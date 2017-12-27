电视剧《虎啸龙吟》正在热播。



虽然李晨饰演的曹丕第一集就下线了，但这个人物在整个《军师联盟》中的高完成度对李晨本人来说也是新突破。他打破了以往稳重憨厚的形象，塑造出一个既阴鸷又苦又丧、夹在曹操和司马懿之间两难的曹丕。









近两年的李晨是大家公认的全能劳模。



他参加《国家宝藏》，作为国宝守护人。参加综艺《奔跑吧》，将主力奔跑者的技能带到了导演处女作《空天猎》里。









不为人知的幕后工作他也做了不少。



2017年6月中旬，第23届上海电视节白玉兰颁奖典礼上，李晨主演并监制的《好家伙》夺得最佳电视剧奖。其实，在曾经的爆款电视剧《北京爱情故事》时，他也发挥了同等的幕后力量。









有个有意思的细节，李晨将《北爱》中自己饰演的吴狄，搬到《空天猎》中改成了吴迪。他说，后者名副其实，这样对自己的角色算是一种完满。



2017年的中国电影市场，出现了非常罕见的全民关注局面，《战狼2》、《冈仁波齐》、《二十二》、《嘉年华》、《芳华》，这些影片的社会意义都大于电影的本体意义。



从这个角度来说，《空天猎》在努力和尝试上的铺路石意义，某种程度上被忽视了。









国产空战题材类型片的从无到有



《空天猎》中对现代空军的表现是比空军现状超前的，我国的空军基地实际上不是相对集中的，但《空天猎》中一个基地可以独立作战、快速反应、快速打击，是真正的“空天一体，攻防兼备”。



“从无到有，歼20首次登上大银幕，我们也荣幸至极，能够借此机会全景展示中国现代空军风貌。”



像李晨所说，电影比实际军事作战体系往前迈进了一步。



“在这个领域里，对任何人来讲都是一个巨大挑战，因为中国电影缺乏拍摄此类题材影片经验。所以，《空天猎》拍摄时所有的东西都是在不断学习，不断创新”，李晨表示。









首先内容层面上，实现了由作战演习到跨境作战的突破。



不再是红军打蓝军的演习，才能表现出空军真正决绝的精神。



6年前的空军献礼片《歼十出击》和1999年的《冲天飞豹》中，有明显的内容和视觉层面的表现限制。而《空天猎》中虚构了一个马布国，这使得跨境空战、真正的牺牲成为可能。



实事求是地说，《空天猎》中的空战是当前国产电影的最高水平。









李晨解释，“呈现的整个作战过程经过了八个月左右的研讨，我们和外交军事装备等领域的五个军事专家、两位领导不断开会打磨，才使整个作战体系的逻辑完整、全部合理化。”









在对小分队营救的表现上，李晨认为不能喧宾夺主，还是要集中展现战机空对空作战情景。



“地面的戏拍了16分钟，最后我剪成不到6分钟。我还是希望更多地表现空战的精彩，这是一个相对还原空军战场的战争片，而不是功夫片。片中更多的是战术射击、战术队形、空降、空投，除了战术动作，全片几乎连一个过肩摔都没有，只有一些战争题材中都会做的爆破效果。”









从特效制作到后期审查，《空天猎》提供了一个拍摄范本



可能大家都不了解，《空天猎》部分空战镜头的摄影是战斗机飞行员完成的。



“因为摄影师上战斗机，得要半年时间才能达到要求标准，我们只能是培养飞行员用摄像机，从怎么开机怎么看焦点教起。我们做了好多史无前例的事，像直升机拍直升机、运输机拍战斗机，哪个飞机从哪儿起飞，从什么点进去、什么地方空中会合，航线、航速、顺风停还是逆风停还是空中悬停，安全系数、空降高度……”









李晨调侃自己，在《空天猎》前后两年的创作过程中，他至少开了100多个会，他觉得自己再拍一次空战题材就能变成“科学家”了。



100多次的会，都是无数次的计算。



但，这些计算还不是最难的，最难的是特效。









《空天猎》中有1400个特效镜头，李晨表示特效从项目立项起就已经开始做了。因为怕来不及，尽管最后还是有些赶。



“特效的工程量很大，我还自己开发研制了一个模拟舱的操纵软件，制作出中国战斗机的两个模拟机舱，这个机舱装在一个720度滚轴电控的一个装置里，可以通过飞机摇杆来操作它滚动的频率，然后还能加上摄像机，你想想这是我们自己研制的……”



虽然我几乎听不懂，但李晨讲得很激动。因为这是中国目前唯一的一套。









空军题材涉及到军事机密，外包给国外制作的特效部分有一个“被保护”的手段，这也是一项突破性的工作。



“我们所有飞机的机型、带导弹的弹型、仪表盘的布局、键盘、显示器等等都是经过更改、通过审查之后才做的。连1:1的模型都是审核之后才做的。你看到的大概是那样，但其实我们国家的真飞机不是那样的。”



李晨补充说，“别人要再去做军事类型影片的话，在出境作战、电影的审批、审查制度等很多方面，《空天猎》其实能够提供很大参考性帮助的。”







实现了主旋律叙事上的突破，现代空军的风采是最想表现的



众所周知，《空天猎》“笼络”了一票演员，李晨、范冰冰、王千源、吴秀波、李佳航等等。但李晨对于把握表现侧重点，非常清晰。



由于题材尤其是机舱的限制，飞行员戴着头盔、口罩，只剩两只眼睛，大家能听到的只有台词，个人发挥空间并不大。战机是《空天猎》中“最大”的一个角色。









李晨纠正我的看法，在他看来，空军整体的魅力是最想表现的，也是整个创作团队坚定不移的初衷，因此《空天猎》是一个群像戏。



没有在感情线上，将自己和范冰冰饰演的女飞行员亚莉的部分扩大和突出，是我替《空天猎》长舒的第一口气。



“从一开始，我就没想把吴迪和亚莉的感情戏当成主线。这部戏里我最没想描写的就是感情线，我最想体现的是军人情谊。片中有三种情谊，吴秀波、王千源都是老师，是师承；吴迪和李佳航是战友情，但其实吴迪、李佳航、亚莉三人都是战友，战友情中又多了一层情感，是我最后一笔。”









如李晨所说，电影中的爱情已经很淡了，落脚到一张照片上完成了。



“有人质疑范冰冰的脸是干净的，妆容一丝不乱，我在现场还真尝试给她造成一些烟雾的脏乱，但实际上她在机舱里没踏出一步，没有地面作战怎么凌乱？不是我不想，那不符合逻辑和实际”，李晨补充说。









我替《空天猎》长舒的第二口气，是突破了主旋律电影的扁平化。



李佳航逗逼耍宝，吴迪跑出“南山南”，亚莉唱《追梦赤子心》、砸蛋糕，王千源鄙夷傲慢的腔调，这些为了缓冲主旋律题材严肃性的设置，让我们能看出影片在商业类型化上做的努力。









“我去部队体验生活，去接触空军，他们的生活真是非常严谨的。我想如何在严谨和有趣中找到新时代军队的这个面貌，想和普通人的生活拉近。我们要打造一个不同以往主旋律的商业片，大家在这个事情上的目标是一致的。”



李晨补充，自己曾跟一个空军士兵聊天，士兵无意中说了一句，“如果真的有战争，那也只能为国家牺牲一次”，这句实际上非常不口号化反而很真实甚至“随意”的话，把李晨感动了。



《空天猎》中的空军形象、独立作战、反恐打击，实际上比《战狼2》中的特种兵和印度营救，更能体现国家软实力和影响力，这是这部电影更深层的意义。









之所以有CNN等国外新闻媒体对《空天猎》报道，就是因为他们从电影中试图了解更多中国现代空军力量。



“歼20、运20的飞机都已经在影视作品中呈现了，它的飞行状态、打击能力，我国的空军作战、突防训练、作战方式是怎样的等等，包括空军军人的状态，影片所传递出来的所有，是真正特别值得大家骄傲和自豪的”， 李晨解释。









从中国电影的投资体量、制作工艺、制作流程而言，国产电影现在还没法跟好莱坞影片抗衡，大家的擂台不一样，但是从填补空白和整体完成度上，韩国有《返回基地》，美国有《壮志凌云》，我们有《空天猎》，这已经迈出很大一步了。







【文/洛神】

