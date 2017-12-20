谍战剧想要好看，两方面必须过硬。

首先，逻辑严密自洽，情节高潮迭起，持续不断地烧脑推理和悬疑气氛是谍战这一类型剧能够吸引观众的重要元素。

其次，在剧情不断向前推进的过程中要自然地建构起主人公的精神信仰。

《剃刀边缘》就是两方面都做得比较好的谍战剧。这部剧由新丽电视，君竹文化出品，文章导演，许伟才、余飞联合编剧，文章、马伊琍、丁勇岱、芦芳生等主演。

一开篇，旁白就点出了故事发生的时间、地点，王志文低沉浑厚的声音，奠定了整部剧的基调：神秘又充满魅力。

“这是1933年的夏天，日本人到哈尔滨已经大半年了，老百姓还跟往常一样到秋林公司买红肠、大列巴，喝啤酒、格瓦斯，天香楼的妈妈捯饬出的姑娘还是那么花枝招展。‘食色’二字保住了，大伙儿也就感觉没什么大不了的。”

《剃刀边缘》根据许伟才的小说《谍战 1933》改编。

电视剧中的人物在小说里已有基本的框架，“剃刀”是女主关海丹（马伊琍饰）潜伏在哈尔滨伪满警察厅的代号，许从良（文章饰）作为男主人公，抽烟、喝酒、烫头，堪称民国版韦小宝，从第一集开始，他就是警察局里的边缘人物，如履薄冰，步步为营。

12月22日，《剃刀边缘》即将登陆广西卫视黄金档播出。近日我们连线编剧余飞，详谈他是如何为剧中人设置困难，化解难题的。

主配角皆精彩，小痞子 万人迷智斗金三普、“白菜叶”男子天团

余飞坦言他是被许伟才小说原著《谍战1933》中塑造的独特人物所吸引，才加入编剧团队一起工作，他在许从良这个人身上，看到了小人物在乱世中的生存哲学。

余飞认为许从良有他独特的可爱之处，“痞里痞气和吊儿郎当是许从良身上的保护色，虽然他看上去很不着调又很贪财，但是他的内心并不坏，很讲义气，这也是他后来能够转变立场的根本原因。”

第一集，哈尔滨警察厅就来了个大换血，金三普（丁勇岱饰）走马上任成为新厅长，一朝天子一朝臣，接着各个科也全部换帅，“白菜叶”（白冷晨、蔡博渊、叶隼）和关海丹分别接管了总务科、特务科和刑事科。

被撤掉刑事科长职务，同时还背上了通共嫌疑的许从良，从开局就陷入了困境，由此开启了之后他不断自救的过程，并在自救中展现出了他惊人的侦缉才能和聪明机智，因此才能一次次地化险为夷。

关海丹是警察厅里的“万人迷”，身份特殊，心高气傲。她既是金三普的干女儿，又跟日本人有着千丝万缕的关系。

“从良在破解危局自救的过程中，逐渐爱上了关海丹，并且帮助关海丹隐藏她的‘剃刀’身份，二人从针锋相对到惺惺相惜，文章和马伊琍的对手戏非常精彩”，余飞如是说。

旁白里说：“施舍的太平日子终究长不了，那就只好撕破脸，刀兵相见了。”

上世纪30年代的哈尔滨，各方势力混杂，有共产党、蓝衣社、黑帮，也有日本人、苏联人，错综复杂，许从良和关海丹始终游走在危险的边缘，既要在警察厅潜伏、获取情报，还要侦破一个个案件，险象环生，烧脑指数不断升级。

与此同时，警察局的内部矛盾也是好戏迭出。厅长金三普敏感多疑，他认为警察厅内部除了自己之外每一个人都有姓“共”的嫌疑，因此他不放过任何一个查“剃刀”的机会。

关海丹和许从良联手周旋在金三普和“白菜叶”之间，惊险刺激，一环扣一环的紧张气氛，让观众紧盯着屏幕，再也不会二倍速看剧。

设置“不可能完成的任务”，让主人公一次次绝地求生

2005-2006年播出的《暗算》开启了新世纪谍战剧的又一轮热潮，从"反特片"到谍战剧，关于间谍的故事始终是中国观众津津乐道的一种叙事类型。

之后的《潜伏》（2009年）、《黎明之前》（2010年）、《借枪》（2011年）和《悬崖》（2012年）都是谍战剧里的经典之作，各有各的建树和特色。

《剃刀边缘》是今年谍战剧中的一大收获，烧脑推理和人物塑造写出了新意。

余飞认为在谍战剧品类中，能够算得上经典的作品屈指可数，能够达到《潜伏》和《黎明之前》这样高水平的剧作太少。“我并不好高骛远，不要天翻地覆的创新。我现在要做的就是练好基本功，在常规的谍战戏剧模式里下功夫，把每一个具体解决问题的方式落实好，先让自己的水平稳定在高原之上，在高原之上然后再寻求高峰。”

3月份《剃刀边缘》在东方卫视和北京卫视播出之后，余飞收到了很多来自专业编剧和周围人的反馈，有人觉得节奏过快，信息密度太大，普通观众接受起来有难度。

“我和许伟才老师合作写了36集剧本，最后拍出来是48集，在节奏上已经放缓了很多。我们设计了很多看起来不可能完成的任务，比如金三普让许从良去苏联领事馆偷情报，偷到了是死，偷不到还是死，许从良该怎么办？”

诸如此类的设计在《剃刀边缘》中有很多，余飞曾创作《重案六组》和《永不消逝的电波》的剧本，对推理悬疑、侦破案件的方法早已轻车熟路，因此写起来很顺，他喜欢给剧中人设置绝境，然后再想各种办法破解。

许从良、关海丹在连环而来的绝地求生中，培养出了深厚的感情。许从良在与关海丹相处过程中，也渐渐地被关海丹的信仰感染，加入了共产党。

在后革命时代，重新建构理想与信仰的崇高

《剃刀边缘》的后面几集，剧情来了个大反转，观音庙的那场戏，许从良和关海丹联手在众人面前演了一出戏，故意抹黑二人的形象，让所有人都以为关海丹和许从良再也不可能在一起，从而保护了两个人的安全，得以继续潜伏。

余飞透露大结局的走向并不是一开始就想好的，“我们这个戏是团队合作写的，由我和许伟才老师共同完成。具体的工作方式是我写5集分集大纲，然后许老师根据大纲写5集剧本，以此类推。前26集的剧本由许老师完成，后面的10集由我来写。因此目前大家能看到的精彩故事，是集体智慧的结晶。”

因为爱上一个人而确立信仰，加入共产党，如果故事到此止步的话，格局就显得狭小。

于是，余飞设计了观音庙的那场戏，让许从良为了能够继续潜伏而中断了二人的感情。“因为爱情确立了信仰，后又因为信仰放弃了爱情，这样的大转变，证明了许从良信仰的坚定。”

许从良加入共产党宣誓的那场戏，也让余飞非常感动。

在后革命时代的语境中，宏大叙事失效，崇高被解构，让现在的观众相信理想与信仰的崇高，是一件颇有难度的事情。

“除了爱情的引领之外，让许从良确立信仰的过程从第一集就开始了。他的好朋友黄建、刘闯、九儿、李立军都是共产党，他们为了理想信念不惧牺牲，都对许从良有触动和感染，他在不停地做判断，该倾向哪一边，因此信仰的确立是潜移默化，有理有据的。”

《剃刀边缘》即将在广西卫视二轮上星播出，余飞认为虽然谍战剧不是话题度特别高的戏，但是有一个相对稳定的收视群体，他们呼唤这类戏的出现，对烧脑的推理戏份非常感兴趣，是不太会被别的因素影响的。

【文/胡摩】