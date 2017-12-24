在互联网上，精致的日剧一直深

2017年末，综艺黑马《演员的诞生》热议不断。对于观众来说，演员舞台上飙戏，令他们大饱眼福；对于演员来说，有人从这里诞生，有人在这里重生；而对于导师和专业评委boss团来说，却有更深层次的思考：通过这个舞台，他们在自己的从业领域该如何以身作则？

编剧王芸

Boss团中的编剧王芸，凭借极具活力与感染力的表现被总导演钦点，受邀成为半决赛、总决赛两场最具分量比赛的boss团评委阵容。对于本次参与节目，王芸表示：“参加《演员的诞生》，对我也是一次自省，我要砥砺自己在剧本创作中更精益求精。”

“新女子主义”的进阶路

众所周知，“同理心”是现实主义题材的制胜法宝。在剧本创作中，唯有感同身受的态度加上专业的素质才能让观众买账。仔细翻看王芸的作品履历，从大学时代就创作出的爆款校园剧《红苹果乐园》，到电影《杜拉拉升职记》，再到即将于明年播出的《同学两亿岁》、《趁我们还年轻》、《这个世界不看脸》，都是围绕着女性的成长展开的。

十几年前，还在上海戏剧学院戏文系就读的王芸写出了校园偶像剧《红苹果乐园》，此剧一经播出，火速风靡全国，并被冠上了内地版“流星花园”的称号，少女心爆棚。

大学毕业后，除了做编剧之外，王芸还在SMG（上海东方传媒集团有限公司）以及上海电台担任主持人、主播，其中，电台主播的经历让她积累了众多的生活素材，一经加工，热播剧《一一向前冲》就此诞生。那个“打不死的小强”周一一赢得了很多奋斗女青年的认同，王芸作为女性编剧的敏锐观察力，以及在大城市奋斗中的心得都是她剧本创作的源动力。

2015年，青春励志剧《加油吧实习生》播出，在这部剧中，除了有让观众悸动不已的青春爱情，还聚焦了现实给人物的命运和性格所带来的变化，赵丽颖饰演的宋暖更成了观众心中的励志“小太阳”。

2018年，王芸又将带着她的三部新作《同学两亿岁》《这个世界不看脸》《趁我们还年轻》而来。这一次，王芸把描绘青春爱情的“清新别致”与职场的“宫心计”有机结合，志在让观众对她笔下的女性角色记忆犹新。

无论是宋暖、杜拉拉亦或是即将与大家见面的阿部多瑞、林子渝、陶小挺，她们都坚韧不拔，不甘平庸且充满斗志。王芸把她们都归类为“新女子”的代表，她把自己定义为“新女子主义”编剧。

在她看来，“新女子主义”跟“女权主义”并不搭界，它更侧重于女性的奋斗和成长：“那些身在北上广的女孩和女人，无论年纪大小，其实每一天都怀揣理想，同现实博弈，可能会疲惫，但从不会被打趴。她们顽强而努力，敢于追寻自己想要的。因此我的剧本里，基本没有恶俗的婆婆、丈母娘，有的只是女性对事业的渴求，对爱情的向往、对生活的探索。”

因为这份难能可贵的“同理心”，让王芸既能抓住观众，又能受到市场的青睐。

收割“热门影视人”

俗话说“好马配好鞍”，一个好的作品要发光，光靠编剧一人的力量是不可能实现的，在“内容为王”的市场环境中，唯有好内容才能被青睐。知名艺人、导演对剧本的加持力显而易见。当下的电视圈，叫“金牌编剧”的人太多，可经得起时间考验的“好编剧”却寥寥无几。

王芸是个幸运儿，她的编剧道路上，永远不缺被名人所加持的光环：一毕业就被大牌编剧霍昕举荐，参与到周星驰的电影创作团队中，年纪轻轻的她就同星爷合作了两部电影：《跳出去》《西游降魔篇》。但说到对她创作生涯影响最为深刻的人，非“才女导演”徐静蕾莫属。从2009年到2017年，王芸与徐静蕾四度携手——《杜拉拉升职记》《亲密敌人》《有一个地方只有我们知道》《同学两亿岁》。艺人方面，实力派徐静蕾、张鲁一，人气派吴亦凡、霍建华、赵丽颖、乔欣……老戏骨与鲜花鲜肉都在王芸的作品中相继出现，充分说明了市场对王芸的认可。2017年，《趁我们还年轻》剧本还被杨幂控股的嘉行传媒相中，能让以“年轻化”著称的嘉行传媒与完美影视共同担任制作方，可见她作品的与时俱进。

跨界编剧的原创IP路

当下，好剧本太过紧俏，着实催生了“IP疯”的蔓延趋势，就在编剧们想要通过改编IP提升知名度时，王芸却选择了“逆风而行”，她坚持要做一个“原创输出者”。

早在2008年，科班出身的王芸并没有仅仅局限于影视剧的剧本创作，她所著的小说《S女出没，注意》就赢得了百万点击率，称得上一个不折不扣横跨小说与影视界的“跨界编剧”。两年后，我们看到的热播剧《一一向前冲》是改编于这部小说，其后，更是衍生出了话剧、广播剧、网剧等各类变现模式。在大IP时代到来前，王芸可谓是第一批“吃螃蟹的人”。

一晃十年过去，王芸在影视界的作品开花结果，但她依旧没有放弃对于小说写作的热爱，更是秉持“原创为先”的原则。明年，她的一本有着婚姻、小三、职场间谍等敏感话题的现实主义题材小说《劝退师》即将问世，就像她说的：“从一个好点子到一个好剧本（小说）之间隔着千山万水，我要做的是从点子开始就绝不雷同，一旦进入创作，更要拿出毅力与执行力，保证作品能按照预定的路线披荆斩棘，直达终点。有感情才能有创作的激情，对生活的观察与思考也是我永恒的灵感源泉。我懂得商业影视剧的法则，但我并不会盲目迎合，因为我挚爱生活，所以我相信创作不会枯竭。拥有写不完的故事的能力，是上天除了女儿，送给我最珍贵的礼物。”



