郑元畅的那种简单、执着是他身上的，还是那个角色身上的。因为我对郑元畅也不是特别了解，但是我觉得郑元畅实际上是我们这个组合里离角色最近的一个演员。”





郑元畅饰沈世钧



前几天，《半生缘》的主创演员们几乎同时在微博晒出为祝鸿才的扮演者郭晓东庆生的照片，剧组氛围看起来欢乐十足。杨亚洲表示，这部戏的拍摄环境让他重新找回在创作上面的快乐和自信。而演职人员们的投入则直接决定了一部戏的好坏。







“我觉得在今天的创作环境里面，当年拍《空镜子》，《家有九凤》和《浪漫的事》那种带着一群演员创作的快乐已经很多年没有了。但是在这部戏里面我又重新拾回那种和演员、编剧一起创作的快乐。我觉得在这种条件下创作一定会带来好戏”，杨亚洲由衷地表示。









目前，由上海懿合文化传媒股份有限公司、北京完美影视传媒有限责任公司、上海数元影视传媒股份有限公司联合出品，何琇琼、苗萌、郭潇担任总制片人，杨亚洲执导，刘嘉玲、蒋欣、郑元畅、郭晓东领衔主演的电视剧《半生缘》正在拍摄过程中。最新曝光的片花以刘嘉玲、蒋欣这对姐妹为主线，加入了郑元畅、郭晓东两大男主，构成了四人剪不断、理还乱的感情纠葛。其中，张爱玲经典语录的穿插，和旧上海街道、百乐门、弄堂等场景的出现，以暖色调为主的民国服装造型都令这部剧时代感颇为浓厚，也增加了我们的期待值。