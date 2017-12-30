每到年底，电影有贺岁档，电视剧有跨年档，一般都是大剧、热门电影云集的时候。



也因此，演员霸屏的概率会大大增加。



除了担纲两部电影和一部大剧男主角的黄轩，郭京飞也是一个。



《琅琊榜之风起长林》（下简称《风起长林》）中，他是神秘的濮阳缨；《心理罪之城市之光》（下简称《城市之光》）中，他是“无良”律师任川；《二代妖精之今生有幸》（下简称《二代妖精》）中，他是造型独特的猫妖洪思聪。一片一剧正在热映，《二代妖精》明日上线，郭京飞的霸屏之势锐不可挡。





郭京飞





戏外，郭京飞与雷佳音的老boys花式互怼也赢得了不少网友的喜欢，话题度、热度飙升。



相对于同龄演员，郭京飞“出道”比较晚，30岁之后才凭借《龙门镖局》《暗黑者》等剧“突然”出现在大众视野中。那是因为，30岁之前的他，自毕业后便在话剧舞台上修炼道行，几乎拿完了话剧界的所有奖项后，才转战影视领域。因此，从一开始，他的演技便是毋庸置疑的，而且，演戏风格一直非常稳定。



日前，独舌记者对话了郭京飞，请他谈谈年底三部大戏中的这几个角色。







濮阳缨：一幅色彩浓重的古代“山水画”



《风起长林》开播后，延续《琅琊榜》古风古韵的气质，在此基础上，增加战争场面，加快叙事节奏，由前作里的文臣谋略变化为武将忠魂，以崭新的视角讲述大梁风云史。



其中，郭京飞饰演的濮阳缨一上场便话题度居高不下，引发最多讨论的，大概就是其阴气十足、病态妖艳的造型。









不过，与这个“色彩稍显浓重”的造型不同，郭京飞在扮演这个角色时，一直追求的是“写意，像中国古代山水画那种云淡风轻的感觉”。



“这部戏的文学性比较强，我们在创作时非常严谨，有关濮阳缨的造型是经过很多考虑之后才定下来的。严格来说，这个造型是一个‘面具’。这个面具之下，我可以将人物表达得更传神、更有灵魂”，郭京飞说道。



那么，写意感如何传递出来呢？



剧中，濮阳缨走路、抬手、坐下等动作干净利落，一点不拖泥带水。从背影看，他走路时像古代的仕女一样，身体挺直、全无小动作，这些都是郭京飞有意的设计。



“这次的表演，不像以前演喜剧人物时，比较注重细节和动作的设计，而是注重意境和修心，像练武时用气功一样，我特别注意不要有小动作和不利落的地方，不破坏人物整体的写意感觉”，郭京飞认真分析道。









从呈现效果来看，他的努力没有白费。濮阳缨上场时苍白病态中带着些神秘莫测，举手抬足间，像一抹风似的清淡，但那看似轻声慢调的背后，却夹杂着一桩桩阴谋。



濮阳缨表面上是白神教术士，实际上真实身份是已亡大梁属国夜秦国人，隐瞒身份是为报亡国之仇。



他潜伏在荀皇后身边，依靠医治太子、精准的推算能力获得其信任，从而为实施各个阴谋提供可能性，比如撺掇荀白水嫉恨长林府、激萧元启生仇恨皇帝之心等等。从这一点上来看，濮阳缨一直是布局者，是引导故事向前推进的操盘者，这多少与第一部中的梅长苏有相同的戏剧作用。



在谈到演绎这个角色的难点时，郭京飞坦言演出韵味最难，“演这个角色我拿出了以前演话剧时的功力，走动间要非常注意呼吸，只有这样，才能保证他的动作干净到位。”



郭京飞用独特的写意表现方式，给我们呈现了一个风格鲜明的濮阳缨。起码到目前，这个人物立住了。







任川：背负着十字架上场的“牺牲者”



《城市之光》正在热映中。



这部影片承袭了《心理罪》系列惯来的风格——富有仪式感、诡秘的作案方式，对城市有着不可说感受的变态罪犯，犯罪背后的社会现实问题。



《城市之光》主要涉及的是网络舆论对于法律的干预，这在现实中已不少见。影片中，郭京飞饰演的任川可以说是将这个主题体现得最鲜明的角色。









大学生齐媛见义勇为送摔倒的老人去医院，却反遭讹诈，任川帮助老人及其家人打赢了官司，并且在镜头前嚣张挑衅，被推上舆论的风口浪尖，也因此，他被凶手盯上。



这里插播几句，郭京飞对着镜头理头发，眼睛里散发的狂拽味，真的很想让人揍他好吗？不过，也充分说明了他口中“用细节、眼神塑造人物”是怎么回事了。



此后，他被凶手绑上炸弹，等网络投票过10万就引爆。这段情节，对于观众来说，赤裸裸地看到了所谓公审荒诞和残忍；对于戏中的任川来说，那种等死的绝望和被那么多人“逼”着死的心寒，非亲身经历过是体会不出来的。



郭京飞说，“演这个角色，让我很心疼以前帮我们《暗黑者》串戏的演员，真的很难，而且很不舒服。因为谁也没有经历过那种生死之况，短时间内得找到那种感觉，然后就是很费体力，演完之后感觉非常累。”









任川的状态从一开始的不甘心只有自己被“报复”，到看到警察后有一点放心，到警察没抓到凶手的狂躁，再到警察撤离后以为沦为诱饵的恐惧和决绝，直至到最后等死的绝望和知道逃脱不了的释然，郭京飞的表演富有层次，让人很轻易便被带入情境。



郭京飞表示，演这部戏最看重其背后所传达出的意义，“任川身上发生的一切其实值得我们好好反思，现在在网络上，很多人戾气很重，常常会做出一些不负责任的行为，这不仅是对可能从未谋面的人的伤害，也是对自己的伤害。希望大家能从中看到我们想表达的东西，看到生活中的美好。”







洪思聪：让人不敢乱吸的猫界小妖精



在即将上映的《二代妖精》中，郭京飞饰演猫妖洪思聪。









这个猫妖，与大家印象中高冷的喵不太一样。



他深情、傲娇、幽默，不过这只是在他的小白面前。



在陌生人面前，他妖力高强，智商、情商双高。



“这个角色和我自己很像，徐峥那天还给我发消息，说虽然还没看全片，但从预告上就能看出这个角色把你的内心体现得淋漓尽致”，郭京飞笑言。









预告片中，洪思聪既有变身的霸气一面，又有被刘亦菲饰演的白纤楚掌掴委屈逗萌的一面，还能看出不少充满喜感的情节。



对于这部戏的喜剧风格，郭京飞说，“我们的剧本有一定的思考和反讽，没有廉价的桥段，而是看完后会让人有所得的真正的喜剧。”







而对于演绎“猫妖”，郭京飞也有自己的一套方法，“在演这个角色时，其实非常注重动物模拟，我不想把他演成一个靠特效告诉观众是一只猫的角色。猫有猫的习惯，我非常喜欢动物，也比较擅长动物模拟，所以演起来还是很愉快的。”



《二代妖精》发布预告片后，郭京飞不改幽默本性，配文“来吸猫”转发。只是，这样一个妖力强大的猫界小妖精，猫奴们，你敢来挑战吗？









戏里幽默自带喜感，戏外tf老boys互怼欢乐多，“给大家带来快乐是责任”



对郭京飞的印象，是从《龙门镖局》中的大掌柜陆三金开始的，经由《暗黑者》系列中的罗飞、《解密》中的郑当，再到今年年底的三部大戏，越发深刻。



他饰演的角色基本上都带有一点小幽默的感觉，收放自如，即使做着夸张的脸部动作，也不会让人感觉不舒服，这一点，自然与他的表演功力有关。但更重要的，是他对生活的态度。





“每个人的生活经历不同，他看待问题的视角就不一样，这决定了他演戏的风格。我在生活中比较喜欢看别人囧的一面，然后会记住，在表演时代入到角色里。生活已经很严肃也很残忍了，那我们要用什么视角去剖析、反映它呢？我选择用喜剧的方式”，郭京飞说道。



这种态度不仅表现在戏里对角色的诠释上，更表现在戏外与雷佳音、李光洁组成的tf老boys的互怼上。









在因《我的前半生》中丧萌的“前夫哥”爆火后，雷佳音的段子手属性广为人知，采访时金句频出。



也因此，郭京飞、雷佳音、李光洁三人的非官方组合tf老boys为更多网友熟知，郭京飞和雷佳音的隔空互怼更是频频登上热搜榜，成为圈粉利器。





郭京飞表示，“我觉得给大家带来快乐是一件富有社会责任感的事，无论是以什么形式都可以，现在我已经很心满意足了，这证明了我的价值。”



而对于话剧，郭京飞其实一直心心念念着要“杀”回去，“当时转向影视剧，是因为话剧的商业化倾向越来越明显，这样的话，还不如在影视剧领域打开一片天后，让更多的人认识我，有了一定的话语权后，再回归话剧，做一些真真正正的好戏。其实，现在除了寻找好剧本，我还在寻摸可以把思想性和美感同时带出来的导演。”





【文/jin】







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