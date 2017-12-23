女士们、先生们：

欢迎乘坐xx航空公司航班，我是本次航班机长。现在我们的飞机已经进入巡航状态，飞行高度xxx米，飞行速度xxx公里/小时，预计于xx点xx分到达目的地xxx，天气晴朗/多云/有雨等，祝大家旅途愉快！谢谢！

这样一段机长广播可能是习惯航空出行的我们经常听到的，磁性的声音背后有没有让你对机长这个职业产生无限遐想？

《壮志高飞》制片人苗萌

日前，一部向中国航空人致敬，传递大国航空梦想，讲述一群年轻人奋发努力最终成长为优秀机长的航空题材行业剧进入到我们的视野。

这部剧就是由完美世界影视和寰亚传媒联手打造的航空行业剧《壮志高飞》。日前该剧已杀青。

完美世界影视电视剧事业部副总裁、《壮志高飞》的制片人苗萌告诉笔者，“制作这部剧的初衷，就是想秉持匠心，打造一部真正意义上的行业剧，在讲好航空人故事、传达航空精神的同时，满足年轻人‘声控、颜控、制服控’的喜好。也是为了最大可能地还原真实的场景，我们选择购置一架真飞机。”

据了解，剧组花重金从太平洋彼岸购置了大量真飞机的航空材料，经过多名专业人士的切割、运输、组装，打造成了一架真飞机实景拍摄。真到什么地步？苗萌打趣道，“装上引擎，就可以直接载客航行了。”

《壮志高飞》真机组装图

《壮志高飞》剧组“任性”的背后，是主创心中的“使命感”。

苗萌所说的使命感有两层意思。一，主创们的使命。向观众展示一个值得尊敬的群体——航空工作人员，尤其是机长（通常一架飞机会配一名机长和一名副驾驶，机长除了驾驶飞机外，还是飞行途中的管理者。这项职责通常是在机长不控制飞行的那段时间里进行）。二、航空人员的使命。向世界展现中国航空的风采。两者相辅相成，在这个精神引领下，创作就有本可溯。

郑恺饰演肖默

电视剧《壮志高飞》由蔡晶盛执导，廉洁、许兵担任出品人，梁家树、陈德修担任监制、欧冠英担任总编审，苗萌、罗君辉担任制片人，陈乔恩、郑恺、朱梓骁、吕一、胡兵、赵子琪、吴建飞、许晓晗、王佳宇等主演。

本土风格、海外取景、全球发行，只为中国航空“走出去”

苗萌介绍，在完美世界影视和寰亚传媒确定合作时，梁家树团队就已经完成了《壮志高飞》的剧本。但是为了能够让内地观众喜欢这个故事，内地编剧团队又进行了一轮落地化调整。苗萌有着十多年的电视剧发行、制作经验，对观众的喜好很熟悉，因此在这一轮剧本落地的过程中，苗萌一直参与在一线。

“飞机是一个载体，机长是中华民族精神的传达者，我们想借助年轻机长这一高知人群，向世界展示国人的素质，传递国人精神，展现中国航空梦。所以作品中的故事一定是本土化的、令观众有共鸣的”，苗萌自豪地说道。

陈乔恩&朱梓骁

也正因为有面向海外的大格局在，中国与世界要产生联系，海外取景必不可少。《壮志高飞》剧组全剧拍摄时期，除展现珠海、深圳、澳门的城市风貌外，还在巴黎、西班牙进行了一个月的拍摄。苗萌说去海外取景不仅仅是为了好的视觉表达，更是因为故事就发生在海外，剧中将有大量展现国际救援和民生主题的戏份，例如运送患儿手术需要的骨髓等。

陈乔恩饰演吴迪

不仅在制作上有全球格局，在发行层面，《壮志高飞》也将进行全球全媒体发行。苗萌介绍，这部剧已经在几个海外电视节展亮相，内地电视台也全程在跟进，在海外拍摄时也得到了当地航空公司的支持。

全球发行，海外观众在接受上会不会有“水土不服”的情况？各国的航空条例会不会有所冲突？对此，苗萌回应，“航空相关的条例，国家之间的标准没有很大区别，在制作层面更多的考虑行业标准就可以。”

比例得当、探测盲区、拒绝部分植入……一切为专业性让路

《壮志高飞》的剧情是怎么做到符合行业标准的呢？

专业人士的跟踪指导绝不可少。剧组专门请了一位有多年大型客机执飞经验的机长，全程参与拍摄，进行指导。苗萌表示，“当观赏性和专业性有冲突时，绝对以尊重专业性为原则，我们的导演特别给力，他会想尽办法用镜头语言的技巧来配合。”

航空行业的相关人士不仅在拍摄过程中全程指导，在演员围读剧本阶段，他们也在场，为演员们讲解专业知识。“演员们把知识搞懂了，说出来的台词才会自然、不生硬。”

专业飞行员全程跟组指导

除了人员的配合，《壮志高飞》也得到了专业航空公司的鼎力支持。剧中演员的航空制服以专业航空服装作为原型，进行了“三化合一”的改造：制度化，即尊重原型，做细微调整。戏剧化，即量体裁衣，保障观赏性。人性化，即采用麻和丝原料制成，保障拍摄过程的舒适感。

东海航空提供真实、专业场景

苗萌介绍，在剧中，演员着职业装的时间，占全剧时长的一半。展现人物成长的戏份，也尽量安排在航空学校的宿舍、集训地、考试场等场所，保障行业剧的纯正。尽量避免因表现通俗情感和人物成长，占据展现行业戏的笔墨。

除了在剧本方面尊重行业戏比重、拍摄手法层面严格尊重专业性表达，在场景选择方面，《壮志高飞》也深度探测了航空行业影像呈现的盲区。

剧组得到了进入巴黎戴高乐机场（欧洲最著名且重要的中转平台）禁区拍摄的许可，成为国内首个得到戴高乐机场支持的剧组。

飞行员训练的模拟舱是一个技术含量很高、仪表罗盘高度密集的狭窄空间，剧中有一部分是在航空学校学习的戏，这也是国产剧首次将模拟舱细致、全面地展现给观众。

首次细致、全面展现模拟仓

苗萌表示，“其实，为了尊重专业性，我们在植入层面做了很多割舍。比如有规定，机长在工作时间是严禁饮酒的。为了避免有错漏，我们把酒品的植入广告全拒绝了。”

国内航空专业人士、专业机构鼎力协助，剧组重金打造真实场景，国际航空公司破格支持，这些都给这部剧的质量带来强有力的保障，让人期待。

将摄影机架到飞行舱 想机长所想

不论是树立机长形象，还是大国形象，光鲜的表面不具备很强的说服力，真正让人折服的是内在的精神。机长的特殊身份，导致其必须具备过人的心理素质。高度的责任担当，强烈的安全意识，牢固的章法观念，严谨的组织纪律……这些要怎样传达给观众呢？

苗萌表示，“我们在拍摄时，视野进入了驾驶舱，观众们会随着机长的视角看窗外的世界，便能理解机长的处境。”不通过言语的说教，而是给观众营造一种身临其境的氛围，想机长所想，感受其立场，体会其在险境中的压力。这种代入式的观赏方式，无疑是最直接有效的途径。

视野进入了驾驶舱，增加观众代入感

除此之外，苗萌介绍说，作品有意呈现了航空人员在思考问题、解决矛盾方面不同于常人的地方。比如，“副机长和机长之间是不能有对抗情绪的，所以在行驶过程中，下级对上级要绝对服从，上下要保持高度一致。”章法与人性相碰撞，戏剧效果也就出来了。

苗萌反复说着飞行员这一行业有多高压，航空人的工作与生活是值得被大众知晓与尊重的。她认为，“拍好行业剧的前提就是怀有使命感——把这个行业的形象传递给大众，把我们国家的形象展现给世界。”

壮志出发版概念海报

在谈到接下来的项目时，苗萌表示，“完美世界影视坚持做传递主流价值观的作品。在题材上，偏向现实主义。”她笑道，“‘主流价值观’在我看来只有一个标准——我参与的作品，敢并乐于让自己的孩子看。”

据悉，《壮志高飞》已于12月18日正式杀青，目前进入后期制作阶段。苗萌透露，因为航空实景拍摄的限制很多，所以后期特效量很大。这部剧预计将在2018年下半年与观众见面。

【文/孙丽颖】



