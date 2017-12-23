对于IP改编剧来说，2017年可谓冰火两重天。



它既没有完全“扑街”，也没有前几年炒得火热的那样万能，更多的创作者意识到，IP也只是一个素材来源，唯一的优势是有市场基础，并且，谁也不能提前预知这个基础是福是祸。



毫无疑问，今年是现实题材剧的大年，现象级剧目《人民的名义》和爆款剧《我的前半生》《白夜追凶》等都是基于现实议题创作的作品。这也间接促成了现实题材剧的创作高潮。









不过，IP改编剧也出现了一些市场表现很不错的剧目，比如年初的《三生三世十里桃花》和暑期档的《楚乔传》等。



纵观六大卫视和三大视频网站明年的片单，IP改编剧依然占据主力，因此，有必要对今年IP改编剧的整体表现做一分析，以对明年的市场有更好的认知。







一头一尾冷热相对，都有启发



2017年IP改编剧的处境，可以从年初的《三生三世十里桃花》和年末的《海上牧云记》两部剧的市场表现上窥得一二。



年初，在春节喜气洋洋的氛围下，《三生三世十里桃花》开播，一时间，“桃花热”刮遍全国。“素素什么时候跳诛仙台”成了很多网友的每日一问，话题热度高涨。









同时，今年春节档电影市场的表现相对往年稍逊，这就造成了近几年少见的春节档电视剧市场热过电影市场。



可以说，这部剧的市场热度毫无疑问。



但是，因同名原著小说一直有抄袭嫌疑，让这部剧也屡屡陷入争议中。



今年，11位作家联名状告小说《锦绣未央》作者秦简抄袭的案件，关注度颇高。尤其是后来，知名作家温瑞安也加入《锦绣未央》抄袭案维权。



这些案例，应该带给了很多影视剧创作者一些启发。



网络小说因发布平台繁杂、作品数量多、作者水平的参差不齐，相互间的抄袭情况蔚为严重。



IP热突发后，一批又一批的创作者疯狂抢购网络小说，哪有太多时间关心是否抄袭的问题。或者说，可能他们也搞不清楚哪些是抄袭作品，哪些是被抄袭作品，毕竟，网络是个开放的平台。更让人无奈的是，在业绩要求的洪流中，很多影视公司对“抄袭”的漠然态度。









从去年开始，IP热有所降温，再到今年现实题材剧的升温，IP改编的创作者渐渐回归理性，不仅对IP小说有了正确的认识，对抄袭问题也越来越重视，谁也不愿意背着原罪前进，更何况，如今的IP改编路上荆棘丛丛，能少点阻碍就尽量少点吧。





年末的《海上牧云记》生于不平凡又命途多舛，两年前的一支片花把这部剧推上至高点，一则“退片”传闻又一度让它差点跌至谷底，开播后，制作水平、摄影构图、画面风格等被大赞，但拖沓的剧情、缓慢的节奏又让它陷入“有形无神”的质疑中。









它遭遇的状况与大部分的IP改编剧都不同——原著粉普遍表示满意、普通观众意见很多。



这部剧在市场上得到的反应也能给创作者带来一些启发。



首先，是对IP小说的还原。在这一点上，《海上牧云记》做了一个很好的示范——它将九州的世界观进行了事无巨细地描摹，对九州粉来说这已经足够诚意。



但是，其对故事节奏的把控却做得不如人意。



这也带给我们一个问题，IP改编的还原到底要把握在怎样一个度上才更合理。事实证明，对IP的世界观进行还原可以博得原著粉的好感，而故事的讲述方式并不一定必须严丝合缝地贴合原著，以电视剧的戏剧结构来创作剧本反而更讨巧一些。









其次，IP改编剧的现实意义。除了故事节奏，《海山牧云记》被诟病最多还有这个九州世界的现实意义不够。



据报道，《海上牧云记》投资额高达3亿，其做出来的画面效果也证明高昂的投资额并未被辜负。那么，问题来了。很多人开始质疑，花这么多钱还原出来的这个虚幻世界，对现实的意义是什么？



这是IP改编剧普遍需要考虑的问题，也是IP改编剧如何拥有更大生存空间必然要解决的问题。毕竟，与现实挂钩，不仅能最大程度与观众取得共鸣，更是国家政策的倾向。









喜忧参半的整年表现



与《三生三世十里桃花》同在春节档大放异彩的，是景甜与任嘉伦主演的《大唐荣耀》。



这部被称为“大唐农药”的古装剧，改编自沧溟水的小说《大唐后妃传之珍珠传奇》，主打虐恋情深，广平王李俶与沈珍珠之间的爱情虐哭不少人，而虐心最是能共情。



同时，任嘉伦饰演的李俶在剧中花式吃醋的戏份，也戳中了不少观众的萌点。









因为这部剧，景甜给大众的印象有了很大变化，而任嘉伦则一跃成为炙手可热的流量小生。



相比年初的两部古装爱情剧，《择天记》定位古代玄幻，改编自猫腻的同名小说。



猫腻是玄幻小说大神级作者，因此，小说《择天记》拥有强大的IP基础，粉丝众多，被改编成剧备受关注。









这部剧给IP改编剧带来的创新是注入现实主义色彩，以“少年强则国强”作为整部剧的基本调性，“阅尽三千道藏”的陈长生被塑造成学霸，“逆天改命”这样的热血关键词则给整部剧带来励志气息。







也因此，《择天记》被选入“一带一路”推荐剧目。



《楚乔传》提前开启今年电视剧市场的暑期档大战，收视率屡破纪录，网络点击量更是达到了惊人的400亿，成为网播量最高的电视剧。









这部剧改编自潇湘冬儿的小说《11处特工皇妃》，不过没讲完整本书的全部故事。



《楚乔传》采用的是典型的大女主剧的叙事方式，故事主线是女主楚乔从女奴到侍女到拥有势力的小领导者，再到将军到拥有自己死忠跟随者的一军统帅，从弱到强，充满戏剧性。



不过，这部剧依然没有脱离开国产大女主剧的通病，即女主成长主要靠男人和剧中男性角色基本都爱女主。这样的“大女主”，还真称不上是真正的女权。









同样在暑期档播出的《夏至未至》，在网络上颇具热度。这当然是它的高人气主演——郑爽、陈学冬、白敬亭等带来的。



这部剧改编自郭敬明的同名小说，不过，该小说成书于2005年，距离改编成剧过去了12年，时间过久，导致剧中很多桥段已被用烂，多少缺乏一些新鲜感。









《夏至未至》的问题是很多成书较早的IP小说改编成剧时共同的问题。这就需要创作者下更大的功夫，去串联起小说核心表达与当下社会现状的相交点。



《颤抖吧，阿部！》和《天泪传奇之凤凰无双》（下简称《凤凰无双》）则尝试开辟国产剧的一种新类型——古装科幻剧。







《颤抖吧，阿部！》改编自疯丢子的小说《颤抖吧，ET》，原著中便是外星人和地球人的星际恋爱；而《凤凰无双》改编自冰蓝纱的小说《美人谋：妖后无双》，原著小说围绕着女主的复仇大计、宫斗等元素展开，并未涉及科幻部分，改编成剧以后才加入了男主有外星血统的设置。









这种做法可以视作创作者对已然套路化的国产古装剧的一种创新，但是，必须承认的是，“科幻”在这两部剧中，还只是被当作噱头来使用，并未真正探讨科幻命题，更勿论挖掘绝境中的人性问题。



其后，还有一些剧也打出了古装科幻的标签，比如《天意之秦天宝鉴》等，希望能真正开始古装+科幻的探索。



《河神》和《无证之罪》是今年IP改编剧中比较特殊的两部。



《河神》虽改编自天下霸唱的小说《河神1·鬼水怪谈》，但相比拥有国民知名度的《鬼吹灯》系列，这部小说实在称不上IP基础有多好。









可能也正因为这样，改编团队在创作剧本时，反而受到比较小的约束。最后，形成了独特的“江湖+科学”的风格。



同时，新颖的探案方式、极具特色的人物塑造、电影的剪辑手段以及个性鲜明的片头片尾等，都是这部剧吸引大众眼球的重要原因。







《无证之罪》改编自紫金陈同名小说，是国内少见的社会派推理剧。



相比本格推理，社会派推理没有那么多炫技成分，通过一个个手段并不高明的案子，从案件背后的犯罪动机切入，展开一场场对人性道德的拷问。这样的剧，也通常都会聚焦现实中的社会问题，通过悬疑的方式进行深入挖掘。









《无证之罪》冷峻写实的风格将一个个仿佛发生在我们身边的故事呈现出来，常常让人有种不寒而栗之感，这大概也是看过那么多奇诡精妙的侦探故事后，却被狠到骨子里的李丰田吓到的原因吧。









可以说，这两部剧都在原著的基础上，形成了自己独特的风格，并且被观众认同。







还有两部IP改编剧不得不提，那就是《双世宠妃》和《致我们单纯的小美好》。







这两部剧都以甜宠风吸引了诸多网友的喜爱，在播放量上取得了颇为亮眼的成绩。









这种抓住一个特性放大到极致的方法当然有它的优势所在，但是，长篇连续剧毕竟不是小短片，逻辑性和戏剧连贯性还是要有的。



总的来说，2017年IP改编剧的表现喜忧参半。喜的是越来越多的创作者，在改编IP时，愿意花心思创新；忧的是，IP改编剧整体的质量依然不容乐观，这一挂剧目重皮相、轻叙事、无内涵的创作倾向并无改观，仍需努力提升自我。





【文/jin】

