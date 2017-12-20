二刷《芳华》，我找到了新的入戏方法。

放下宏大负载，放弃一定要从中读出个人与集体深刻关系的企图。放弃一定要找到时代播弄个人命运的秘符的愿望。放下对厚黑学、关系学的草蛇灰线的寻找和印证。放下前三十年和后三十年谁否定谁的推定。回归故事，回归常识，就有不一样的发现和感动。

我放下的那些东西，影片中有没有？当然有，这种若隐若现的关联，它就在那里。只要一个触点，它就呼啸而至，如山如铁。每个人的触点不同，感应的方位各不相同。

文艺作品是要移情的。情之所至，感触良多。文艺作品是要阐释的。阐释所至，妖孽横生。做评论，原先的共识是：恰如其分最好，过度阐释是权利，但慎用。现在过度阐释是主流，语不惊天死不休。商业需要噱头，大众需要刺激，公号需要流量。这两天，我看到了太多的用力过猛。

种种愤怒的分析和表达，种种别有含义的深挖，种种直奔主创的诘责，其实都是基于社会现状和个人体悟的发言。而眼下中国最大的现实主义命题只有一个：阶层差异和跨越。要求追责，要求公道，要求变革，莫不是由此而生的强音。这篇文章不想继续这些话题，只是讲一些朴素的发现。

第一遍看时，我觉得冯小刚和严歌苓没有做到水乳交融，两个人在各自的兴奋点上错位发挥。现在我觉得很大程度上是被宣传和原著误导了。

冯导在公共场合一直在讲述自己关于文工团女兵的美好记忆，让我以为他要来一段充满荷尔蒙气息的《致青春》。这片一看就不是，青春记忆投放于影片的痕迹，不过是几段歌舞和关于女兵肢体美的柔化镜头。冯导着力的重点始终还在故事、人物上。

严歌苓的小说带有她一贯的怪诞想象（飞出来的带血的棉巾），以及雌性动物之间的“猫撕狗咬”。小说因此而好看，生动，也因此而格局逼仄，缺乏以点带面的承载力。当然，我不是说“以小见大”高于单点沉浸式书写。把个人生命体验写得灿烂奇诡，就是好作家。

从小说到电影，冯小刚做了诸多提升影调和模糊细节的处理。何小萍原本是个喜欢听墙根儿的不招人喜欢的孩子，汗腺发达之外，别有怪癖。胸罩里垫海绵的事也确凿无疑是她干的。电影里去掉了和后父的冲突，模糊了海绵胸罩的本主，身上的馊味也跟长时间坐绿皮火车脱不开关系。刘峰“触摸”林丁丁，也由小说中的实质性动作，简化为一个拥抱。道理都一样——一个无辜落难的孩子，更容易引观众共情。





萧穗子在小说里有前史，是何小萍到来之前最不得志的人物。电影里也省去了。作为视角人物、旁白者、最大配角，冯导给她安排了一段无望的单恋。再加上出黑板报的本职工作，这个人物似乎已不是严歌苓小说里多次出现的作者代言人，而是投射了前文工团美工冯小刚的影子。

第一次看时，觉得主线不突出，刘峰和小萍没有从始至终主导剧情。二刷发现他们一直都在，他们挣扎在不幸的人生轨道上，他们翻滚在“战友们”不怀好意的调侃、讪笑、霸凌、冷对中。但这很难说是体制对个人的必然伤害，是飞驰的红色列车上必然的遗弃。这毕竟不是妻子举报丈夫，儿子拒绝给爹开门，友人把私人通信当作罪证检举…

谁的青春不残酷？哪个人没在青春年华时与同学、同事关系紧张，孤立无援。何时没有畸零人？总有一些人无法顺滑地完成社会化，总是遇到制造痛苦的“坏人”。

这个文工团里的半大孩子们真的是坏人吗？小芭蕾最过火，但这种燃烧着恶意的举动谁敢说从未做过。郝淑雯这种优越感凌人的娇小姐今天就没有吗？新闻报道中的富二代、官二代恐怕并不比这个红二代更可爱。林丁丁不就是今天所谓“精致的利己主义者”吗？她们不是时代的特产，而是带着人类代代相传的基因，混迹于每个时代，每个国家，每个族群。





说得悲观一些，好人就是用来辜负的。没来由地对所有人好，即使不被追问动机，也一定会习焉不察。一旦你主张与“好”相对应的正常权利，就会得到辜负。不管在哪个时代，做好事都需要大心脏，承受高光行走的议论，没有回报的落寞，遭人误读的苦闷，以及一切风雨如磐。

汗腺发达就是很难融入集体。人类基本上都是外貌协会的终生成员，对于不好看、不好闻的人心存忌惮。修养高的人能克制生理不适，但无法消除生理反应。今日的校园霸凌事件，与片中的文工团排挤事件，并无本质不同。导火索也许只是小小的生理瑕疵。

第一次看时，觉得全片无高潮。那是把它当特别讲究起承转合的剧情片期待了。其实它更接近生活流。二刷时，何小萍在草地上的独舞迸发出巨大的情感力量，将我淹没，让我动容。那是一次捶打，捶打观众的同情心和同理心。那是一次治疗，在舞曲中恢复肌肉记忆，进而恢复头脑记忆。那也是一次释放，不明来由被逼入人生的死角后再无顾忌。

还有一个强烈的劝说欲望：不要嘲笑《送战友》这场离别戏。他们的确对刘峰和何小萍不友善，但他们也把热血青春挥洒在这儿了，他们也把革命友谊凝结在这儿了。他们做的恶“罪不至死”，他们有权大放悲声。要说缺点，这场戏太直给，不够意外不够美。

两次看片，我都固执地认为：“联防队打刘峰”的戏没必要存在。每一个社会问题都有深刻的成因，用深度报道的形式来呈现也需要很多版面，文艺作品只做浮光掠影的轻扫，而无掰开揉碎的篇幅，最好不要碰。不能充分表达，就难免商业标签之讥。

全片最失败的笑话，应该是“假肢也不摸”的段子。不合时宜的笑话显得冷血，这个机灵不抖也罢，除非深恨萧穗子。

萧穗子这个人确实有问题，她本应该是刘峰和何小萍感受到的一丝暖意，现在成了几乎零度感情的中间势力。严歌苓曾经回忆过欺负战友的往事，言语间颇有悔意，她可能是不好意思把萧穗子写成何小萍的朋友。而冯小刚把自己的视角带入后，也许更愿意扮演一个冷静的叙述者。

最后一段关于刘峰和何小萍结局的交代太绕，火车站已心意相通，没有理由再等10年。着眼于戏剧打点需求，影院排片便利，何小萍之舞后戛然而止就挺好，未尽事宜用字幕说明即可。

总而言之，放在中国电影的语境（表达尺度和整体水平）下，《芳华》是一部好电影。它写出了时代的火红质感和普遍的青春陷阱。不必阐释过度，不必苛求过甚。

【文/李星文】



