在互联网上，精致的日剧一直深受年轻观众喜爱。“限韩令”也让影视行业调整视线，于是日剧翻拍成为2017年中国影视剧的一个新现象，但也引发了很大争议。这其中最重要的原因在于，中日两国在社会发展的方方面面存在着微妙的差别。

“某种程度上，中国跟日本的差异，比中国和欧美的差异还要大，因为日本的社会文化和圈层非常独特。日剧中的台词一句不改，换成中国演员来演绎，呈现出来的效果就完全不一样。”尽管对日剧翻拍的困境洞若观火，上海飞兔文化传媒工作室创始人金屹菲依然接受了《上海女子图鉴》的挑战。

制片人金屹菲

《上海女子图鉴》改编自热门日剧《东京女子图鉴》，讲述在东京打拼的职场女性真实的恋爱与生活。剧中，女主人公打怪升级般的人生进阶引起了不少在都市奋斗的中国年轻人的共鸣，在社交网站引起刷屏式热议。《上海女子图鉴》由《将军在上》团队打造，金屹菲担任制片人，这部剧是优酷定制的纯网自制剧。

体制内出身，挑战古装剧

不管是重金打造的古装超级剧集，还是改编热门的都市话题剧，在影视行业大变革的当下，金屹菲几乎每次都能站在风口之上。很难想象，这样一位对网络市场如此敏锐的人，曾经是一位传统电视剧制作人。从金屹菲的作品序列中我们可以看到，她在上海尚世影业担任制片人时制作的《婆婆来了》、《丈母娘来了》、《生活永远沸腾》等作品和走出体制后打造的《将军在上》、《上海女子图鉴》风格截然不同。

谈到作品风格，金屹菲坦言主观上并没有强烈的转型自觉，更多是因势而动，顺势而为。在体制内工作时，正赶上传统电视剧的黄金时期，因此出了很多好作品。只要愿意，可以一直呆在自己的舒适圈中安逸地做下去。但这时候市场出现了一些变化，金屹菲希望能够更有选择性地做一些好的作品，于是在2016年成立了上海飞兔文化传媒工作室，并与上海兴格传媒达成战略合作。

在尚世影业工作时，金屹菲就十分关注市场，只不过当时的市场以电视台需求为主，主要考虑电视观众的喜好。而现在制作剧集的风向标也很明晰：要做有“网感”的东西。金屹菲强调，所谓“网感”就是指作品要与时俱进，符合互联网观众的口味。

从来没有古装剧制作的经验，自己工作室的处女作却是大体量的《将军在上》，金屹菲认为一切都是机缘巧合。起初，她深耕于现实主义题材作品，对古装剧集并没有太多兴趣，但当她读到《将军在上》剧本时，就完全被吸引住了。“不管题材是什么，作品中最打动人的永远是人物和情感。我当时已经完全被这个故事吸引，简直忘了它是一部古装剧集”，金屹菲谈道。

没有制作经验的好处就在于不会被成规惯例所捆绑，这使得《将军在上》有了更多创新的潜质。金屹菲做了大量准备，花了两年时间反复修改剧本，还把市面上所有热播古装剧看了一遍，最后发现侣皓吉吉的《太子妃升职记》在美学上独树一帜，于是力邀他来合作。

金屹菲认为，一个成功的影视作品应该达到两方面的平衡，一边是文本的优势，另一边则是顺应市场趋势。上上选择是个人喜欢，同时文本特点与市场喜好恰好一致；中上之选则是虽然与个人趣味不相符，但市场喜欢，那也可以为之；如果仅仅符合个人喜好而被市场拒绝，或者市场喜欢而个人无感的东西就不要去做了。在金屹菲看来，《将军在上》在这两个方面达到了平衡。

复盘《将军在上》，达到平衡但有缺憾

自10月25日上线以来，《将军在上》播放量21小时破亿，1个月破25亿，一个半月破50亿，60天突破65.6亿。在点击量不断飞升的同时，这部剧还多次登顶猫眼网剧播放量榜、百度电视榜内地榜等榜单。

采访中，金屹菲反复提到一句话：“消费的升级是审美的升级，我们都在为审美买单”。但创作本身的要求并没有发生太多改变，经典剧集《红楼梦》、《围城》放到今天来看依旧不过时。只不过，需要在服装造型、叙事节奏上更加顺应时代审美的变化。

在美学风格上，《将军在上》摒弃以往古装剧博物馆式的堆砌，与当代有衔接，赋予新主张，从细微处着手，让观众看到不一样的大宋风韵，呈现出东西方文化交融后的新古典主义美学。为了呈现这种新古典主义美学，《将军在上》邀请了不少日本艺术家合作。

奥斯卡最佳服装设计奖得主和田惠美为《将军在上》设计了1588件服装，奠定了全剧富含现代元素又不失中国传统韵味的审美基调。和田惠美是研究中国古代服饰的专家，对中国有很深厚的感情。金屹菲表示和田惠美的敬业精神让所有人倾佩不已，“她当得起‘德艺双馨’这四个字，日本艺术界对她十分尊重，不仅仅是因为艺术成就，还有个人魅力，她被称为‘云端上的人’”。

“光有服装造型是不够的，影视是综合艺术。在我看来，美术应该高于其他部门，因为他要统领所有跟视觉有关的东西。除了导演之外，他是至高无上的，因为观众目力所及，皆与美术有关。”一开始就有美术统管视觉的概念，所以金屹菲邀请了小泽秀高团队来做美术指导。

但在实践中，因为存在价值观的冲撞，《将军在上》最后的视觉表现并没有达到金屹菲心中的标准。“日本推崇极简主义，比如‘断舍离’，而中国还停留在以繁复为美的阶段。我们的故事发生在追求极简之美的宋朝，但是我们现场的拍摄跟不上。美术觉得应该留白的地方，其他部门却会觉得太简陋了，要再加些东西。”

除此之外，金屹菲坦言在内容上也有一些遗憾。“当时如果知道是做纯网剧的话，会把宫廷争斗、朝廷庙堂之上的剧情适当削弱”。《将军在上》一开始希望做成网台联动剧，但因为种种原因首轮没有发行电视台。

金屹菲也表示，今年行业发生了巨大变化，好几部剧都出现了这样的情况，“有时候不是制作方能够把握，正好是变化过程中遇到。”

《上海女子图鉴》不是简单翻拍

《东京女子图鉴》用PPT的方式展现一个女人漫长的成长历程，跟中国传统电视剧完全不同。《上海女子图鉴》一开始就明确是纯网络播放的都市话题剧，这次金屹菲团队可以放下包袱，“坚定只做20集以内，一集30分钟的篇幅，不超过600分钟的体量。”

除了在内容方面把关之外，金屹菲坦言：“作为一部都市话题剧，篇幅短小精悍的话，制作周期也能缩短，这样可以很快和观众见面。假如一拍50集，播出时已是两三年后的事情了。”据悉，《上海女子图鉴》最快能在明年3月份和观众见面。

虽然都市女性成长的主题、阶层上升通道的问题在中国也是社会痛点，但是如何具体呈现是一个不小的挑战。金屹菲认为，买版权的目的不是为了一劳永逸地翻拍。“我们只是借鉴了原著的精神和样式，但是在人物塑造和事件推进上，还是有很大的不同。”

她举了一个例子，“《东京女子图鉴》中女主人公因为碰到了社会阶层的天花板，于是站在高楼眺望远方，内心很悲凉，这是日本社会的写照。但中国社会是生机勃勃的，我们的女主不仅立足国内，还要放眼全球。《上海女子图鉴》中的女主也是站在高楼上俯瞰这个城市，但她内心照样充满激情，因为她还有更高的地方要攀登。”

金屹菲选择了《无证之罪》中女警官林奇的扮演者王真儿来做《上海女子图鉴》的女一号。除了演技出色之外，还有外形外形方面的考量，“她不是传统标准意义上的美女脸，但是表现力极强。平时看着不起眼，装扮起来却很惊艳。我们希望这张脸让观众有代入感，她的美恰恰是一种合乎分寸的美。”

《上海女子图鉴》讲的是一个女人和八个男人在十几年发生的故事，听上去是“女子图鉴”，但以女主为核心，辐射出去却是男性群像。因而男演员的配置也是重中之重。金屹菲认为这部剧几乎聚集了影视剧市场上最有效的男演员的类型。“放眼现在的影视剧，李程彬、李现、盛一伦这三个演员是不可能同时出现在同一部剧中的，但我们体量这么小的一部迷你剧做到了。”

《将军在上》和《上海女子图鉴》也成为飞兔工作室今后创作的两种类型。

一种是和大机构合作的超级剧集，金屹菲透露下一个项目投资超过5亿；一种是小而美、非常有趣味性的作品，“我不迷恋IP，但特别重视个人感受。所有作品都要讲人性、说真话，这是我推崇的。”

据了解， “飞兔”是骏马的意思，日行万里，超山赶海。“像马一样健壮，也像马一样飞驰，是我对工作室的期望。同时也希望低调处世，让人以为我们是只兔子。对外谦逊低调，向内自省慎独，是古代士大夫对自己的要求，也是我们对自己的要求，我们希望传承这样一种精神：外圆内方。”

【文/西西弗】





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