12月25日到26日，2017中国影视艺术创新峰会暨第五届中国影视产业推介会在杭州开幕。







本届峰会以“新时代、新使命；大变革、大发展”为主题，解读新时代文化产业的政策与趋势。









在为期两天的峰会中，大会特设“高原与高峰—守正出新、融合超越”、“创力量崛起—解读影视内容创作新趋势”、“大融合时代，跨界共生驱动文娱产业新繁荣”为题的多个论坛。据独舌记者简单统计，本次峰会现场众多业内大咖参与，回答了约40个有关电视剧的紧要问题。





电视剧的四个回归和五个预测

中央文史研究馆馆员、中国文艺评论家协会主席仲呈祥做了题目为《面对新时代的中国电视剧艺术》的主题演讲。





仲呈祥







中国广播电影电视社会组织联合会副会长李京盛做了《抒写美好生活中的美好》的主题演讲，他用“四个回归”对2017年度影视发展总体态势进行了回顾：





第一，2017年历史题材电视剧呈现出了由古装剧向历史正剧创作的回归。

第二，2017年的现实题材电视剧创作在数量、品质、口碑和收视上呈现出一种强势的回归。

第三，革命历史题材电视剧的创作在精神内涵和价值内涵上，向中国革命的主题和本质层面上的回归。

第四，现实主义精神和浪漫主义情怀相结合的创作方法，被我们广大的创作者重新认可，使一大批讲述当代中国故事的电视剧作品，既有着深厚、鲜活的现实生活底蕴，又寄托了最美好的理想情怀。





李京盛







编剧马继红对内容创作的历程进行了深挖。峰会现场，她与大家分享了《彭德怀元帅》的创作历程。并以这部剧的经历告诉大家，主旋律作品不是不入心、不入眼、干巴巴的说教，“不是观众不喜欢主旋律的作品，而是你没有把观众喜欢的、高水准的主旋律作品提供给他们。”





马继红





目前，马继红正在与华策集团合作打造反映新中国外交的大剧《外交风云》，这部剧讲述的是新中国怎样在帝国主义的重重包围之下破冰前行，一步一步走向世界舞台的中央。





而导演张永新对创作者的要求是“做好本分，让双脚踏进泥土里”。何为创作者的“本分”？张永新认为，不仅仅是综合一切好的艺术手段来讲好故事，更多的是在一部作品中体现 “温度”。





他用自己多年导演工作中的亲身经历进行解读，感受和记录真实生活才能让作品有血有肉，呈现出“温度”。





张永新







这场主题演讲的最后，华策集团影视研究院总监孟一斐做了“2017年影视行业年度总结与展望”的报告。





在报告中，孟一斐列举了一系列市场数据：2017年整体电视剧版权市场达到450亿规模，其中电视剧版权市场为238亿，增速为20%；全网剧版权市场为220亿，增速为40%。2018年全网剧版权规模将超过传统电视剧市场，电视剧版权市场的总量预计可以达到550亿。这些数据涵盖电影、电视剧和视频网站等市场相关内容，通过这些数据我们可以看到，2017年影视市场整体呈增长趋势，发展势态良好。





孟一斐







在对2018年的趋势展望上，他也通过一系列相关数据进行预测：





一、原创内容将会抬头；

二、IP狂热将趋于理性，IP源头将百花齐放；

三、制作上更加合理的资源配置；

四、电视剧制作成本明年将会继续增加； 五、内容变现五大方向基本确定，全版权运营、内容营销、衍生品、文化地产等几个方向，国内影视作品90%收益来自于版权的这一现象将得到极大地改善。





通过以上数据分析可以得知，2017年的影视剧市场呈现良好的发展态势，影视创作者的黄金时代已经来临。





创作论坛一：高原与高峰——守正出新 融合超越





近几年来，中国电视剧行业日新月异，涌现了一大批富有创新精神的内容创作者，分别在不同的题材领域中寻求突破。新的题材、新的生产模式、新的创作方法纷纷涌现，引发了影视界的更多思考。如何站在其领域的高原上，仍能在类型的发展与变化中不断超越。参与论坛的嘉宾分别分享了自己的心得。





导演金琛在2016年打造的谍战剧《麻雀》，引领了谍战+偶像的风潮，对于《麻雀2》的创作，他表示： 从新的角度来说，《麻雀2》要告别上一部，是一个全新的故事。这个故事不再去说太多功成名就的谍战人员，或者特别传奇的谍战人员，而是要讲我们身边的无名英雄。他认为，小人物是将来谍战剧角色塑造的发展趋势。





金琛





擅长悬疑罪案剧的导演五百，见证和参与了悬疑罪案题材的发展成熟。对于这类题材，他却表示“费力不讨好”。





他表示，悬疑剧尤其是罪案剧，虽然在西方非常受欢迎，但实际拍摄非常麻烦，整体的工业流程都比较复杂。首先要将每一个需要引领的点想清楚；其次，不能形式大于内容；最后，还需要有一套符合中国人审美的罪案剧的方式方法。





五百







目前，五百正在进行新剧《古董局中局》的后期制作。据悉，《古董局中局》在市场上已经飘了四年多，一直没有人接，五百选择这部剧的原因有三点：1、能够体现中国传统文化；2、通过古董可以了解中国的历史；3、题材兼具传奇和悬疑。





编剧袁子弹对自己创作的两部《欢乐颂》的收视成绩，归功于题材红利。她说：《欢乐颂》描写的是生活、友谊、职场等，对于生活每个人都有自己的感受。其次，《欢乐颂》是群戏的结构，保证了收视人群的覆盖率，于观众有强代入感。





袁子弹







对于《欢乐颂2》的争议她也给予了分析，她认为，首先，这是一个系列作品的问题。如何把优秀的作品延续下去，保持新鲜和活力，非常困难。《欢乐颂》在延续性上尽可能做了，但是在创新上没有迈开大步。





其次，有关生活质感和戏剧化情节呈现比重的合适度也尤为重要。《欢乐颂》更集中在生活细节层面，第二部则加大了场景的程度，减少了生活的空间。如何在现代都市剧中保持生活质感的同时，又保持戏剧张力，是一个问题。





第三，生活剧一定会面临争议，因为生活就是每个人都可以来讨论的。每个人看同一部剧，观点、角度、经历的不同，会造成不同的观感。





洪靖惠





对于行业剧的创作，《亲爱的翻译官》编剧洪靖惠进行了分享。





她认为，行业剧关键还是“剧”，应先把故事讲好，然后深抓生活，把行业里可以在电视荧屏上直观展现的尽量做足。





创作论坛二：创力量崛起—解读影视内容创作新趋势





2017年以来，影视剧市场空前繁荣，作为电视剧的生产者，如何看待电视剧将来的创作趋势？在以后的创作中，又会有哪些新的思路？





今年下半年，网剧全面升级，黑马频现。《白夜追凶》的大热将年轻导演王伟推到聚光灯下。





谈到大家最关心的《白夜追凶2》的创作，王伟说：《白夜追凶》在最初创作时就计划出两季故事，所以第一季只讲了阶段性结局，在结尾处留下悬念。第二季将延续第一季的故事，把观众想看到的东西在第二季都表现出来。





王伟（右）







改编《花千骨》的年轻编剧饶俊，对原创和改编的关系进行了阐述。他认为，无论改编还是原创，于他而言所花费的时间和精力都一样，所以并无区别。他接项目的标准也比较感性，常常会由于喜欢某个故事或者人物就参与创作。





在创作过许多古装作品后，饶俊正在筹备一部现代行业剧，聚焦新闻行业。他坦言，在自媒体时代，新闻的即时性得到了放大，却缺乏深度探讨和连续的追踪，很多时候会缺乏权威性和真正的公信力。他将在剧中对此作出探讨。





饶俊





今年以来，历史剧重新回归观众视野，尤其是《大军师司马懿之军师联盟》的热播。这部剧从创作理念、审美风格和拍摄方法上，都有别于传统历史正剧的特质，故而引发了大众对这部剧性质的讨论。





《大军师司马懿之军师联盟》编剧常江在论坛中表示，对这部剧，她从来不想用一个规定性的词去定义它。在创作过程中，既有她的故事，同时也有主演吴秀波和导演张永新对人生的思考和困惑。是否有一个规定性的词汇去描述这部剧，未必那么重要，重要的是，在这部剧中希望传达给今天的观众什么样的情感。





常江







常江也透露，目前正在创作一部战国题材的作品，她希望用故事性、趣味性的方式进行创作。





谈过当下流行的许多题材后，主攻主旋律作品的编剧胡亚分享了此类作品的创作心得。





胡亚





一直以来，带有主旋律色彩的作品往往给人以刻板、枯燥的印象，比较难实现价值传播和市场占有率的双赢局面。对此，胡亚表示，首先，创作态度要认真。赋予角色以人的尊严，然后你想通过这个角色来向观众传递什么，才会更加顺畅。以《奔腾岁月》举例，里面主人公就有4位，于是，他把每个人物的年表全部拉出来，大小事情一一对应。《春天里》创作时亦是如此，整个主创团队都到一些建筑工地进行考察，实地采风。





高峰论坛：创新赋能未来，升级美好生活





2017年是网生内容勃发的一年，视频平台强势崛起，业内生态环境骤变。新的市场环境下，传统媒体与新媒体的关系变化和竞争模式，值得影视从业者探讨和思考。本次参加高峰论坛的嘉宾，分别从各自的领域分角度阐述问题。





东方娱乐副总经理、东方卫视研发总监任静表示：“现在经常会有人说电视台和网络平台是对立的关系，我不这么认为，爆款是双方共同融合的产物。”





任静







据她讲述，如今，东方卫视内部也经常会对标新兴媒体，节目形态也会用融合的方式，甚至做方案的时候会做两版，一版面向电视传播，一版面向网络传播，所以常常会产生非常好的创意。





浙江影视集团、蓝色星空影业董事长兼总经理杨扬认为，随着网络平台的强势崛起，网台泾渭分明得不再那么清晰，越来越融合。





杨扬





而网台两种渠道也不能说新旧，只能论好坏。例如《情满四合院》讲述了过去的故事，但不影响年轻人喜欢看；《白夜追凶》男性向的题材特质和冷峻气质也吸引了很多女性观众。真正好的作品具有穿透力。网台联动更多促进了爆款的到达率。从受众到市场到行业发展自身需求，网台会越来越趋同。作为传统媒体，他们接下来的方向是做优质内容和进行受众的细分。





袁玉梅







作为网络平台的代表，阿里文娱大优酷天行工作室总经理、金牌制作人袁玉梅认为，任何一个行业，只有正规军进来，才能促使它真正形成一个非常良性的生态。网和台之间的关系，不是说此消彼长。以《白夜追凶》为例，这部剧也拿到了电视发行许可证，希望能够有双重的渠道以增强项目的影响力。网和台就是渠道、媒介，本质都是帮助项目更好触达理想终点。一部剧选择什么平台播放，取决于剧集本身的特质更适合哪种媒介。





作为连接内容方和平台方的中间商，SMG旗下上市公司东方明珠副总裁何小兰表示，如今，平台对优质内容需求量大，内容端则更在意更快地达到收支平衡甚至盈利，对平台方依赖性强。作为中间商，对双方需求、优势越了解，反而能够做更多比较精准的事情，找到更多商业机会。





何小兰





复星影视集团执行总经理陶云逸站在投资方的角度发言，他认为，如今，网络平台付费群体和付费模式都比较成熟，但付费群体的规模和增长率仍是问题，对于三大视频网站来说，如何把付费的规模推到更高点是下一步的难点。





陶云逸







随着网生内容质量的全面提升，网络平台的付费模式日渐成熟，但对于视频平台来说，如今付费支付的规模能否支撑起平台的运营？付费基数是否已遇到瓶颈？未来的趋势走向如何？





阿里文娱大优酷天行工作室总经理、金牌制作人袁玉梅，经历了网生内容从萌芽到成熟的整个阶段。她坦言，在视频网站发展的阶段中，从盈利模式的变化到资本市场的介入改变了这个行业，视频平台用亏损的模式养育了这个市场。但如今，影视行业越来越重视其工业属性，这促使视频网站可以回归内容本身，用内容来变现。通过内容变现反哺投资，内容方和投资方互相支持，双方解套，才能形成真正的合作生态。





不可否认，如今网络平台还是处于亏损状态，但是它的走势一直是稳健向前的。为知识付费或者为版权付费，是整个文娱产业走向良性的一个重要的条件。





侯涛







对于付费市场的成长，艺恩副总裁侯涛从内容和商业模式两方面进行了分析。在内容方面，侯涛认为内容要足够的好和多元化，除网剧外，用户也会为动画和动漫付费。而商业模式核心的源泉都是流量变现，视频平台需要测算争取一个用户企业要花多少钱，一个用户留存企业挣多少钱，对于优酷，首先要解决不去优酷的用户到优酷，第二步才是不付费的用户转换成付费用户，付费了以后还会有留存，这是比较好的关键点。







【文/小熊星】





