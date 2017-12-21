截止发稿前，电影《芳华》已经冲破5.2亿票房大关。

数据来源：猫眼专业版

猫眼专业版数据对《芳华》的总票房预测是9.92亿。实际上，这还是个较为保守的预估。《芳华》在点映期间获得2500万票房，上映首日7586万，上座率21.5%。上映第2天，单日票房突破1亿元，上座率27.2%。上映第4天（12月18日）是周一，仍然单日拿下近7000万票房。上映6天以来，排片占比从首日的34.2%，上升到39%（以上数据均来自于猫眼专业版）。就影片目前的票房成绩、口碑、关注热度而言，有一个基本定性的事实，《芳华》会是迄今为止冯小刚导演票房最高的作品。

之前的几个阶段性成绩分别为，2013年的《私人订制》7.13亿，2010年《唐山大地震》的6.5亿，2016年的《我不是潘金莲》4.83亿。换句话说，冯小刚导演这次要长出两口气。第一口，是去年因为《我不是潘金莲》票房欲求太急切，尽管上演了很多话题性事件依旧没达成目标的气。第二口，是浙江东阳美拉传媒有限公司完成业绩承诺。当然，投资1亿多一点的《芳华》在贺岁档的亮眼成绩，对于主控方华谊兄弟而言，意外来得太惊喜。众多原因促成了《芳华》的票房现状。

超高话题度和争议

2017年的《芳华》和《战狼2》一样，激起了极大的话题性与争议。与《战狼2》映后才引起全民热议不同，《芳华》自始至终都处于舆论的风口浪尖。《芳华》从海选演员时触发的“整容免谈”话题，到经历路演后，国庆档前紧急临时被撤档，撤档“内幕”、谣传、涉及越战内容等又触发一波猜疑。同时，会不会被删减成为众多影迷以及普通观众们最好奇的事。重新定档12月15以后，尽管没再有宣传的大动作，但此前的影片本身的跌宕命运已经成为最好的钩子。不过，《芳华》的嘻哈推广曲，冯小刚导演深夜开启直播、并积极地各大场合对谈，接受采访等等也都在为宣传助力。

上映之后的《芳华》，还生发了退伍老兵观影、“银发族”观影、警察出现在影院、带着父母看《芳华》等种种话题。关于影片内容、评价的争议，也是话题性的一个重要维度。普通观众、影迷/影评人、专家学者等等群体或者群体内部各自形成了截然不同、泾渭分明的看法和立场。无论是50后、60后等很少进电影院的一代人，还是90后、95后等年轻人，对大部分普通观众而言，《芳华》是好看、感人的，是能给予充沛的情感宣泄的。

在影迷/影评人、专家学者之间，《芳华》的看法形成两极。不喜欢《芳华》的有两点原因：第一，认为这是冯小刚导演的一场精神的自我按摩，一场中老年男人的意淫。第二，导演追忆自己的青春岁月没关系，但叙事拧巴，在历史态度上，回避了政治环境对人性扭曲，批判性不够，过于美化历史。赞赏《芳华》的，雷打不动坚持一点：有的历史是无法直面的、撼动不了的，电影批评不能脱离电影所处的时代，过高期待不现实，《芳华》的意义远远大于它存在的瑕疵。

覆盖大比例观众群体，引发广泛情感共鸣

冯小刚导演曾说，《芳华》若能把50后、60后等观影群体吸引进电影院，这部电影就成功了。事实诚如此。最常看到的《芳华》的观后感，关键词都少不了一个“哭”字。中老年观众在电影院里回望了自己的青春，年轻一代们在电影院里回望了上一辈、上上辈的人的青春，虽然没有文工团那个时代的生活经历，但是大家都经历过自己的青春和爱情，这一点是完全相通的。

回不去的青春、错失的爱情、小人物在大时代背景下的命运、个人无法找到的归属感，这些感受都发生在身边的大多数人身上，是大家都能感同身受的。何小萍独舞时，郝淑雯骂联防大队时，片尾歌曲《绒花》响起时，大家的同情心和同理心被激发到最大，热泪盈眶。

有真情，是《芳华》能够抵达绝大多数观众心底的根本原因。从《战狼2》、《二十二》到《芳华》，近期中国内地电影市场上的现象级爆款影片，都是影片本身好看＋全民关注的社会热点话题效应＋真情，三缺一不可的结合。在自媒体时代，在国产电影质量整体有提升的情况下，不管是商业片、纪录片，还是偏文艺类的影片，有没有全民关注的热点话题效应，是能否成为爆款的重要影响因素。这三部类型不同的影片，产生的意义都超出了影片本身。

无论对手是《奇门遁甲》还是《妖猫传》，《芳华》的战线都会很长

虽然明日即将同天上映《妖猫传》、《心理罪之城市之光》、《机器之血》，但其实这三部电影，从某种角度而言，能吸引的观影群体将都不如《芳华》广泛。作为犯罪悬疑题材的《心理罪之城市之光》，这个类型的票房天花板已经较为清晰。成龙大哥的作品质量忽高忽低，他主演的《机器之血》影片本身的质量，是否足够硬到口碑超越《芳华》，可能性比较小。

一周后，尽管还有《解忧杂货店》、《妖零零》、《前任3》、《二代妖精》上映，《芳华》还是有较长的有利战线。毕竟，徐克＋袁和平＋一众当红演员阵容的《奇门遁甲》都被《芳华》压制得无论票房还是声息都要弱太多。

真正可能对《芳华》的票房形成较大冲击力的，还是陈凯歌导演携手老中少全明星演员的大制作影片《妖猫传》。不过，我已提前观摩过《妖猫传》，它的票房作为取决于中国观众对这个“日本故事”的认同感有多高。

引发全民关注的《芳华》，最终成绩，值得看好。

【文/洛神】