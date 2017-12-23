昨天开始，《机器之血》《妖猫传》《心理罪之城市之光》正式登陆全国院线，票房大盘基本上被这三部国产大片和《芳华》一起“瓜分”。

从首日票房来看，《机器之血》《妖猫传》获得了超7000万的票房，《心理罪之城市之光》票房超5000万，《芳华》则揽获4442万的票房。

不过，业内人都知道，头两天票房的冲量靠的是票补，真正的发力点是在后面，尤其是到第二个周末，如果排片率和上座率仍然稳定，那这个片子就算是活下来了。

所以从这个角度来看，《芳华》就不能不说是一个预料之外的黑马。

当初提前看片的时候，跟一个比我更专业的人士探讨，都觉得这个片子可能不一定有《我不是潘金莲》的成绩，大概在三四亿的票房，也就是冯导自己说的，千多万粉丝，一人一张，再带个伴，差不多的样子。可是等到上映，发生了令无数“业内人士”瞠目结舌的境况——关于《芳华》的话题风起云涌，成了社会热点。以前都是宣传公司在努力推影响，找各种媒体挖空心思制造舆论，等到《芳华》上来，做完第一轮推广，宣传方就已经没什么事情干了，来自各个领域的有关没关的媒体，尤其是自媒体，纷纷冲入《芳华》阵地，聊人生，聊情怀，聊历史，甚至聊那些年代久远的时代的吃穿住行、人情世故。

而更加令人瞠目结舌的，还有两点：第一，观影人群变了。身边同事朋友纷纷反映，跑到影院，发现广场舞大妈都转场来看《芳华》了，自己三四十岁，在单位就算老同志了，可跑到影院，发现居然是最年轻的；第二，观影时间变了。以前的早场，能有俩仨人就不错，现在早场比晚场人还多，大妈早晨忙完了去看电影，晚上还得跳舞呢，没时间！而且早场票价便宜，花二十多块抹一把眼泪，好像还挺值的。

作为媒体人，对电影只能算半专业，从几年前内地电影市场开始兴旺，就不断被业内的专业电影营销人士教育，电影的主力观众是90后，95%以上的票房是他们提供的，只有他们有这个消费习惯。所以拍片子必须参考年轻观众的口味。被这样不断地带着，现在判断票房的标准都完全不自信了。而我内心深处一直期待着那种，真正的全民电影，貌似还遥遥无期。

《芳华》被专业人士或者比较资深的电影文化人批评的不少，比如故事散，比如观点不鲜明等等。这些都有道理，但正是这样一部貌似不到位不高级的片子，搞出了其他即使创了票房高位的电影也做不到的事情——改变一直以来，被认为不可改变的观众结构定律。

为什么？琢磨了半天，好像是因为这次冯小刚比较真实。他完全表达的是自己，自己青春期的梦想和人过中年以后，对青春期的梦想，他比较实在地拍出来了。他没回避自己是俗人，于是就贴了地气。有很多文化人在讨论《芳华》的时候，痛骂那个时代的种种恶像，更有人表达了整个一代人都该忏悔的意思。这种观点的对错我们不去争论，有关那个时代更是一个太大的话题，就从现实观众的角度来说，谁不希望别人关注到自己的人生？谁不希望别人肯定自己的成就？那一代，其实是上下三代人，从50岁到80岁的，基本都经历过。这些人的人生，因为那个时代，多少都有缺憾，有断片，甚至是有罪错。时过境迁，试图让整整一代人共同忏悔，无疑是一种奢望。而正是因为这一代人在那个时代——或者是正处而立上升期，或者是正处青春勃发期，或者是正处少年渴望期——的正常发展被打断了，有太多的遗憾，所以他们才格外渴望有人能把他们的梦说出来。

而冯小刚——做——到——了！

电影是梦工厂，可是电影不仅仅是小鲜肉的梦工厂。

在小鲜肉们有网络IP，有移动游戏，有X-BOX，有VR等等可以做梦的时候，大妈和她们的那一半只能有广场舞一个地方做梦吗？要知道，中老年人不是没钱，现在号称有消费力的小鲜肉们，有几个是不啃老的？老人家能吃糠咽菜去供应儿孙高消费，不代表他们不会为了自己觉得值得的东西掏钱，之前他们觉得儿孙的幸福最值钱，现在你用20多块钱就肯定了他们的人生，他们为什么不会认头？

回来说周末三部大片，应该说这三位，都是比较具备主流电影娱乐特质的片子，成绩好坏，基本上看了片子就能判断出来了。但是有一点，它们三个虽然可能会冲击《芳华》的票房，但是绝盖不住《芳华》的风头，因为它们基本都没有太多的社会话题性。

从社会话题的角度来说，《芳华》有点像电视剧，那个热议的劲头，跟《战狼2》还不太一样，有点《人民的名义》的架势，这两天正好《芳华》的电视剧版也启动了，我个人很期待。当初探班的时候，我就觉得这个题材似乎更适合电视剧，没打听到，还有点小遗憾。现在好了，可以坐等。只是希望电影版的撤档因素，不会对电视剧版本有影响。

【文/周郁 】